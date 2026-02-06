Grad Niš prodaje građevinsko zemljište na licitaciji, početne cene 5,7 i 8 miliona dinara

Grad Niš je objavio oglas za otuđenje dve parcele u opštini Crveni Krst, čije su površine oko 1.200 i oko 1.700 kvadrata, a početne cene 5,7 i 8 miliona dinara. Javna licitacija održaće se 13. marta, od 12 sati, u zgradi Gradske uprave u Nikole Pašića.

Reč je o neizgrađenom građevinskom zemljištu u javnoj svojini Grada Niša.

Katastarska parcela 43/16 je površine 1.228 kvadrata i početna cena je 5.766.688 dinara. Na njoj nije dozvoljena gradnja objekata za stanovanje, niti javnih objekata.

Dominantna namena je poslovanje, proizvodnja, skladištenje, trgovina, dopunska moguća namena je pijaca, poligon za obuku vozača, prostor za izložbeno-sajamske manifestacije, magacinski prostor, administrativne usluge, komercijalne usluge, zanatstvo, ugostiteljstvo, zdravstvo, obrazovanje, ustanove, kultura, socijalna i dečja zaštita, servisi, prodaja polovne robe, pumpna stanica, infrastrukturni objekti – piše u oglasu.

Katastarska parcela 18282 je površine 1.704 kvadrata i početna cena je 8.001.984 dinara. Nalazi se nedaleko od Aerodroma i na njoj je, takođe, zabranjena gradnja stambenih objekata, ali i objekata za proizvodnju koja ugrožava životnu sredinu.

Dominantna namena je poslovanje, proizvodnja, skladištenje, trgovina, dopunska moguća je pijaca, poligon za obuku vozača, prostor za izložbeno-sajamske manifestacije, magacinski prostor, administrativne usluge, komercijalne usluge, zanatstvo, ugostiteljstvo, zdravstvo, školstvo, dečje ustanove, kultura i socijalne ustanove, servisi, prodaja polovne robe, stanica za snadbevanje gasom i gorivom, infrastrukturni objekti – navedeno je u dokumentaciji.

Onaj ko kupi zemljište imaće obavezu da izgradi komunalnu infrastrukturu koja nedostaje, kao i da za bilo kakvu gradnju pribavi lokacijske uslove, građevinsku i upotrebnu dozvolu. Takođe, imaće rok od tri godine da kupljeno zemljište privede nameni.

Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica, kao i preduzetnici, a dodatne informacije za one koji žele da učestvuju su na zvaničnom sajtu Grada Niša. Rok za prijavu je 9. mart.