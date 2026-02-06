Ekonomija

„Jura“ u Leskovcu deo radnika otpušta, a deo šalje na plaćeno odsustvo – kažu zbog smanjenog obima narudžbina

Leskovac
autor: Jelena Canić Milanović
IMG 20220418 161829 scaled
Tačan broj radnika ne preciziraju; foto M. M.

Zbog smanjenog obima narudžbina, kako saopštavaju iz kompanije Jura, u fabrici u Leskovcu će sprovesti plan optimizacije i organizacije poslovanja, koji podrazumeva ponudu sporazumnog raskida ugovora uz otpremnine i plaćeno odsustvo za deo zaposlenih u prvom kvartalu. O kom broju radnika je reč, ne preciziraju.

Iz kompanije u saopštenju navode da su doneli plan i mere u skladu sa trenutnim tržišnim okolnostima, tiču njihovog ogranka u Leskovcu, preciznije nove fabrike EEC, koja se od 2018. godine u Leskovcu bavi proizvodnjom električnih i elektronskih komponenti.

Kompanija Yura Corporation DOO Rača ogranak Leskovac naglašava da prvenstveno nastoji da svako smanjenje broja zaposlenih bude sprovedeno uz odgovorno i transparentno postupanje. Cilj ovih mera je održavanje stabilnog stanja u proizvodnim pogonima, dok se ne ostvare uslovi za oporavak tržišta autoindustrije – ističu iz kompanije.

Mere su, kažu, plaćeno odsustvo za deo zaposlenih tokom prvog kvartala 2026. godine i program sporazumnog raskida ugovora uz stimulativne otpremnine u tom periodu.

Napominju da će ceo proces biti uz punu pravnu kontrolu i poštovanje važećih zakonskih propisa Republike Srbije.

Koliko radnika će ostati bez posla, a koliko biti na plaćenom odsustvu, pitanja su koja smo poslali kompaniji Jura i odgovori se očekuju.

Autor:
Povezane teme
Komentari (12)

Slični tekstovi

Komentari

12

  3. Bice mitinga,akcija,ce uzmate sendvic,kiselu i neku crvenu. Mnogo je zatucan i naivan ovaj,nas narod Juga.Manite izmisljene i partijske fabrike,nazad na poljoprivredu!

    Odgovori

  4. Beše na Jutjubu hvalisanje kako su Južnokorejska vozila odličnog kvaliteta.Jesu ali uz mobing radnika i psihičko mučenje ljudi pisanje izjava,upozorenja.Ništa lepo ali ništa ne mogu da kažem za tu firmu brat moj je radio tamo i mnogo se namučio.Uvozite radnike iz Maroka,Indije,Tunisa…

    Odgovori

    • A ti pišeš umesto brata koji se mnogo namučio..verovatno nema snage da piše..
      Sve je stvar mišljenja.. Eto ja sam radio 5god u niškoj Yuri.. Sve je bilo ok.
      Ispade Yura zlatna od ovih novih firmi u Nišu.. Ko god je otišao rekao je da bolja beše Yura..

      Odgovori

      • Ma,nije vazno,vazno da ste svi bili aktivisti sekte,koja vas je namagarcila!

        Odgovori

  5. Radio si u drugom sektoru na sečenju na liniji motača kablova sigurno nisi.Traka i sečenje težak i lak posao ili si bio lider,fider.Ovi koji su dali otkaze ili su otišli za inostranstvo ili u državne firme iz tog sektora.Iskreno.

    Odgovori

  6. Разлаз, вратите се пољопривреди, не будите слуге туђинима у сопственој држави, живели смо и живећемо без страних израбљивача…

    Odgovori

    • @Сељак : Šta da radimo sa unutrašnjim izrabljivačima ? Jesi li dobio subvencije od države ili prosipaš mleko ?

      Odgovori

  7. Nišku Juri nije otvorila ,,sekta,,već G17(Dinkić)juna 2011 godine

    Odgovori

    • Pa ciji je ,sad taj Dinkic i njegovi najblizi saradnici? Vas,ako nisi znao.

      Odgovori

    • @Argumenti : Ko je bio na vlasti 2011.g. ?
      „Glavni“ je bio Toma „Lopata“ , „Stiropor“ … tj. sekta i fondacija njegove supruge ! Labav si sa pamćenje!

      Odgovori

Pošalji komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Preostalo Vam je još karaktera.


Molimo vas da se u komentarima držite teme teksta. Redakcija Južnih vesti zadržava pravo da – ukoliko ih proceni kao neumesne – skrati ili ne objavi komentare koji sadrže osvrte na nečiju ličnost i privatan život, uvrede na račun autora teksta i/ili članova redakcije kao i bilo kakvu pretnju, uvredu, nepristojan rečnik, govor mržnje, rasne i nacionalne uvrede ili bilo kakav nezakonit sadržaj.

Komentare pisane verzalom i linkove na druge sajtove ne objavljujemo. Južne vesti nemaju nikakvu obavezu obrazlaganja odluka vezanih za komentare i njihovo objavljivanje.

Mišljenja iznešena u komentarima su privatno mišljenje autora komentara i ne odražavaju stavove redakcije Južnih vesti.

Smatra se da ste slanjem komentara potvrdili saglasnost sa gore navedenim pravilima.

Administratorima Južnih vesti se možete obratiti preko Kontakt stranice.

Google Play App Store
Prijavite se na naš bilten

Ne propustite najvažnije događaje u nedelji.