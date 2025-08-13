Podignuta optužnica protiv Dragane Sotirovski, Tužilaštvo predložilo pritvor

Tri dana pre isteka istražnog pritvora bivšoj gradonačelnici Niša Dragani Sotirovski, Posebno odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva podiglo je optužnicu. U optužnici navode da je pribavila imovinsku korist od preko 112 miliona dinara, a Grad Nišu nanela štetu od 250 miliona dinara. Optužnica tereti još i vlasnike Sim puka i Vodomontera i posrednika u svim poslovima S. M. Predložen produžetak pritvora, a da li će se braniti sa slobode ili ne, odlučiće sud.

Prema navodima optužnice, sumnja se da su okrivljeni, predvođeni Draganom Sotirovski, delovali u periodu od 16. marta 2022. godine do 9. jula 2024. godine.

U tom periodu, Sotirovski je, koristeći svoj službeni položaj i prekoračujući ovlašćenja, navodno pribavila sebi imovinsku korist u iznosu od 112.129.468,00 dinara.

Optužnicom su obuhvaćeni i još Dejan i Damir Nikolić vlasnici Sim puka, Zorana Stojanović, vlasnika Vodomontera i S. M. posrednik u poslovima i dogovorima.

Nije bila sama u ovom poduhvatu; okrivljeni D.N. i D.N. su, kako se sumnja, stekli 46.505.078,15 dinara, privredno društvo „Sim puk gradnja“ DOO čak 63.471.131,27 dinara, dok je okrivljeni S.M. profitirao sa 28.032.363,20 dinara. Sve ovo je, prema optužnici, rezultiralo štetom po Grad Niš u neverovatnom iznosu od 250.138.049,04 dinara. Optužnica takođe tereti preduzetničku radnju Vodomonteri i privredno društvo Sim puk gradnja DOO da su pribavili korist u vidu angažovanja na izvođenju radova na teritoriji Grada Niša, a u svemu tome su im, stvaranjem uslova za izvršenje krivičnog dela, sa umišljajem pomogli okrivljeni D.N., D.N., Z.S. i S.M. – navode iz Višeg tužilaštva.

Posebno je naglašeno da je u optužnici stavljen predlog za produženje pritvora okrivljenoj Dragani Sotirovski, a slučaj, koji je već uzburkao nišku javnost, imaće dalji epilog na sudu.

Advokat bivše gradonačelnice navodi da imaju osnova i argumente da traže da se brani sa slobode do suđenja, navodeći primer ostalih optuženih, te ističe da bi u suprotnom moglo da se sumnja da je reč o “političkom procesu, a ne pravosudnom sistemu”.

Privedeni su bili i najbliži saradnici Dragane Sotirovski, njih 14, 24. februara i svi su pušteni na slobodu i protiv njih neće biti podignuta optužnica.