Spomen-obeležje nastradalima u NATO bombardovanju u Grdelici okruženo đubretom

Spomen-obeležje kod železničkog mosta u Grdeličkoj klisuri, podignuto u znak sećanja na civile poginule u NATO bombardovanju voza 12. aprila 1999. godine, postalo je mesto neprimerenih okupljanja, upozoravaju meštani.

Most na Južnoj Moravi u Grdelici i danas podseća na tragediju kada je u međunarodnom ekspresnom vozu 393, na relaciji Beograd–Niš–Skoplje, poginulo više desetina civila.

Spomen-obeležje koje je podignuto na mestu bombardovanja trebalo je da bude mesto tihe refleksije i sećanja na nevine žrtve rata.

foto: čitalac

Međutim, lokalni stanovnici i posetioci ukazuju da su prostor i okolina spomenika postali mesto ljubavnih sastanaka.

Na travnjaku i oko ograde, kako navode meštani, često se mogu videti ostaci papirnih maramica i vlažnih higijenskih predmeta, uključujući i upotrebljene prezervative, što narušava dostojanstvo mesta sećanja.

foto: čitalac

Meštani napominju da je spomen-obeležje postavljeno da bi se sećali tragedije i da bi poštovali žrtve, te da je neprimereno da se tu dolazi iz bilo kojih drugih razloga.

Zbog toga apeluju na nadležne da češće obilaze spomen-obeležje, kako bi se sačuvalo dostojanstvo tog mesta.