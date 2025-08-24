„Vidimo se na ulicama do ispunjenja zahteva“, poručili studenti u blokadi na protestu u Nišu

„Čovek bi trebalo da bude kičmenjak – ako je čovek, on ima ruke, a od svega što ruka može da uradi, pokazivanje srednjeg prsta je samo najbedniji način da se kaže da nema argumenata“, poruka je koju je rekla Ana Savić, profesorka Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu na protestu „Srbija DOO“. Studenti su poručili da se „vidimo na ulicama do ispunjenja zahteva“ i pozvali su sve koji žele da budu kontrolori na izborima koje i dalje zahtevaju od aktuelne vlasti.
Okupljanjem kod Skupštine Grada počeo je protest „Srbija DOO“ na koji su pozvali studenti u blokadi, a kojim su želeli da izraze nezadovoljstvo zbog najavljene privatizacije više javnih preduzeća – Fruška gora, Đerdap i Tara, kao i Putevi Srbije, Službeni glasnik, Srbijavode, Srbijašume, Skijališta Srbije, Pošta Srbije i JP Stara planina.
Okupljeni su prošetali niškim ulicama do hale „Čair“ gde se u blizini, na stadionu, igrala utakmica Radničkog i Partizana.
Usput su uzvikivali „Hoćemo izbore“, a na pitanje šta misle o dijalogu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, koji je to i predložio, uzvikivali su: „UA“.
Kolona je stigla do hale „Čair“, gde je prvi govor održala Ana Savić, profesorka Prirodno-matematičkog fakulteta, koja je rekla da kao ekolog i hidrobiolog ne može da ćuti kada vidi da se ugrožavaju temelji našeg opstanka.
Čovek bi trebalo da bude kičmenjak. Ako je čovek, on ima ruke, a od svega što ruka može da uradi, pokazivanje srednjeg prsta je samo najbedniji način da se kaže „Ja nemam nikakve argumente protiv vas“. Ruka može da se savije u laktu u zagrljaj, međutim, pre desetak dana ruka se savila u laktu, ovde u Nišu, i mučki udarila studenta, blizu potiljka, pozadi. Samo srećom nije došlo do najgoreg. Nesreća je što ta ista ruka može, sme i dalje da bije.Ta ista ruka sme da nas čašćava zimi zatrovanim vazduhom. Ta ruka sme da nas ostavlja bez vode i gura u požare – rekla je.
Okupljenima se, potom, obratila i studentkinja PMF-a Jovana Savić.
Više od 9 meseci na trgovima i ulicama se okupljamo jer smo protiv korupcije, laži i svake zloupotrebe vlasti. Ponovo dižemo glas protiv režima koji je zatrovao sve naše resurse, koji nam je oteo institucije i pokušava da nam ukrade budućnost. Ne govorimo samo protiv jedne privatizacije, već protiv čitavog sistema nepravde – rekla je Jovana Savić.
Nakon govora održana je 16-minutna tišina u čast 16 žrtava koje su stradale padom nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, a okupljeni su umesto svećama, napravili svetlo telefonima.
Studenti su delili formulare koji su okupljeni mogli da popune i prijave se da žele da budu kontrolori na izborima.
Vidimo se na ulicama do ispunjenja zahteva. Zajedno ćemo pobediti. Pumpaj! – poručili su studenti na kraju.
Protest je nakon toga završen.
Samo složno i udruženo ! Protesti do ispunjenja zahteva DA ! Širenje svesti o manipulacijama koje sprovodi AV i njegovi saradnici DA ! Bojkot režimskih medija DA! Kompletna lustracija svih funkcionera,direktora i ostalih parazita DA ! Objavljivanje javno svih funkcionera,većnika,direktora,rukovodioca koji su ojadili grad Niš zarad ličnog interesa DA ! Zabraniti botovanje od strane INTERNET TIMA DA ! Preletanje botova NE !
Vlast je izgubila legitimitet u svakom smislu, mislim da su i oni sami svesni toga.
Morace sto pre da raspise izbore.Hulja se ljulja
1
1. Slažem se da su izbori potrebni. Ali zašto ste ih odbijali pre par meseci kada su vam nuđeni i kada je zaista bilo zakonskih osnova za njihovo raspisivanje? Npr na proleće kada je pala Vlada? Tvrdili ste da ne postoje uslovi za fer izbore. Šta se to promenilo u ovih par meseci pa sad tražite izbore? Jel sad postoje uslovi za fer izbore? Zašto uopšte više ne spominjete izborne uslove i biračke spiskove?
2. Ako su izbori rešenje društvene i političke krize da li to znači da će nakon izbora prestati protesti i da će te priznati njihove rezultate i ako na njima ponovo izgubite? Dok jasno i nedvosmisleno ne odgovorite na postavljena pitanja moju podršku, iako sam ogorčen protivnik ove vlasti, nećete imati, a verujem ni podršku velike većine građana.
Studenti najpre da objasne sta je DOO!
Na skupu ima najmanje studenata.Ovo
su šetači,koji hoće da provedu popodne
u šetnji,do gledanja vesti,sa omiljenih
tv kanala.Naravno i da budu vidjeni.
Danasnje gostovanje Gradonacelnika Nisa na TV Svinjformer ulazi u anale bescasca i bezobrazluka
Odgovarace vrlo brzo
Sokobanjka ceka drustvo u KPD