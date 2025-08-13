Podignuta optužnica protiv Dragane Sotirovski, Tužilaštvo predložilo pritvor

Tri dana pre isteka istražnog pritvora bivšoj gradonačelnici Niša Dragani Sotirovski, Posebno odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva podiglo je optužnicu. U optužnici navode da je pribavila imovinsku korist od preko 112 miliona dinara, a Grad Nišu nanela štetu od 250 miliona dinara. Optužnica tereti još i vlasnike Sim puka i Vodomontera i posrednika u svim poslovima S. M. Predložen produžetak pritvora, a da li će se braniti sa slobode ili ne, odlučiće sud.
Prema navodima optužnice, sumnja se da su okrivljeni, predvođeni Draganom Sotirovski, delovali u periodu od 16. marta 2022. godine do 9. jula 2024. godine.
U tom periodu, Sotirovski je, koristeći svoj službeni položaj i prekoračujući ovlašćenja, navodno pribavila sebi imovinsku korist u iznosu od 112.129.468,00 dinara.
Optužnicom su obuhvaćeni i još Dejan i Damir Nikolić vlasnici Sim puka, Zorana Stojanović, vlasnika Vodomontera i S. M. posrednik u poslovima i dogovorima.
Nije bila sama u ovom poduhvatu; okrivljeni D.N. i D.N. su, kako se sumnja, stekli 46.505.078,15 dinara, privredno društvo „Sim puk gradnja“ DOO čak 63.471.131,27 dinara, dok je okrivljeni S.M. profitirao sa 28.032.363,20 dinara. Sve ovo je, prema optužnici, rezultiralo štetom po Grad Niš u neverovatnom iznosu od 250.138.049,04 dinara. Optužnica takođe tereti preduzetničku radnju Vodomonteri i privredno društvo Sim puk gradnja DOO da su pribavili korist u vidu angažovanja na izvođenju radova na teritoriji Grada Niša, a u svemu tome su im, stvaranjem uslova za izvršenje krivičnog dela, sa umišljajem pomogli okrivljeni D.N., D.N., Z.S. i S.M. – navode iz Višeg tužilaštva.
Posebno je naglašeno da je u optužnici stavljen predlog za produženje pritvora okrivljenoj Dragani Sotirovski, a slučaj, koji je već uzburkao nišku javnost, imaće dalji epilog na sudu.
Advokat bivše gradonačelnice navodi da imaju osnova i argumente da traže da se brani sa slobode do suđenja, navodeći primer ostalih optuženih, te ističe da bi u suprotnom moglo da se sumnja da je reč o “političkom procesu, a ne pravosudnom sistemu”.
Privedeni su bili i najbliži saradnici Dragane Sotirovski, njih 14, 24. februara i svi su pušteni na slobodu i protiv njih neće biti podignuta optužnica.
— Komentari22
Neko je pomislio da ako se jedna bivša funkcionerka osudi da će se narod umiriti… Obzirom koliko su nakaradnih i kriminalnih stvari radili razni funkcioneri pre i nakon nje to je jednostavno nemoguće. Treba bar desetak ili dvadesetak da odu na robiju pa da bi se postigo efekat.Od korupcije hapšenja bi trebalo početi od PČELICE po mom mišljenju…
…a jel misliš možda i na period od pre dvadesetak godina…?
Dobices i poznate cimere uskoro ne brini
A zašto je sada u optužnici navedeno da je šteta koju su naneli gradu Nišu 250 miliona, a u istrazi je iznet podatak da je šteta 843 miliona? Jel zna neko ovo da objasni?
Ostalo su podelili sa AV, sudijama, tuziocima
Šta je sa onima što su priznali krivicu, februara meseca za slučaj vanrednih situacija.Hapšeni sa lisicama na rukama, priznali krivicu a još uvek rukovodioci sektora, šefovi u Gradskim upravama kako je to moguće….
…eh kako je moguće pa u nazadnjačkoj Srbiji je sve moguće, ovde je sve naopako, kriminalci i banditi obučeni u uniforme napadaju i hapse mirne gradjane koji protestuju, mafija vodi državu, ljudi sa kupljenim diplomama u ministarstvima…iti se pitaš kako je moguće
Samo za 250 000 000, samo ona za nju je uzela bar 1 000 000 000, procenite njene nekretnine za nju i clanove njene porodice, ako mozete da ih izbrojite, a gde je ostalo, gde su gradjevinski partneri, selci iz Lalinca, Malosista, Pukovca. Pa samo za ruckove, putovanja, namestene saobracajke, podmazivanja za par godina je ostetila za cifru za koju se tereti
A šta je sa najbližim saradnikom gradonačelnice N.S. alijas Guska?
Jos uvek ima jaka „ledja“.
Pa nije guska ćurka
Ko je m.s ime i prezime mada se slikao vis epita sa gospodjom u pojedinim situacijama al novinari bi trebali da kazu i napisu
Nadjite slike i snimke kad su bili švedjani u nisu koj ebio na prijemu sa bivsom na prijemu i kako je mogo neko da bude na prijemu samo sto prica švetski i sve ce vam bito jasno ko je s.m i sta im i kolko ima
Nema komentara botova sns??? A, da njihova meta, za plaćene komentare, nisu lopovluci sekte, već studenti i profesori! Sramota, ta Sotirovska vas je pozaposljavala i kuso i repato, umesto da joj sveću palite za zivota, služite novim gazdama i pljujete je! Nista niste bolji od nje!
@007 : „Miševi prvi napustaju brod koji tone“!!
Rekao sam odavno da će oni koje je kupio i potkupio tj. ljudi bez karaktera ,prvi da ga prodadu ! I tako će i biti.
Ajde Gago frizure ti, pocni da pevas, svi znaju da nisi samo za sebe uzimala vec mnogo drugih je vise od tebe uzimalo, pravilo hotele, apartmane i sl, ti si samo mrvice skupljala..
Ajde Gago imas podrsku iskrenih clanova da sve objasnis i skines ljagu sa sebe i nas koji su te pratili
Braniće se sa slobode i oslobodiće je optužbi. Pa će tražiti odštetu i naravno dobiti…Lijo znamo se nije vam prvi put! 100 puta ste prosli što ne bi i sad ko će vas sprečiti? Policija? Sud? Vlast? Ha ha ha…nema od toga ništa banana država
Ne sme da peva, ima još mnogo fascikli po fiokama.
Ajde bre sto se lozite na Sotirovsku i njenu lokalnu svindlersku ekipu. Pa ona je mala beba za ove lopine koji su u vrhu SNS mafijaskog nezajazljivog drpatorskog kartela. Nju su samo podrzavali u pocetku i „navukli“ glavni bosovi kako bi sebe oprali i izvukli se iz najvecih afera i pljacki. Ovo je samo mali igrokaz za naivne. Ako ova banda ostane i dalje na vlast niko nece od njih biti zestoko kaznjen. Zivi bili pa videli.
Očekujem da hulja izađe i kaže, da su i u Nišu tužioci izvršili državni udar. Da li postoji predsednik Niške opštine ds nije bio u ćorki?
Šta kaže siva eminencija Petar SNS, ima li ga?
@Dragan Ra
Pa šta ste radili prethodnih trinaest godina osim što sre krali? Šro niste pohapsili te od pre dvadesetak godina u vašoj bespoštednoj borbi protiv korupcije i kriminala?
Sada je red na vas.