Stepenice u naselju Bubanj propadaju, žitelji kažu izgrađene pre pola veka, a sada rizične

Stariji građani često padnu, neretko i polome i povrede nogu, zbog stepenica koje je „pojeo zub vremena“ i koje su propale, ističe meštanin niškog naselja Bubanj Petar Marković. Traži već godinama od nadležnih da se one obnove, ali kaže da ne dobija pozitivan odgovor.

Stepenice, objašnjava, koriste meštani tri velike ulica – Bubanjske doline, Kalač brdo i Trebinjske, pa zato insistira da su veliki rizik.

foto: Predrag Marković

Tu prođe i više hiljada ljudi dnevno. Vrlo je prometno, posebno kad i deca idu u školu. Ali je nebezbedno. Ceo prvi stepenik nedostaje. Starije žene lome noge. – ističe ovaj penzioner.

Kaže da su stepenice izgrađene 1963. godine, a kocke koje su imale zamenjene su betonom 1970. godine. Od tada, napominje, nisu renovirane.

Marković je, napominje, o ovome pisao i prijavio nadležnima, ali nije dobio pozitivne reakcije. Kaže da nema zainteresovanih za rešenje ovog problema u ovo starom niškom naselju.