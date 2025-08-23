Semafor kod Pantelejske crkve u Nišu ne radi, gužve i rizik od nezgoda

Semafor na raskrsnici Bulevara Gorana Ostojića, Bulevara svetog Pantelejmona, Kosovke devojke i Borske ulice periodično ne radi mesecima, a poslednjih dana uopšte. Nišlije kažu da u “špicu” uključivanje u raskrsnicu gotovo nemoguće zbog gužvi i zakrčenja, a strahuju i od saobraćajnih nezgoda.

Situacija kod Pantelejske crkve građanima stvara probleme u svakodnevnom kretanju kroz grad, a kako je saobraćaj često zakrčen, vozači i pešaci nailaze na probleme u koordinaciji prolaska raskrsnicom.

Semafor na Somborskom bulevaru kod Pantelejske crkve ne radi već nekoliko meseci unazad kako treba, a poslednjih dana uopšte. U vreme kad ljudi odlaze ili se vraćaju sa posla jako je teško izbeći nezgodu i uključiti se jer bude velika gužva i zakrčenje u saobraćaju – kažu građani.

Raskrsnica je jedna od frekventnijih u gradu, pa kvar semafora dodatno otežava svakodnevni saobraćaj.

Građani apeluju na nadležne da problem hitno reše i upozoravaju da situacija može dovesti do saobraćajnih nezgoda ukoliko se ne interveniše na vreme.

Novinari Južnih vesti poslali su pitanja nadležnom Parking servisu i upitali u čemu je problem i kada se očekuje popravka semafora.