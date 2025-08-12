Studenti pozivaju na hitno okupljanje građana u Nišu zbog incidenata u Bačkoj Palanci i Vrbasu

Grupa studenata iz Niša uputila je hitan poziv građanima na okupljanje ispred prostorija Srpske napredne stranke u tom gradu, na adresi Vojvode Mišića 50, kod restorana „Lotos“. Okupljanje je zakazano za večeras u 23 sata.
Kako navode organizatori, razlog okupljanja je reakcija na, kako tvrde, napade batinaša na građane u Bačkoj Palanci i Vrbasu.
U pozivu, koji se širi društvenim mrežama, studenti poručuju „pozivamo ceo Niš na hitnu akciju sada zbog napada batinaša na građane u Bačkoj Palanci i Vrbasu“.
Svi na ulice, poručuju studenti i pozivaju Nišlije i građane juga Srbije da im se pridruže.
Molimo vas da se u komentarima držite teme teksta. Redakcija Južnih vesti zadržava pravo da – ukoliko ih proceni kao neumesne – skrati ili ne objavi komentare koji sadrže osvrte na nečiju ličnost i privatan život, uvrede na račun autora teksta i/ili članova redakcije kao i bilo kakvu pretnju, uvredu, nepristojan rečnik, govor mržnje, rasne i nacionalne uvrede ili bilo kakav nezakonit sadržaj.
Komentare pisane verzalom i linkove na druge sajtove ne objavljujemo. Južne vesti nemaju nikakvu obavezu obrazlaganja odluka vezanih za komentare i njihovo objavljivanje.
Mišljenja iznešena u komentarima su privatno mišljenje autora komentara i ne odražavaju stavove redakcije Južnih vesti.
Smatra se da ste slanjem komentara potvrdili saglasnost sa gore navedenim pravilima.
Administratorima Južnih vesti se možete obratiti preko Kontakt stranice.
— Komentari14
kad se skupe i sns sendvičari pa udri pa ko je jači neka pobedi, ovoliko ludaka na malom mestu nije dobro, mora to da se potamani…
Docice svih sto,ne pomaze ni SPS ni deo SNS,narod nece ni jedne ni druge radikale.
PREDSEDNIK VUCIC SE LAVOVSKI BORI ZA SRBIJU I SVE LJUDE KOJI ZIVE U NJOJ…
SRBIJA NE SME DA STANE
Opet pogrešna reakcija, vlada će sns zauvek. Samo tako nastavite.
Какво лудило…
Studenti ovih dana spremaju i polažu ispite, a oni kojima je do protesta nek se okanu omladine ,jer za njih još jedna bačena godina tuđih života nije ništa!
Studenti u tajnosti prave svoju listu za sledece izbore i kada ti njihovi pobede poklonice im izgubljenu godinu. Cuju se i glasine da blokaderi i sada uce i da ce kada pobede za godinu dana poloziti ispite za dve, tako nece biti na gubitku a zemlju ce izvesti na pravi put.
@njego
Tako mali Perica zamišlja studiranje. A i politiku.
Bravo za majku koja misli ko i ja ,ovo je sramota sta ste uradili sa decom
I opet,po milioniti put,zamena teza – neko je došao ispred prostorija neistomišljenika da ih napadne. Svako normalan braniće svoju kuću,a moraće naravno i policija da interveniše radi sprečavanja građanskog rata.
I nije mi jasno,da li svesno ili nesvesno, polazite od posledica,a ne od uzroka.
Ako drugačije mislite,ne idite pred tuđe prostorije i ne napadate neistomišljenike.
I koji je cilj da odeš ispred prostorija SNS i provociraš sukob???? U čemu je tu podrška.Tzv. studenti pozivaju na ulične borbe????Ovo na zapadu je ravno državnom udaru.Zatvor za kolovodje blokadera zgubidana.Sramota..Pozivaju na sukob????? Neverovatno
Ne mogu da shvatim koliko je bezobrazluka, sebičnosti, zlobe, lopovluka i mržnje akumulirano u „simpatizerima“ i komentatorima i to savršeno ispoljavaju prema svom narodu ! Naravno , najveću količinu mržnje , neskrivene, ispoljavaju prema studentima i pametnima koji su ih pročitali! Zato i angažuju problematične tipove pod maskama i niko nema hrabrosti da bez skrivanja lica izadje na ulicu. Jedino kada su u ogradi i siti …
Gde li ti živiš… Koje informacije imaš… I u šta veruješ…
Глупирање у енормним количинама.Јад и беда од свеукупног понашања.