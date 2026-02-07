Orezane vrbe iz Svetosavskog parka, Nišlije strahuju da su rezovi preduboki

Dve vrbe u niškom Parku Svetog Save, koje su decenijama bile prepoznatljiv simbol ovog prostora, drastično su orezane. Građani strahuju da se stabla zbog prevelikog broja isečenih grana i dubine rezova neće oporaviti.

Orezivanje grana, izazvala su oštre reakcije prolaznika i stanara okolnih zgrada koji svakodnevno koriste park. Na terenu su ostala ogoljena debla bez prepoznatljivih krošnji koje su pravile hladovinu, što je izazvalo zabrinutost za njihov dalji opstanak i izgled parka.

Vrbe su unakažene i teško da će se oporaviti jer su grane previše isečene – kažu građani.

Oni dodaju da su pored vrba i druga stabla orezana tako da je upitno da li će uopšte preživeti narednu sezonu, što bi značajno promenilo izgled parka i uticalo na zelene površine u Nišu.

Kako bilo koje orezivanje, ali i seča drveća izaziva negativne komentare Nišlija, novinari Južnih vesti upitali su nadležne iz JKP Mediana, da objasne zbog čega su čuvene vrbe iz Svetosavskog parka toliko duboko orezane i da li će ponovo imati pređašnji izgled.