Studenti u Nišu protiv privatizacije javnih preduzeća – u nedelju protest „Srbija DOO“

Novi studentski protest pod nazivom „Srbija DOO“ zakazan je za nedelju, 24. avgust od 19:30 ispred Skupštine Grada Niša, odakle će kolona krenuti u protestnu šetnju ka hali „Čair“. Okupljeni će izraziti nezadovoljstvo zbog najavljene privatizacije više javnih preduzeća.

Niški studenti podsećaju da se na spisku firmi za koje se planira privatizacija nalaze se i nacionalni parkovi Fruška gora, Đerdap i Tara, kao i Putevi Srbije, Službeni glasnik, Srbijavode, Srbijašume, Skijališta Srbije, Pošta Srbije i JP Stara planina.

Iako je ovo samo 2% ukupnog broja javnih preduzeća, predstavlja preko 20 hiljada radnih mesta, odnosno četvrtinu svih zaposlenih u javnim preduzećima, i petinu ukupnog prihoda ovog sektora gotovo milijardu evra godišnje. Tiče nas se svaki kamen, svako drvo i svaka kap vode. Tiče nas se svaki deo ove zemlje, jer ona nije vlasništvo političkih garnitura, tajkuna ili stranih investitora. Ona pripada narodu – kažu iz Neformalne grupe studenata.

Protestom u nedelju kažu da će poručiti da priroda nije resurs, već život i da će se za to boriti.