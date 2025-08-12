Studenti pozivaju na hitno okupljanje građana u Nišu zbog incidenata u Bačkoj Palanci i Vrbasu

Grupa studenata iz Niša uputila je hitan poziv građanima na okupljanje ispred prostorija Srpske napredne stranke u tom gradu, na adresi Vojvode Mišića 50, kod restorana „Lotos“. Okupljanje je zakazano za večeras u 23 sata.

Kako navode organizatori, razlog okupljanja je reakcija na, kako tvrde, napade batinaša na građane u Bačkoj Palanci i Vrbasu.

U pozivu, koji se širi društvenim mrežama, studenti poručuju „pozivamo ceo Niš na hitnu akciju sada zbog napada batinaša na građane u Bačkoj Palanci i Vrbasu“.

Svi na ulice, poručuju studenti i pozivaju Nišlije i građane juga Srbije da im se pridruže.