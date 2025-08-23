Studenti u Nišu protiv privatizacije javnih preduzeća – u nedelju protest „Srbija DOO“

Novi studentski protest pod nazivom „Srbija DOO“ zakazan je za nedelju, 24. avgust od 19:30 ispred Skupštine Grada Niša, odakle će kolona krenuti u protestnu šetnju ka hali „Čair“. Okupljeni će izraziti nezadovoljstvo zbog najavljene privatizacije više javnih preduzeća.
Niški studenti podsećaju da se na spisku firmi za koje se planira privatizacija nalaze se i nacionalni parkovi Fruška gora, Đerdap i Tara, kao i Putevi Srbije, Službeni glasnik, Srbijavode, Srbijašume, Skijališta Srbije, Pošta Srbije i JP Stara planina.
Iako je ovo samo 2% ukupnog broja javnih preduzeća, predstavlja preko 20 hiljada radnih mesta, odnosno četvrtinu svih zaposlenih u javnim preduzećima, i petinu ukupnog prihoda ovog sektora gotovo milijardu evra godišnje. Tiče nas se svaki kamen, svako drvo i svaka kap vode. Tiče nas se svaki deo ove zemlje, jer ona nije vlasništvo političkih garnitura, tajkuna ili stranih investitora. Ona pripada narodu – kažu iz Neformalne grupe studenata.
Protestom u nedelju kažu da će poručiti da priroda nije resurs, već život i da će se za to boriti.
Molimo vas da se u komentarima držite teme teksta. Redakcija Južnih vesti zadržava pravo da – ukoliko ih proceni kao neumesne – skrati ili ne objavi komentare koji sadrže osvrte na nečiju ličnost i privatan život, uvrede na račun autora teksta i/ili članova redakcije kao i bilo kakvu pretnju, uvredu, nepristojan rečnik, govor mržnje, rasne i nacionalne uvrede ili bilo kakav nezakonit sadržaj.
Komentare pisane verzalom i linkove na druge sajtove ne objavljujemo. Južne vesti nemaju nikakvu obavezu obrazlaganja odluka vezanih za komentare i njihovo objavljivanje.
Mišljenja iznešena u komentarima su privatno mišljenje autora komentara i ne odražavaju stavove redakcije Južnih vesti.
Smatra se da ste slanjem komentara potvrdili saglasnost sa gore navedenim pravilima.
Administratorima Južnih vesti se možete obratiti preko Kontakt stranice.
— Komentari24
borba za pravdu se nastavlja i nikad nece stati PUMPAJ
Odusevljava me babusnicka „opozicija“,lose im a dobijaju nivac,radna mesta,uvecavaju racune,kupuju automobile,ide na letovanje…vrlo zanimljivo.“opozicija“ doo i sns doo.
Sve se može kad se ljudi slože.
Imam 50 godina,ne pamtim da je Babusnica imala opoziciju,sve su to bili i ostali glumci iz kpj,sps,jul,srs itd.Koliko pamtim prvi pedstavnik ds u babusnici je bio iz jul,prezadnji otisao u sns pa u sps gde mu je bio i otac.A zadnji glasa za sv odluke sns u opstini.
Pisao i izvestavao N1 o njemu i jos vodi DS u Babusnici i glumi opoziciju.Cak su ga kolege opozicionari kritikovali jer mu je SNS skupljao potpise i glasove.
Babusnica DOO
Jesu ovi opozicioni odbornici pomogli u necemu gradjanima koji su ih glasali i zasto nisu?Briga njih da govore o problemima obicnih ljudi,samo licni interes bajo moj.
Kako je krenuo, privatizovaće celu zemlju.Na kraju zvaće se Srbija Ćacilend D.O.O. Jedino za botove koji nesvesno izvršavaju njegove komande putem botovanja,skupljanja sigurnih glasova itd. mi neće biti žao…Svojom sebičnošću i primitivizmom sami sebi kopaju jamu.Doćiće i taj dan kada će moliti za milost.
Obožavaju i da zapošljavaju svoje stranačke kadrove preko trećih lica, vodovod,medijana,parking servis itd…
Pa to je lakšeckad je javno preduzeće nego kad je d.o.o.
Sve treba da se privatizuje.
Da mnogi državni službenici, koji misle da su Bogom dani, počnu da rade. Pogotovo šalterski službenici, medicinski radnici… Da konačno shvate da im radno mesto nije zagarantovano i da mogu dobiti otkaz.
Ne mora privatizacija svega, može da se uvede MERITOKRATIJA i profesionalno upravljanje Ali teško da botovi znaju šta je to. Lakše im sve da daju na na doboš ili na tender. Tender je njihova omiljena reč
Da li to važi i za ove stranačke ubačene? Pitam za koleginicu sa privatnog fakulteta…
Ко наговара ове“студенте“да се свуда умешају,где су људи који треба да штрајкују,ово постало манија да гурају студенте…нек се они врате учењу,а „грађани“нека штрајкују…
@Marija : Studenti i gradjani „štrajkuju“ a malogradjanski mediokriteti , bez škole „savetuju“ studente da uče a studenti uče ! Interesantna pojava – nepismeni savetuju studente i gradjane !
Nisu to obični studenti, to su večiti studenti.
Primitivci i nepismeni ćaciji koji rade u vodovodu i drugim javnim preduzećima savetuju studentima da idu da uče. Stvarno interesantno…
Evo 24h10min,ne moze da se spava od buke SNS bajkera.
Kad su bili protesti u znak podrske studentima nije ih bilo nigde.
ala će biti tepanja huligana grobara i meraklija sa ovim huliganima studentima…
Дојадило Народу и једни и други
Ja sam za privatizaciju svih državnih preduzeća. Da vide državni službenici kako se radi a ne da pola rade i državno i privatno. Državna preduzeća nemaju perspektive uvek su u gubitku i mi pokrivamo taj gubitak.
Sve privatizovati i zdravstvo na kraju.
@Nišlija : Molim te ne gubi vreme objašnjavajući nepismenima o DOO-u ! Oni misle da je u pitanju „Smoki“ ili sendvič !
Posle dužeg vremena podržavam studentski skup, po mom mišljenju za ovu temu su studenti u pravu. Nisu prirodni resursi u vlasništvu države na prodaju, treba upravljati njima u javnom interesu, a što nema pravih i stručnih ljudi na čelu tih javnih preduzeća, govori o nama, a najviše o vlasti koja postavlja poslušnike.