Semafor kod Pantelejske crkve u Nišu ne radi, gužve i rizik od nezgoda

Niš
autor: Nikola Đukić
Periodično mesecima, poslednjih dana uopšte, razlog nepoznat; foto: čitalac

Semafor na raskrsnici Bulevara Gorana Ostojića, Bulevara svetog Pantelejmona, Kosovke devojke i Borske ulice periodično ne radi mesecima, a poslednjih dana uopšte. Nišlije kažu da u “špicu” uključivanje u raskrsnicu gotovo nemoguće zbog gužvi i zakrčenja, a strahuju i od saobraćajnih nezgoda.

Situacija kod Pantelejske crkve građanima stvara probleme u svakodnevnom kretanju kroz grad, a kako je saobraćaj često zakrčen, vozači i pešaci nailaze na probleme u koordinaciji prolaska raskrsnicom.

Semafor na Somborskom bulevaru kod Pantelejske crkve ne radi već nekoliko meseci unazad kako treba, a poslednjih dana uopšte. U vreme kad ljudi odlaze ili se vraćaju sa posla jako je teško izbeći nezgodu i uključiti se jer bude velika gužva i zakrčenje u saobraćaju – kažu građani.

Raskrsnica je jedna od frekventnijih u gradu, pa kvar semafora dodatno otežava svakodnevni saobraćaj. 

Građani apeluju na nadležne da problem hitno reše i upozoravaju da situacija može dovesti do saobraćajnih nezgoda ukoliko se ne interveniše na vreme.

Novinari Južnih vesti poslali su pitanja nadležnom Parking servisu i upitali u čemu je problem i kada se očekuje popravka semafora.

Komentari

Komentari

  2. Nekad radi,nekad ne.
    Ali treba da se prešteluje da ima posebno svetlo za skretanje u levo,jer su u toj traci gužve velike.

    Planiran je kružni tok tu,ali kad budu 4 trake od mosta dotle…

