Stigle cisterne na Suvu planinu – Ministarstvo reagovalo, ali apeluje na vlasnike da planiraju unapred

Cisterne koje su prethodnog meseca dovožene do Suve planine kako bi se napojilo oko 1.000 krava i 300 konja, prestale su da dolaze prošlog vikenda, a životinje su ostale bez vode. Zbog visokih temperatura još krajem juna je presušilo izvorište Rakoš, pa su stočari iz ovog kraja apelovali za pomoć, a iz JKP „Mediana“ Niš i Ministarstva poljoprivrede tada su poslali cisterne sa pijaćom vodom.

Prema rečima Nikole Manojlovića iz sela Mali Krčimir kod Gadžinog Hana, cisterne su do nedavno stizale svakodnevno – nekada jedna, a nekada i po tri. Međutim, bez ikakvog upozorenja isporuka je prekinuta, zbog čega su stočari najavljivali i blokadu puta.

Za sada pronađeno rešenje na Suvoj planini; Foto: D. M.

Bazeni su prazni, u njima samo blato. Zbog toga smo krenuli od Rakoša sa stokom prema reci Koritnica, gde ćemo ih napojiti, a zatim blokirati put između Bele Palanke i Babušnice, kako bismo apelovali na nadležne da trajno reše ovaj problem – rekao je Manojlović.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede potvrdilo je da je, nakon saznanja o prestanku isporuke, u saradnji sa lokalnim samoupravama, javno-komunalnim preduzećima „Mediana“ i „Naisus“ iz Niša i poljoprivrednim savetodavnim službama, ponovo obezbeđeno snabdevanje.

Cisterne sa vodom na Staroj planini; Foto: Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede

Cisterne sa vodom već su upućene na teren, a nova isporuka planirana je i za sutra, uz obezbeđivanje kamiona za redovno dopremanje vode u narednim danima.

Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić podsetio je da je Ministarstvo još u julu naložilo dopremanje vode na Suvu planinu, naglašavajući da država pruža konkretnu pomoć, ali da su kapaciteti ograničeni zbog velikog broja požara, pri čemu prioritet imaju snabdevanje stanovništva i gašenje vatre.

Ova situacija još jednom pokazuje da stočari moraju preuzeti aktivnu ulogu u obezbeđivanju vode za svoja grla, umesto da se oslanjaju isključivo na intervencije države – poručio je ministar.

On je istakao da država već pruža značajnu finansijsku podršku – 55.000 dinara po grlu za kvalitetne priplodne mlečne i tovne krave i bikove, što ove godine iznosi oko 55 miliona dinara, uz druge podsticaje. Ipak, obaveza obezbeđivanja vode, hrane i smeštaja ostaje na vlasnicima, u skladu sa Zakonom o dobrobiti životinja.

Ministarstvo će nastaviti da reaguje u hitnim situacijama, ali apeluje na stočare da planiraju unapred i spreče ponavljanje problema koji se iz godine u godinu javljaju na Suvoj planini.

Stočari, međutim, poručuju da ne žele da svako leto prolazi u molbama za vodu i privremenim rešenjima, već traže da se problem nestašice na Suvoj planini reši trajno.