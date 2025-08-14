Studenti pozivaju na protest u Nišu večeras kod Osnovnog suda

Detalje skupa nisu objavili, pa za sada nije poznato da li će biti protestne šetnje i koja će biti ruta.

Prekjuče ste nas gađali vatrometom, juče ste pucali iz pištolja, šta je sledeće – poručuju studenti – navode oni.

“Nas je ipak više” i “Večeras pucate po šavovima” – poruke su niških studenata.

Neformalna grupa studenata poziva građane na novi protest u Nišu večeras od 21 sat ispred Osnovnog suda.

Autor:

Molimo vas da se u komentarima držite teme teksta. Redakcija Južnih vesti zadržava pravo da – ukoliko ih proceni kao neumesne – skrati ili ne objavi komentare koji sadrže osvrte na nečiju ličnost i privatan život, uvrede na račun autora teksta i/ili članova redakcije kao i bilo kakvu pretnju, uvredu, nepristojan rečnik, govor mržnje, rasne i nacionalne uvrede ili bilo kakav nezakonit sadržaj.

Komentare pisane verzalom i linkove na druge sajtove ne objavljujemo. Južne vesti nemaju nikakvu obavezu obrazlaganja odluka vezanih za komentare i njihovo objavljivanje.

Mišljenja iznešena u komentarima su privatno mišljenje autora komentara i ne odražavaju stavove redakcije Južnih vesti.

Smatra se da ste slanjem komentara potvrdili saglasnost sa gore navedenim pravilima.

Administratorima Južnih vesti se možete obratiti preko Kontakt stranice.