Tenzije noćas u Nišu: Sukob građana i policije, gradonačelnik izašao iz SNS prostorija

Zbog napada u Vrbasu i Bačkoj Palanci, satima su studenti i građani noćas protestovali u Nišu, ispred prostorija SNS-a, gde su bili i gradski funkcioneri, predvođeni gradonačelnikom Dragoslavom Pavlovićem. U jednom trenutku je došlo do guranja između građana i policajaca, koji su u kordonima čuvali stranačke prostorije. Ponovo su ka SNS-u “letela” jaja.
“Ćaci, ćaci, vi ste ovde stranci”, “Idite na Kosovo”, “Kol’ko koštate” i “Saučesnici” – uzvikivali su učesnici protesta naprednjacima i policiji.
U jednom trenutku, došlo je do guranja između policije i građana, a građani su SNS prostorije opet gađali jajima.
Nekoliko građana koji su tvrdili da žive u ulici Jovana Skerlića, a koju je policija blokirala kako bi sprečila građane da prođu do ulaza u SNS prostorije, pokušalo je da prođe, ali su vraćeni.
Među onima koji su pokušavali da prođu kroz kordon bio je i doskorašnji direktor JKP Mediana i odbornik SNS-a Ivan Mihajlović, ali ni njega najpre nisu pustili. Kasnije je, ipak, došao do kolega iz stranke.
Građani su ga prepoznali, zviždali mu i šaljivo ga pitali da li je prešao na stranu studenata jer je ostao sa njihove strane kordona.
Iz SNS prostorija su izašli gradonačelnik Pavlović, ali i većnik Ivan Grmuša, direktorka JKP Naissus Tamara Milić i drugi. Oni su izneli zastave Republike Srbije, mahali njima, a nakon toga ih zaboli u žardinjere, zbog čega su građani takođe negodovali.
Upravo Pavlovićevo pojavljivanje izazvalo je burne reakcije okupljenih, koji su ga pozivali da dođe pred građane.
Srećna Vam godišnjica mandata, gradonačelniče. Dođite da Vam čestitamo – rekla je jedna Nišlijka.
Na hitan protest niški studenti su pozvali nešto posle 22 sata, zbog incidenata u Vrbasu i Bačkoj Palanci. Već oko 23 sata, kada su učesnici protesta počeli da pristižu, ispred SNS prostorija su bili policajci. Građani su ostali na skupu do ranih jutarnjih sati.
Komentari25
Да сам на месту тзв. Градоначелника и осталог градског руководства осећао бих срамоту, јер су избори покрадени. У Нишу се хитно морају одржати локални избори !
Ko proglasi ovog lopova za gradonačelnika?Čiji je on gradonačelnik?
Naravno, svako ovo tumači na svoj način. Mrzitelji vlasti strastveno i bez razmišljanja čestitaju studentima (blokaderima) i bodre ih. Njima je to zabavno, kao u gladijatorskoj areni. Pogledajmo objektivno, imamo grupu ljudi koja se kreće gde hoće i kako hoće, uzurpira saobraćaj, uznemirava ljude, provocira policiju, ne prihvata odgovornost za svoje postupke, nipodaštava slobodu drugih građana. Ne podržavam ovakav način protesta.
Izvolte sendvič. Šalje Vaš šef.
@JJ: Ne obraćaj pažnju … i to savesno jer nije vredan bilo kakvog komentara !
Pa i nije neki sendvic, parce hleba a unutra posebna salama i malo tucana paprika.
Ko je ispaljivao vatromet i gađao policiju pirotehničkim sredstvima u Vrbasu? Da li si toliko savestan da priznaš?
Ne podržavam ovakav način botovanja…Sendviči slabi, presušili kao reka nišava…Botovi posustaju i sve im je dosta,previše su botovali i skaču sa mosta…
Kaži bre brale Miro i ostali, koji pominjete botovanje i botove, sta to znači, jer sam siguran da ne znate a stalno to ponavljate.
Ova grupa je odgovor na drugu grupu, koja u Vrbas došla organizovano iz drugih gradova, koja je maskirana i u zaštiti policije gađala narod vatrometom i tvrdim predmetima. Niko nije nije priveden iz druge grupe, jer za njih zakon ne važi.
Nije isto! Jedna grupa viče protiv vlasti, a druga grupa napada narod. Prve znamo, naši sugrađani, a drugi maskirani i tetovirani batinaši.
