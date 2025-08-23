Semafor kod Pantelejske crkve u Nišu ne radi, gužve i rizik od nezgoda

Semafor na raskrsnici Bulevara Gorana Ostojića, Bulevara svetog Pantelejmona, Kosovke devojke i Borske ulice periodično ne radi mesecima, a poslednjih dana uopšte. Nišlije kažu da u “špicu” uključivanje u raskrsnicu gotovo nemoguće zbog gužvi i zakrčenja, a strahuju i od saobraćajnih nezgoda.
Situacija kod Pantelejske crkve građanima stvara probleme u svakodnevnom kretanju kroz grad, a kako je saobraćaj često zakrčen, vozači i pešaci nailaze na probleme u koordinaciji prolaska raskrsnicom.
Semafor na Somborskom bulevaru kod Pantelejske crkve ne radi već nekoliko meseci unazad kako treba, a poslednjih dana uopšte. U vreme kad ljudi odlaze ili se vraćaju sa posla jako je teško izbeći nezgodu i uključiti se jer bude velika gužva i zakrčenje u saobraćaju – kažu građani.
Raskrsnica je jedna od frekventnijih u gradu, pa kvar semafora dodatno otežava svakodnevni saobraćaj.
Građani apeluju na nadležne da problem hitno reše i upozoravaju da situacija može dovesti do saobraćajnih nezgoda ukoliko se ne interveniše na vreme.
Novinari Južnih vesti poslali su pitanja nadležnom Parking servisu i upitali u čemu je problem i kada se očekuje popravka semafora.
— Komentari5
Juče popodne prođoh tamo i semafor radi.
Nekad radi,nekad ne.
Ali treba da se prešteluje da ima posebno svetlo za skretanje u levo,jer su u toj traci gužve velike.
Tu treba kruži tok! Pod hitno!
Planiran je kružni tok tu,ali kad budu 4 trake od mosta dotle…
Danas ne radi semafor na Somborskoj.