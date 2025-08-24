„Vidimo se na ulicama do ispunjenja zahteva“, poručili studenti u blokadi na protestu u Nišu

„Čovek bi trebalo da bude kičmenjak – ako je čovek, on ima ruke, a od svega što ruka može da uradi, pokazivanje srednjeg prsta je samo najbedniji način da se kaže da nema argumenata“, poruka je koju je rekla Ana Savić, profesorka Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu na protestu „Srbija DOO“. Studenti su poručili da se „vidimo na ulicama do ispunjenja zahteva“ i pozvali su sve koji žele da budu kontrolori na izborima koje i dalje zahtevaju od aktuelne vlasti.

Okupljanjem kod Skupštine Grada počeo je protest „Srbija DOO“ na koji su pozvali studenti u blokadi, a kojim su želeli da izraze nezadovoljstvo zbog najavljene privatizacije više javnih preduzeća – Fruška gora, Đerdap i Tara, kao i Putevi Srbije, Službeni glasnik, Srbijavode, Srbijašume, Skijališta Srbije, Pošta Srbije i JP Stara planina.

Okupljeni su prošetali niškim ulicama do hale „Čair“ gde se u blizini, na stadionu, igrala utakmica Radničkog i Partizana.

Usput su uzvikivali „Hoćemo izbore“, a na pitanje šta misle o dijalogu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, koji je to i predložio, uzvikivali su: „UA“.

Kolona je stigla do hale „Čair“, gde je prvi govor održala Ana Savić, profesorka Prirodno-matematičkog fakulteta, koja je rekla da kao ekolog i hidrobiolog ne može da ćuti kada vidi da se ugrožavaju temelji našeg opstanka.

Čovek bi trebalo da bude kičmenjak. Ako je čovek, on ima ruke, a od svega što ruka može da uradi, pokazivanje srednjeg prsta je samo najbedniji način da se kaže „Ja nemam nikakve argumente protiv vas“. Ruka može da se savije u laktu u zagrljaj, međutim, pre desetak dana ruka se savila u laktu, ovde u Nišu, i mučki udarila studenta, blizu potiljka, pozadi. Samo srećom nije došlo do najgoreg. Nesreća je što ta ista ruka može, sme i dalje da bije.Ta ista ruka sme da nas čašćava zimi zatrovanim vazduhom. Ta ruka sme da nas ostavlja bez vode i gura u požare – rekla je.

Okupljenima se, potom, obratila i studentkinja PMF-a Jovana Savić.

Više od 9 meseci na trgovima i ulicama se okupljamo jer smo protiv korupcije, laži i svake zloupotrebe vlasti. Ponovo dižemo glas protiv režima koji je zatrovao sve naše resurse, koji nam je oteo institucije i pokušava da nam ukrade budućnost. Ne govorimo samo protiv jedne privatizacije, već protiv čitavog sistema nepravde – rekla je Jovana Savić.

Nakon govora održana je 16-minutna tišina u čast 16 žrtava koje su stradale padom nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, a okupljeni su umesto svećama, napravili svetlo telefonima.

Kod za prijavu za kontrolore; foto: Ljubica Jocić

Studenti su delili formulare koji su okupljeni mogli da popune i prijave se da žele da budu kontrolori na izborima.

Vidimo se na ulicama do ispunjenja zahteva. Zajedno ćemo pobediti. Pumpaj! – poručili su studenti na kraju.

Protest je nakon toga završen.