@Nišlija… Vi ste operisani od morala. Ne dolaze oni da divljaju ispred vaših kuća i stranačkih prostorija, već vi ispred njihovih. Kakav to mozak može da tvrdi da je onaj koji brani svoje napadač i batinaš a oni koji kidišu na tuđe, žrtve? Jedini rezultat toga što radite će biti da AV i njegova banda ostanu na vlasti još dugo iako su svojom bahatošću i banditizmom u proteklih 13 godina dojadili i Bogu i ljudima.
Vi namerno, u stilu Informera, radite zamenu teza, što ne da nije moralno, nego je svesno zlonamerno.
Ljudi protestuju protiv korumpirane vlasti u skladu sa Ustavom i Zakonom o javnom okupljanju. Vlast je počela da bije prvo studente FDU-a novembra 2024., a sad bije sve redom. Pogledajte snimke iz Vrbasa, običan narod bez maski sa jedne strane. A sa druge, dovedeni maskirani batinaši, naoružani šipkama i vatrometom.
@Nišlija :Ne obraćaj pažnju jer nije vredan bilo kakvog komentara ! Ignorisanje će mu teže pasti !
Da li vas je sramota naprednjacka bando? Milicijo, ko te placa, a stitis lopove? Nisra u gradu ne funkcionise.Drugi dan zovem KC na ko zna koliko brojeva i niko se ne javlja.Perisicu, sram te bilo i ti si naprednjak.
Укупно се понашамо незрело и наивно.Власт је криминогена , а опозиција недорасла.Народ је слуђен и необразован.Неко нас наводи у позицију да се заглавимо.
Imas predlog sta da radimo?
A čije fasade farbate po Novom Sadu? Svoje ili tuđe? I tučete stanare…
@Драгољуб Јовановић д.г.и. . . . Naprotiv, građani se ponašaju vrlo zrelo i odgovorno. U situaciji u kojoj vlast jeste kriminogena (i u moralnom i u zakonskom smislu) i ogromna većina opozicije ista takva, jedino što je razumno je da se građani drže po strani. Uvek će biti par procenata fanatika, ispranih mozgova i „plaćenika“ sa obe strane, ali to nije dovoljno da se napravi haos u Srbiji kakav mnogi priželjkuju.
To sto si sinoć gradjane Nisa nazivao i drao se Ustase, ustase, decu studente njihove roditelje mozda tvoje komsije, to ce ti se Dragoslave jadni obiti o glavu.
Ta tvoja vredjana gradjana Nisa danas kruze netom i videli su svi.
Tako mislis da vodis grad i zasluzujes poverenje tuzni Pavlovicu, kako ces kuci Dragosalve kako ces da prosetas gradom bedni covece.
Srecno !
Samo složno i udruženo! Po svemu sudeći sekta je pred samim pucanjem.Oko mnogih stvari sami sa sobom već ne mogu da se dogovore, oni će uskoro biti jedna ružna prošlost.Poželjno je da popamtimo sve funkcionere,direktore i ostalu boraniju uključujući i parazitske botove ovde na lokalu u Nišu da slučajno neko ne pokuša da preleti negde
Gradonačelnik Pavlović je jedna obična pudlica i poltron koji sluša šta mu se kaže, nema nikakav autoritet.Pazite se ostalih čelnika iz niškog SNS-A. Imate razne većnike,direktore,poverenike i oni se mnogo više pitaju od ovog gradonačelnika,zato se i zove sekta tako su je i napravili da se ne zna ko je „glavni“ već desetak njih vuće konce.Podlo i lukavo
Opasne igre igraju sa narodom, dok isti gladuje i dobija otkaze a još im se povrh svega rugaju da su nacisti. Pa od ovoga nema gore !
Naprednjaci su presli sve granice u svakom smislu, ovo je nedopustivo
@Nisam ni očekivao drugačiji odgovor. Kada.su oni koji su za vlast išli i divljali ispred stana Dragana Đilasa s pravom ste to nazivali banditizmom i fašizmom, a sada kada vi to radite, sada je to nešto dobro i poželjno. Gospodine, ni vi ni vama slični, kao što je gospodin koji se potpisuje sa Smuk II nemate nikakav problem sa mnom, već sa samim sobom. Pogledajte se u ogledalo i stavite prst ba čelo.
Zabrinjavajuće je Dale, slugo Beograda, da u gradu imaš Ustase! Nazivaš Ustasom momka čiji je otac teško ranjen braneci Slunj od Ustaša! Obraz-djon! Ajd, nek ti ovi botovi udaraju minuse, da imaš satisfakciju!