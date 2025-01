Prvi inkluzivni kafić u Nišu – „Zvuci srca“ i mladi ljudi koji radom ruše predrasude 

Pet godina nakon što je otvoren prvi inkluzivni kafić u Srbiji i Niš je dobio svoj – 3. decembra na Međunarodni dan osoba sa invaliditetom kada je kafić Zvuci srca počeo sa radom. Kako kažu iz istoimenog udruženja, to je bio trenutak koji ruši barijere i predrasude, ali i trenutak koji pruža mogućnost radnicima da pokažu društvu koliko mogu i koliko vrede. Nišlije mogu da ih posete svakoga dana od 12 do 20 sati u Ulici Branka Krsmanovića 17.

Ideja o ovom kafiću nije novitet u Srbiji, a nakon Beograda, Subotice Pančeve, Niš je postao četvrti grad za koji predsednica niškog Udruženja Zvuci srca Sonja Ranđelović kaže da će sprovodi inkluziju na delu.

Nakon obrazovanja mladi ljudi sa smetnjama u razvoju, kako Sonja Ranđelović kaže, ostaju zatvoreni u svojim domovima, bez mogućnosti zaposlenja.

Radnica u kafiću, 21-godišnja Katarina Radosavljević kaže da je dobila priliku da radi jer kako kaže, takav posao je odavno tražila, a da gostima može da napravi kakvu god kafu vole.

Spremam različite vrste kafa i čajeva. Volim ovo što radim, posao jako dugo tražim i Zvuci srca je najbolji kafić. Kolege, koleginice i volonteri nam pomažu i mnogo mi se sviđa ovde. Imamo goste koji dolaze često, a imamo i one koji čuju da postoji kafić i dođu. Ja bih ljude pozvala ljude da dođu slobodno, može doći bilo ko, a mi radimo od 12 do 20 sati, a leti ćemo raditi od 9 do 20 sati – rekla je Katarina.