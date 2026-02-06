„Jura“ u Leskovcu deo radnika otpušta, a deo šalje na plaćeno odsustvo – kažu zbog smanjenog obima narudžbina

Zbog smanjenog obima narudžbina, kako saopštavaju iz kompanije Jura, u fabrici u Leskovcu će sprovesti plan optimizacije i organizacije poslovanja, koji podrazumeva ponudu sporazumnog raskida ugovora uz otpremnine i plaćeno odsustvo za deo zaposlenih u prvom kvartalu. O kom broju radnika je reč, ne preciziraju.

Iz kompanije u saopštenju navode da su doneli plan i mere u skladu sa trenutnim tržišnim okolnostima, tiču njihovog ogranka u Leskovcu, preciznije nove fabrike EEC, koja se od 2018. godine u Leskovcu bavi proizvodnjom električnih i elektronskih komponenti.

Kompanija Yura Corporation DOO Rača ogranak Leskovac naglašava da prvenstveno nastoji da svako smanjenje broja zaposlenih bude sprovedeno uz odgovorno i transparentno postupanje. Cilj ovih mera je održavanje stabilnog stanja u proizvodnim pogonima, dok se ne ostvare uslovi za oporavak tržišta autoindustrije – ističu iz kompanije.

Mere su, kažu, plaćeno odsustvo za deo zaposlenih tokom prvog kvartala 2026. godine i program sporazumnog raskida ugovora uz stimulativne otpremnine u tom periodu.

Napominju da će ceo proces biti uz punu pravnu kontrolu i poštovanje važećih zakonskih propisa Republike Srbije.

Koliko radnika će ostati bez posla, a koliko biti na plaćenom odsustvu, pitanja su koja smo poslali kompaniji Jura i odgovori se očekuju.