Društvo

Stigle cisterne na Suvu planinu – Ministarstvo reagovalo, ali apeluje na vlasnike da planiraju unapred

Gadžin Han
autor: Ljubiša Mitić
1 9
Konačno pristigle cisterne sa vodom na Staroj planini; Foto: Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede

Cisterne koje su prethodnog meseca dovožene do Suve planine kako bi se napojilo oko 1.000 krava i 300 konja, prestale su da dolaze prošlog vikenda, a životinje su ostale bez vode. Zbog visokih temperatura još krajem juna je presušilo izvorište Rakoš, pa su stočari iz ovog kraja apelovali za pomoć, a iz JKP „Mediana“ Niš i Ministarstva poljoprivrede tada su poslali cisterne sa pijaćom vodom.

Prema rečima Nikole Manojlovića iz sela Mali Krčimir kod Gadžinog Hana, cisterne su do nedavno stizale svakodnevno – nekada jedna, a nekada i po tri. Međutim, bez ikakvog upozorenja isporuka je prekinuta, zbog čega su stočari najavljivali i blokadu puta.

1000008912
Za sada pronađeno rešenje na Suvoj planini; Foto: D. M.

Bazeni su prazni, u njima samo blato. Zbog toga smo krenuli od Rakoša sa stokom prema reci Koritnica, gde ćemo ih napojiti, a zatim blokirati put između Bele Palanke i Babušnice, kako bismo apelovali na nadležne da trajno reše ovaj problem – rekao je Manojlović.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede potvrdilo je da je, nakon saznanja o prestanku isporuke, u saradnji sa lokalnim samoupravama, javno-komunalnim preduzećima „Mediana“ i „Naisus“ iz Niša i poljoprivrednim savetodavnim službama, ponovo obezbeđeno snabdevanje.

2 8
Cisterne sa vodom na Staroj planini; Foto: Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede

Cisterne sa vodom već su upućene na teren, a nova isporuka planirana je i za sutra, uz obezbeđivanje kamiona za redovno dopremanje vode u narednim danima.

Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić podsetio je da je Ministarstvo još u julu naložilo dopremanje vode na Suvu planinu, naglašavajući da država pruža konkretnu pomoć, ali da su kapaciteti ograničeni zbog velikog broja požara, pri čemu prioritet imaju snabdevanje stanovništva i gašenje vatre.

Ova situacija još jednom pokazuje da stočari moraju preuzeti aktivnu ulogu u obezbeđivanju vode za svoja grla, umesto da se oslanjaju isključivo na intervencije države – poručio je ministar.

On je istakao da država već pruža značajnu finansijsku podršku – 55.000 dinara po grlu za kvalitetne priplodne mlečne i tovne krave i bikove, što ove godine iznosi oko 55 miliona dinara, uz druge podsticaje. Ipak, obaveza obezbeđivanja vode, hrane i smeštaja ostaje na vlasnicima, u skladu sa Zakonom o dobrobiti životinja.

Ministarstvo će nastaviti da reaguje u hitnim situacijama, ali apeluje na stočare da planiraju unapred i spreče ponavljanje problema koji se iz godine u godinu javljaju na Suvoj planini.

Stočari, međutim, poručuju da ne žele da svako leto prolazi u molbama za vodu i privremenim rešenjima, već traže da se problem nestašice na Suvoj planini reši trajno.

Autor:
Povezane teme
Komentari (0)

Slični tekstovi

Komentari

0

Pošalji komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Preostalo Vam je još karaktera.


Molimo vas da se u komentarima držite teme teksta. Redakcija Južnih vesti zadržava pravo da – ukoliko ih proceni kao neumesne – skrati ili ne objavi komentare koji sadrže osvrte na nečiju ličnost i privatan život, uvrede na račun autora teksta i/ili članova redakcije kao i bilo kakvu pretnju, uvredu, nepristojan rečnik, govor mržnje, rasne i nacionalne uvrede ili bilo kakav nezakonit sadržaj.

Komentare pisane verzalom i linkove na druge sajtove ne objavljujemo. Južne vesti nemaju nikakvu obavezu obrazlaganja odluka vezanih za komentare i njihovo objavljivanje.

Mišljenja iznešena u komentarima su privatno mišljenje autora komentara i ne odražavaju stavove redakcije Južnih vesti.

Smatra se da ste slanjem komentara potvrdili saglasnost sa gore navedenim pravilima.

Administratorima Južnih vesti se možete obratiti preko Kontakt stranice.

Google Play App Store
Prijavite se na naš bilten

Ne propustite najvažnije događaje u nedelji.