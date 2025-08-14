Studenti pozivaju na protest u Nišu večeras kod Osnovnog suda

Neformalna grupa studenata poziva građane na novi protest u Nišu večeras od 21 sat ispred Osnovnog suda.
“Nas je ipak više” i “Večeras pucate po šavovima” – poruke su niških studenata.
Prekjuče ste nas gađali vatrometom, juče ste pucali iz pištolja, šta je sledeće – poručuju studenti – navode oni.
Detalje skupa nisu objavili, pa za sada nije poznato da li će biti protestne šetnje i koja će biti ruta.
— Komentari2
Samo složno i udruženo ! Upamtiti sve botove i ćacije !
Dovoljno je samo da raspiše izbore.
Svi vi koji ga podržavate ili se pravite neutralni, zapitajte se da li je njegova fotelja vredna svega ovoga i zašto će sve da uradi samo da ne sidje sa vlasti?