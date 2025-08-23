Sivić: Partizan favorit, Radnički mora da pokaže da je najjači kada je najteže

„Dolazi ekipa koja u ovom momentu možda igra i najbolji fudbal kod nas“, kaže Tomislav Sivić, trener Radničkog, ekipe koja će u nedelju, 24. avgusta dočekati beogradski Partizan u šestom kolu Superlige.
Ekipa je spremna, tvrdi Sivić, a svi koji dobiju šansu imaće pred sobom jasan cilj – da makismalnim zalaganjem donesu svojoj ekipi pozitivan rezultat.
Dolazi nam ekipa koja u ovom momentu možda igra i najbolji fudbal kod nas, mnogo dobro nameštena ekipa koja je u dobrom momentu. Mladi momci su iskoristili svoju šansu, vratili publiku, njima su se vratili aplauzi, bodovi i uspesi. Imamo mnogo ozbiljan zadatak. Mi smo u nekom lošem momentu, poraz protiv Novog Pazara je ostavio traga, onda se desila promena – kaže Sivić.
Radnički ima četiri boda u dosadašnjem toku šampionata, a na prethodna dva meča pretrpeo je poraze.
Moramo da se podignemo iz ovoga teškog momenta i još težeg rasporeda, ali to je jednostavno tako. Sve su ovo dobri igrači, kao i što sam rekao kada sam i došao. Radnički ima kvalitet i to mislim i danas posle deset dana. Jednostavno moramo da napravimo tim koji će moći da odigra i protiv ovako jakog Partizana, koji je apsolutno favorit, tu nema šta da se krije. Međutim, mi igramo kući i moramo da pokažemo da smo najbolji kad je najteže – dodao je Sivić.
Karte za ovu utakmicu su već u prodaji, a cene su od 800 do 2.000 dinara.
Meč je u nedelju, 24. avgusta od 19:30 na stadionu „Čair“.
— Komentari6
Ne razumem zasto vesti o Radnickom gurate u“ Drustvo“? I, dok se protiv gazdi iz Crvene zvezde uvek igra sklanjalica, protiv Partizana smo spremni i noge i svoje i njihive, da lomimo! Boss iz Bgd premira, ali je svo to jad i beda Radnickog, na šta je spao!
Sivicu, nisi analitičar, već trener velikog kluba, jel si zadovoljan minimalnim porazom, bodom, sta već?
A što Radnički ne stane uz studente i svi ostali klubovi u Nišu? Mi ih plaćamo,ovako ili onako…kroz poreze..Ili da stanu uz Vučića..Samo da vidimo gde smo svi..
Iz dvojke u keca za kladionice
Tončevački drugoligaš
Prikani iz Surdulici dajte tip za sutra da i narod uzme kintu!
2 kvota 1,8 ili 1,9