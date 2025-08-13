Tenzije noćas u Nišu: Sukob građana i policije, gradonačelnik izašao iz SNS prostorija

Zbog napada u Vrbasu i Bačkoj Palanci, satima su studenti i građani noćas protestovali u Nišu, ispred prostorija SNS-a, gde su bili i gradski funkcioneri, predvođeni gradonačelnikom Dragoslavom Pavlovićem. U jednom trenutku je došlo do guranja između građana i policajaca, koji su u kordonima čuvali stranačke prostorije. Ponovo su ka SNS-u “letela” jaja.

“Ćaci, ćaci, vi ste ovde stranci”, “Idite na Kosovo”, “Kol’ko koštate” i “Saučesnici” – uzvikivali su učesnici protesta naprednjacima i policiji.

U jednom trenutku, došlo je do guranja između policije i građana, a građani su SNS prostorije opet gađali jajima.

Nekoliko građana koji su tvrdili da žive u ulici Jovana Skerlića, a koju je policija blokirala kako bi sprečila građane da prođu do ulaza u SNS prostorije, pokušalo je da prođe, ali su vraćeni.

Među onima koji su pokušavali da prođu kroz kordon bio je i doskorašnji direktor JKP Mediana i odbornik SNS-a Ivan Mihajlović, ali ni njega najpre nisu pustili. Kasnije je, ipak, došao do kolega iz stranke.

Građani su ga prepoznali, zviždali mu i šaljivo ga pitali da li je prešao na stranu studenata jer je ostao sa njihove strane kordona.

foto: Tamara Radovanović

Iz SNS prostorija su izašli gradonačelnik Pavlović, ali i većnik Ivan Grmuša, direktorka JKP Naissus Tamara Milić i drugi. Oni su izneli zastave Republike Srbije, mahali njima, a nakon toga ih zaboli u žardinjere, zbog čega su građani takođe negodovali.

foto: Tamara Radovanović

Upravo Pavlovićevo pojavljivanje izazvalo je burne reakcije okupljenih, koji su ga pozivali da dođe pred građane.

Srećna Vam godišnjica mandata, gradonačelniče. Dođite da Vam čestitamo – rekla je jedna Nišlijka.

Na hitan protest niški studenti su pozvali nešto posle 22 sata, zbog incidenata u Vrbasu i Bačkoj Palanci. Već oko 23 sata, kada su učesnici protesta počeli da pristižu, ispred SNS prostorija su bili policajci. Građani su ostali na skupu do ranih jutarnjih sati.