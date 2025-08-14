Tribina Slobodnog univerziteta u petak u Nišu

Slobodni univerzitet u Nišu poziva građane na tribinu “Zajedno smo jači” u petak, 15. avgusta, od 20 sati, u parku Svetog Save. Tema je značaj samoorganizovanja i solidarnosti.
Govoriće sociolog Đokica Jovanović, student Elektronskog fakulteta Nikola Ilić, Rade Panić iz Društvenog fronta, Miloš Đurić iz Zbora građana Medijana, kao i predstavnica niške “Solidarne kujne”.
Prethodnih meseci, studenti su inspirisali masovno samoorganizovanje, zajedništvo i solidarnost, a građani su od pasivnih posmatrača postali aktivni učesnici u društvu – navode iz Slobodnog univerziteta.
Najavljuju da će na tribini promovisati i drugi broj biltena.
