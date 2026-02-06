U toku isplata treće rate radnicima niških propalih preduzeća, na spisku oko 2.000 radnika

Nakon što su na jesen 2024. godine i na jesen 2025. godine dobili po jednu ratu koje su nadoknada za neisplaćene plate, preko 2.000 radnika iz propalih niških društvenih i državnih preduzeća dobija i treću ratu, dok će poslednja, četvrta, biti isplaćena naredne godine.

Sporazum kojim se odriču kamate i pristaju na plaćanje u 4 rate za 4 godine, potpisalo je za sada 2.019 radnika, navode iz kabineta gradonačelnika Niša. Od toga su 942 radnika sklopila ugovore preko Grada, a njih 1.077 preko Centra za socijalni rad.

Isplata treće rate zaostaih zarada krenula je 26. januara 2026. godine. Grad to isplaćuje preko Uprave (za radnike preduzeća gde je stečaj u toku) 104.744.357,46 a Centra za socijalni rad (završen stečaj) 106.203.894,68 – navode iz kabineta gradonačelnika.

Za treću ratu ukupno treba da bude isplaćeno blizu 211 miliona, a do sada je, kako kažu, isplaćeno oko 50 miliona.

Izmene spiskova ima, za one koji moraju da raskinu sporazum jer su svoja potraživanja naplatili preko Ustavnog suda. Spiskove dostavlja Ministarstvo pravde dva puta godišnje – kažu iz kabineta.

Podsetimo, određeni broj radnika nezadovoljan je uslovima koje im sporazumom nudi Grad Niš, pre svega jer neće ceo dug biti isplaćen u celosti, već u 4 rate, kao i jer se potpisivanjem sporazuma odriču kamate i sudskih troškova. Zameraju i to što je Programom pomoći koji je usvojila niška Skupštine naslednici nemaju pravo na isplatu nadoknade.