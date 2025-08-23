Policija izvodi bojevo gađanje u četiri sela u Pčinjskom okrugu

Pripadnici Policijske uprave Vranje tokom septembra izvešće bojevo gađanje na strelištima u selima Reljan, Ljiljance, Stubal i Donja Trnica. Vežbe će se održavati tokom septembra, a pristup obeleženim prostorima biće zabranjen zbog bezbednosti građana.

Vežbe počinju 1. i 2. septembra u selu Reljan, koje pripada Opštini Preševo, a potom će se od 3. do 5. septembra održavati u selu Ljiljance u Opštini Bujanovac.

Nakon trodnevne pauze, gađanja će se nastaviti u selu Stubal u Opštini Vladičin Han od 8. do 17. septembra, dok će 10. septembra bojevo gađanje biti izvedeno i u selu Donja Trnica u Opštini Trgovište.

Na svim strelištima vežbe će počinjati u 8 i završavati se u 15 sati.

Policija je navela da će strelišta biti jasno obeležena crvenim zastavicama, tablicama i stražarima, te apeluje na građane da se tokom izvođenja vežbi ne zadržavaju na tim prostorima.