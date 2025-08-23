Društvo

Policija izvodi bojevo gađanje u četiri sela u Pčinjskom okrugu

Vranje
autor: Nikola Đukić
800x600 Policija pistolj gadjanje foto aleksandar kostic
Tokom septembra na više lokacija; foto: Aleksandar Kostić

Pripadnici Policijske uprave Vranje tokom septembra izvešće bojevo gađanje na strelištima u selima Reljan, Ljiljance, Stubal i Donja Trnica. Vežbe će se održavati tokom septembra, a pristup obeleženim prostorima biće zabranjen zbog bezbednosti građana.

Vežbe počinju 1. i 2. septembra u selu Reljan, koje pripada Opštini Preševo, a potom će se od 3. do 5. septembra održavati u selu Ljiljance u Opštini Bujanovac. 

Nakon trodnevne pauze, gađanja će se nastaviti u selu Stubal u Opštini Vladičin Han od 8. do 17. septembra, dok će 10. septembra bojevo gađanje biti izvedeno i u selu Donja Trnica u Opštini Trgovište.

Na svim strelištima vežbe će počinjati u 8 i završavati se u 15 sati.

Policija je navela da će strelišta biti jasno obeležena crvenim zastavicama, tablicama i stražarima, te apeluje na građane da se tokom izvođenja vežbi ne zadržavaju na tim prostorima.

Autor:
Povezane teme
Komentari (1)

Slični tekstovi

Komentari

1

  1. Umesto da učite zakone i propise kaje trebate da primenjujete i čuvate, samo na buzdovane mislite.

    Odgovori

Pošalji komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Preostalo Vam je još karaktera.


Molimo vas da se u komentarima držite teme teksta. Redakcija Južnih vesti zadržava pravo da – ukoliko ih proceni kao neumesne – skrati ili ne objavi komentare koji sadrže osvrte na nečiju ličnost i privatan život, uvrede na račun autora teksta i/ili članova redakcije kao i bilo kakvu pretnju, uvredu, nepristojan rečnik, govor mržnje, rasne i nacionalne uvrede ili bilo kakav nezakonit sadržaj.

Komentare pisane verzalom i linkove na druge sajtove ne objavljujemo. Južne vesti nemaju nikakvu obavezu obrazlaganja odluka vezanih za komentare i njihovo objavljivanje.

Mišljenja iznešena u komentarima su privatno mišljenje autora komentara i ne odražavaju stavove redakcije Južnih vesti.

Smatra se da ste slanjem komentara potvrdili saglasnost sa gore navedenim pravilima.

Administratorima Južnih vesti se možete obratiti preko Kontakt stranice.

Google Play App Store
Prijavite se na naš bilten

Ne propustite najvažnije događaje u nedelji.