Društvo

Studenti pozivaju na protest u Nišu večeras kod Osnovnog suda

Niš
autor: Tamara Radovanović
img 4764 scaled
Okupljanje je u 21 sat; ilustracija; foto: Tamara Radovanović

Neformalna grupa studenata poziva građane na novi protest u Nišu večeras od 21 sat ispred Osnovnog suda. 

“Nas je ipak više” i “Večeras pucate po šavovima” – poruke su niških studenata.

Prekjuče ste nas gađali vatrometom, juče ste pucali iz pištolja, šta je sledeće – poručuju studenti – navode oni.

Detalje skupa nisu objavili, pa za sada nije poznato da li će biti protestne šetnje i koja će biti ruta.

Autor:
Povezane teme
Komentari (2)

Slični tekstovi

Komentari

2

  1. Samo složno i udruženo ! Upamtiti sve botove i ćacije !

    Odgovori

  2. Dovoljno je samo da raspiše izbore.
    Svi vi koji ga podržavate ili se pravite neutralni, zapitajte se da li je njegova fotelja vredna svega ovoga i zašto će sve da uradi samo da ne sidje sa vlasti?

    Odgovori

Pošalji komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Preostalo Vam je još karaktera.


Molimo vas da se u komentarima držite teme teksta. Redakcija Južnih vesti zadržava pravo da – ukoliko ih proceni kao neumesne – skrati ili ne objavi komentare koji sadrže osvrte na nečiju ličnost i privatan život, uvrede na račun autora teksta i/ili članova redakcije kao i bilo kakvu pretnju, uvredu, nepristojan rečnik, govor mržnje, rasne i nacionalne uvrede ili bilo kakav nezakonit sadržaj.

Komentare pisane verzalom i linkove na druge sajtove ne objavljujemo. Južne vesti nemaju nikakvu obavezu obrazlaganja odluka vezanih za komentare i njihovo objavljivanje.

Mišljenja iznešena u komentarima su privatno mišljenje autora komentara i ne odražavaju stavove redakcije Južnih vesti.

Smatra se da ste slanjem komentara potvrdili saglasnost sa gore navedenim pravilima.

Administratorima Južnih vesti se možete obratiti preko Kontakt stranice.

Google Play App Store
Prijavite se na naš bilten

Ne propustite najvažnije događaje u nedelji.