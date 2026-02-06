Pravosnažno potvrđena optužnica protiv Dragane Sotirovski

Optužnica protiv bivše gradonačelnice Niša Dragane Sotirovski, koju je Viši sud potvrdio decembra prošle godine, sada je pravosnažna, pošto je Apelacioni sud odbio žalbu njenog branioca. Ona se tereti sa produženo krivično delo zloupotreba službenog položaja, uhapšena je pre skoro godinu dana, a iz pritvora je puštena krajem 2025. godine.
Optužnicu je 18. decembra prošle godine potvrdilo krivično Veće Višeg suda u Nišu, ali je na to podneta žalba, o kojoj je odlučivao Apelacioni sud.
Tročlano veće Apelacionog suda u Nišu je dana 03.02.2026. godine donelo rešenje Kž2 59/2026 kojim je odbijena kao neosnovana žalba branioca okrivljene D.S. iz Niša, izjavljena protiv rešenja Višeg suda u Nišu, Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije KvPo4. 90/25 od 18.12.2025.godine, kojim je potvrđena optužnica Višeg javnog tužioca u Nišu, Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije KTKo br. 62/25 od 17.10.2025. godine, protiv okr.D.S. iz Niša zbog produženog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja iz čl. 359. st. 3. u vezi st. 1. KZ u vezi čl. 61. KZ.A – navode iz Apelacionog suda.
Nakon više od deset meseci provedenih u zatvoru, ukinut je pritvor protiv Dragane Sotirovski i njoj je izrečena mera zabrane napuštanja stana bez odobrenja suda, bez primene elektronskog nadzora.
Podsetimo, zbog sumnje da je iskorišćavanjem svog službenog položaja od marta 2022. do jula 2024. godine, mimo Zakona, Odluka i Pravilnika, angažovala firme Sim puk gradnja i Vodomonteri za izvođenje različitih građevinskih radova na teritoriji Grada Niša, 21. februara uhapšena je bivša gradonačelnica Niša.
Uhapšeni su tada i vlasnik Sim puk gradnje iz Malošišta, koji je osuđen na godinu kućnog zatvora i obavezu da Gradu Nišu vrati 10,7 miliona dinara, kao i vlasnici firme Vodomonteri Lalinac, koji su nakon priznanja krivice bili u kućnom pritvoru, a sada su u kućnom zatvoru.
Sporazum je prihvaćen i sa posrednikom S. M, zbog posredovanja između Dragane Sotirovske i firme Vodomonteri. Posrednik je osuđen na 10 meseci kućnog zatvora uz primenu mere elektronskog nadzora, a obavezan je da gradskom budžetu vrati 28 miliona.
Komentari
Cudna odluka apelacionog caci suda.
Puštena niz vodu. Ima još dosta niških funkcionera oko nje koji su učestvovali u raznim malverzacijama i lopovluku a sada su i dalje aktivni i na slobodi su naravno.
Aman, pustite ženu. Dosta ste je maltretirali…….
Gde je Dušica Davidović, Marija Ranđelović…?
Mi iz OFK Sindjelic podrzavamo Gagu i neka izdrzi jos 10 god. ako treba.
@Spasilac Rima : Po mitologiji Starih Rimljana, Rim je spašen zahvaljujući jatu GUSAKA tj. celom „timu“ ! Ali nisu ih nazvali Sindjelićima jer guske su guske !
A u Dobrujevac muk…
A gde su ostali što ih hapsili , Pomocnice (mocne drugarice) što su ljudima život uništavale, Načelnice, Zamenice?
Eno ih u Gradskoj upravi Rukovodioci sektora sa naslednim pravom na tu funkciju čekaju poziciju da u šarenim kompletićima kukaju i mole imaju još malo do penzije, eno ih kao šefovi odseka kada dodju kada ne dođu.Ali onaj gore sve vidi , što kažu Bokče ima svoje blokče dovoljno je i to što su kompšije videle sa lisicama na rukama
Kada padne ovaj lopovsko, kriminalno, mafijaski sistem bice puni zatvori. Sve te lopine i muljace bice u zatvor ali sa drustveno korisnim radom u rudnike. Naravno sve ce im biti oduzeto, pokretna i nepokretna imovina. Bice sta ce biti jer narod je ogoljen do gole kosti i bice revansizma.
Po promeni radikalskog rezima smeniti i sve sudije pod obavezno.