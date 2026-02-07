Spomen-obeležje nastradalima u NATO bombardovanju u Grdelici okruženo đubretom

Spomen-obeležje kod železničkog mosta u Grdeličkoj klisuri, podignuto u znak sećanja na civile poginule u NATO bombardovanju voza 12. aprila 1999. godine, postalo je mesto neprimerenih okupljanja, upozoravaju meštani.
Most na Južnoj Moravi u Grdelici i danas podseća na tragediju kada je u međunarodnom ekspresnom vozu 393, na relaciji Beograd–Niš–Skoplje, poginulo više desetina civila.
Spomen-obeležje koje je podignuto na mestu bombardovanja trebalo je da bude mesto tihe refleksije i sećanja na nevine žrtve rata.
Međutim, lokalni stanovnici i posetioci ukazuju da su prostor i okolina spomenika postali mesto ljubavnih sastanaka.
Na travnjaku i oko ograde, kako navode meštani, često se mogu videti ostaci papirnih maramica i vlažnih higijenskih predmeta, uključujući i upotrebljene prezervative, što narušava dostojanstvo mesta sećanja.
Meštani napominju da je spomen-obeležje postavljeno da bi se sećali tragedije i da bi poštovali žrtve, te da je neprimereno da se tu dolazi iz bilo kojih drugih razloga.
Zbog toga apeluju na nadležne da češće obilaze spomen-obeležje, kako bi se sačuvalo dostojanstvo tog mesta.
Komentari
Seljoberi
Srbi su primitivan narod. Skloni su rušenju i uništavanje svega što im se dozvoli. Ni jedan zakon se ne primenjuje osim u sbraćaju. Sve je dekadento i primitivno. Deca uče od roditelja i uspešnija su u unišravanju. Grafiti navijačke poruke su svuda oko nas. Nemamo primera da pojedinci brinu o čisti i uređenosti javnih površina.
Ispada daje sramota biti kulturan čist i brinuti o okolini.
Kompanija Porr Werner Weber je neodgovorna i ne radi svoj posao kako treba bitno da radnici ispijaju pivo gde stignu a smece će se sakupiti samo od sebe. Normalno i ljudi koji bacaju smece gde stignu su neodgovorni idioti, ali ovi su plaćeni da čiste a ne da se alkoholisu u toku radnog vremena.
Sta je ovde cudno,novo? Drugi narodi ne valjaju,i svi nam zele zlo… Zapustena groblja,spomenici,memorijalni centri,vise nije sveto i za postovanje beleg najblizih a kamoli neduznih i nepoznatih.Beda,bruka i moralno posrnuce,nema kraja!
Evo to smo mi. I sve nam drugi kriv i sve drugi ne valjaju mi smo najbolji. Slika i prilika naseg drustva!