Širi se Novo groblje u Nišu, a planira lokacija za još jedno

Na Novom groblju u Nišu planira se proširenje severnog dela koje će osigurati mesta za sahranjivanje u narednih šest godina, navodi direktor JKP Gorica Nenad Hafner. Kaže i da se razmatra lokacija za novo gradsko groblje, ali da je to i dalje samo na nivou rada na planskoj dokumentaciji.

Gradsko veće dalo je saglasnost na programe rada dežurne službe i održavanja zelenila koje podrazumeva i održavanje higijene i objekata na svim gradskim grobljima. Ovim planovima, koji čekaju zvaničnu potvrdu Skupština Grada Niša, definisana je uloga dežurne službe koja mora biti dostupna 24 sata dnevno i koja podrazumeva izlazak na teren po nalogu policije i sudsko-istražnih organa.

Program rada dežurne službe podrazumeva intervencije po pozivu MUP-a i sudsko-istražnih organa u slučajevima udesa sa smrtnim ishodom, kao i dežurstvo od 0 do 24 časa svakog dana – naveo je v. d. direktora Nenad Hafner.

Kada je reč o prostornim kapacitetima na grobljima, Hafner kaže da trenutno nema krize sa mestima, ali da se aktivno radi na dugoročnom obezbeđivanju parcela.

Na Novom groblju i na ostalim grobljima koja održava ‘Gorica’ ima dovoljno mesta i to nikada nije bio problem. U toku ove godine planirano je proširenje severnog dela Novog groblja, čime ćemo obezbediti dodatne parcele za narednih pet do šest godina. Paralelno sa tim, u postupku je planiranje lokacije budućeg gradskog groblja, ali je to još uvek u fazi planskih dokumenata – izjavio je.

V. d. direktora JKP Gorica Nenad Hafner; foto: Nikola Đukić

Prema rečima v. d. direktora Gorice, za Aleju zaslužnih građana, koja je najavljivana od 2022. godine, trenutno ne postoji zvanična inicijativa, dok je groblje za kućne ljubimce tek tema o kojoj se povremeno razgovara, ali bez pokretanja neophodne administrativne i planske procedure.

Govoreći o operativnim izazovima tokom zimskog perioda, Nenad Hafner je objasnio da preduzeće mora fleksibilno da prilagođava termine sahranjivanja zbog sezonskog povećanja broja preminulih.

Naš redovan kapacitet je šest sahrana dnevno, ali smo tokom januara morali da dodamo po dva termina pre podne i dva posle 15 sati. Od 20. januara situacija se stabilizovala i sada imamo oko sedam sahrana dnevno, pa na dnevnom nivou procenjujemo potrebu za novim terminima – pojasnio je Hafner.

Pored pogrebnih usluga, programom je obuhvaćeno i održavanje zelenila i infrastrukture koje se sprovodi tokom cele godine – od čišćenja snega i posipanja soli zimi, do košenja i hortikulturnog uređenja u prolećnim mesecima.