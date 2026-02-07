Društvo

Orezane vrbe iz Svetosavskog parka, Nišlije strahuju da su rezovi preduboki

Niš
autor: Nikola Đukić
Građani im daju male šanse da "prežive"; foto: Nikola Đukić

Dve vrbe u niškom Parku Svetog Save, koje su decenijama bile prepoznatljiv simbol ovog prostora, drastično su orezane. Građani strahuju da se stabla zbog prevelikog broja isečenih grana i dubine rezova neće oporaviti.

Orezivanje grana, izazvala su oštre reakcije prolaznika i stanara okolnih zgrada koji svakodnevno koriste park. Na terenu su ostala ogoljena debla bez prepoznatljivih krošnji koje su pravile hladovinu, što je izazvalo zabrinutost za njihov dalji opstanak i izgled parka.

foto: Nikola Đukić
foto: Nikola Đukić

Vrbe su unakažene i teško da će se oporaviti jer su grane previše isečene – kažu građani.

Oni dodaju da su pored vrba i druga stabla orezana tako da je upitno da li će uopšte preživeti narednu sezonu, što bi značajno promenilo izgled parka i uticalo na zelene površine u Nišu.

foto: Nikola Đukić
foto: Nikola Đukić

Kako bilo koje orezivanje, ali i seča drveća izaziva negativne komentare Nišlija, novinari Južnih vesti upitali su nadležne iz JKP Mediana, da objasne zbog čega su čuvene vrbe iz Svetosavskog parka toliko duboko orezane i da li će ponovo imati pređašnji izgled.

Komentari (7)

  1. Bolje da su otišli u ul. Nikodija Stojanovića Tatka ( iznad mlekare) i tamo posekli grane i pojedina stabla, koja su se nakrivila prema ulici i mogu svakog časa da padnu na neki auto ili daleko bilo na nekog pešaka!

  2. тамни вилајет – ко узме кајаће се , ко не узме кајаће се .Сачекајмо да видимо – ако се усуши критикујмо и судимо, ако озелени похвалимо.Свако , ко не посади макар једно дрво у животу – бадава је живео.

  3. Свети Трифун ,зарезоја , велики празник у Срба ; кад смо уништили винограде остало нам да се зареже врба.

  4. Можда ће после овога чудо да се догоди ; да се на орезаној врби грожђе роди.

  5. Nepismeni, u najboljem slučaju polupismeni, seku drveće, jer ne znaju šta drveće znači jednom gradu! Svoje komplekse zbog seoskog porekla nek rešavaju sa psihijatrom, nek shvate da nije sramota biti sa sela i da baš oni treba da neguju prirodu, a ne da se ponašaju kao neki puritanci kojima se gadi priroda, životinje, glume neke čistunce! Sve su uništili, više je dosta!!!

  6. Ovi preterase sa bahatim i bezobraznim secenjem drveca, hoce da se pogusimo zimi a leti da se pecemo na 60 stepeni zbog njihovog neznanja, kompleksa, bahatosti, sistema moze nam se najjaci smo ali glupi itd..
    Moglo je da se oreze sa vise ljubavi i znanja iz agrara, bilo bi em lepo em svrsishodno ovako kao da su neprijatelji pregazili park..

