Sivić: Partizan favorit, Radnički mora da pokaže da je najjači kada je najteže

Niš
autor: Ljubica Jocić
Stiže Partizan; foto: Jelena Mišić

„Dolazi ekipa koja u ovom momentu možda igra i najbolji fudbal kod nas“, kaže Tomislav Sivić, trener Radničkog, ekipe koja će u nedelju, 24. avgusta dočekati beogradski Partizan u šestom kolu Superlige.

Ekipa je spremna, tvrdi Sivić, a svi koji dobiju šansu imaće pred sobom jasan cilj – da makismalnim zalaganjem donesu svojoj ekipi pozitivan rezultat.

Dolazi nam ekipa koja u ovom momentu možda igra i najbolji fudbal kod nas, mnogo dobro nameštena ekipa koja je u dobrom momentu. Mladi momci su iskoristili svoju šansu, vratili publiku, njima su se vratili aplauzi, bodovi i uspesi. Imamo mnogo ozbiljan zadatak. Mi smo u nekom lošem momentu, poraz protiv Novog Pazara je ostavio traga, onda se desila promena – kaže Sivić.

Radnički ima četiri boda u dosadašnjem toku šampionata, a na prethodna dva meča pretrpeo je poraze.

Moramo da se podignemo iz ovoga teškog momenta i još težeg rasporeda, ali to je jednostavno tako. Sve su ovo dobri igrači, kao i što sam rekao kada sam i došao. Radnički ima kvalitet i to mislim i danas posle deset dana. Jednostavno moramo da napravimo tim koji će moći da odigra i protiv ovako jakog Partizana, koji je apsolutno favorit, tu nema šta da se krije. Međutim, mi igramo kući i moramo da pokažemo da smo najbolji kad je najteže – dodao je Sivić.

Karte za ovu utakmicu su već u prodaji, a cene su od 800 do 2.000 dinara.

Meč je u nedelju, 24. avgusta od 19:30 na stadionu „Čair“.

