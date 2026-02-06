Pravosnažno potvrđena optužnica protiv Dragane Sotirovski

Optužnica protiv bivše gradonačelnice Niša Dragane Sotirovski, koju je Viši sud potvrdio decembra prošle godine, sada je pravosnažna, pošto je Apelacioni sud odbio žalbu njenog branioca. Ona se tereti sa produženo krivično delo zloupotreba službenog položaja, uhapšena je pre skoro godinu dana, a iz pritvora je puštena krajem 2025. godine.

Optužnicu je 18. decembra prošle godine potvrdilo krivično Veće Višeg suda u Nišu, ali je na to podneta žalba, o kojoj je odlučivao Apelacioni sud.

Tročlano veće Apelacionog suda u Nišu je dana 03.02.2026. godine donelo rešenje Kž2 59/2026 kojim je odbijena kao neosnovana žalba branioca okrivljene D.S. iz Niša, izjavljena protiv rešenja Višeg suda u Nišu, Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije KvPo4. 90/25 od 18.12.2025.godine, kojim je potvrđena optužnica Višeg javnog tužioca u Nišu, Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije KTKo br. 62/25 od 17.10.2025. godine, protiv okr.D.S. iz Niša zbog produženog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja iz čl. 359. st. 3. u vezi st. 1. KZ u vezi čl. 61. KZ.A – navode iz Apelacionog suda.

Nakon više od deset meseci provedenih u zatvoru, ukinut je pritvor protiv Dragane Sotirovski i njoj je izrečena mera zabrane napuštanja stana bez odobrenja suda, bez primene elektronskog nadzora.

Podsetimo, zbog sumnje da je iskorišćavanjem svog službenog položaja od marta 2022. do jula 2024. godine, mimo Zakona, Odluka i Pravilnika, angažovala firme Sim puk gradnja i Vodomonteri za izvođenje različitih građevinskih radova na teritoriji Grada Niša, 21. februara uhapšena je bivša gradonačelnica Niša.

Uhapšeni su tada i vlasnik Sim puk gradnje iz Malošišta, koji je osuđen na godinu kućnog zatvora i obavezu da Gradu Nišu vrati 10,7 miliona dinara, kao i vlasnici firme Vodomonteri Lalinac, koji su nakon priznanja krivice bili u kućnom pritvoru, a sada su u kućnom zatvoru.

Sporazum je prihvaćen i sa posrednikom S. M, zbog posredovanja između Dragane Sotirovske i firme Vodomonteri. Posrednik je osuđen na 10 meseci kućnog zatvora uz primenu mere elektronskog nadzora, a obavezan je da gradskom budžetu vrati 28 miliona.