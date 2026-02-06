„Jura“ u Leskovcu deo radnika otpušta, a deo šalje na plaćeno odsustvo – kažu zbog smanjenog obima narudžbina

Zbog smanjenog obima narudžbina, kako saopštavaju iz kompanije Jura, u fabrici u Leskovcu će sprovesti plan optimizacije i organizacije poslovanja, koji podrazumeva ponudu sporazumnog raskida ugovora uz otpremnine i plaćeno odsustvo za deo zaposlenih u prvom kvartalu. O kom broju radnika je reč, ne preciziraju.
Iz kompanije u saopštenju navode da su doneli plan i mere u skladu sa trenutnim tržišnim okolnostima, tiču njihovog ogranka u Leskovcu, preciznije nove fabrike EEC, koja se od 2018. godine u Leskovcu bavi proizvodnjom električnih i elektronskih komponenti.
Kompanija Yura Corporation DOO Rača ogranak Leskovac naglašava da prvenstveno nastoji da svako smanjenje broja zaposlenih bude sprovedeno uz odgovorno i transparentno postupanje. Cilj ovih mera je održavanje stabilnog stanja u proizvodnim pogonima, dok se ne ostvare uslovi za oporavak tržišta autoindustrije – ističu iz kompanije.
Mere su, kažu, plaćeno odsustvo za deo zaposlenih tokom prvog kvartala 2026. godine i program sporazumnog raskida ugovora uz stimulativne otpremnine u tom periodu.
Napominju da će ceo proces biti uz punu pravnu kontrolu i poštovanje važećih zakonskih propisa Republike Srbije.
Koliko radnika će ostati bez posla, a koliko biti na plaćenom odsustvu, pitanja su koja smo poslali kompaniji Jura i odgovori se očekuju.
— Komentari12
Samo napredno, za našu decu…
Pisite o otkazima,mobingu i trovanju u Michelin Srbija.
Bice mitinga,akcija,ce uzmate sendvic,kiselu i neku crvenu. Mnogo je zatucan i naivan ovaj,nas narod Juga.Manite izmisljene i partijske fabrike,nazad na poljoprivredu!
Beše na Jutjubu hvalisanje kako su Južnokorejska vozila odličnog kvaliteta.Jesu ali uz mobing radnika i psihičko mučenje ljudi pisanje izjava,upozorenja.Ništa lepo ali ništa ne mogu da kažem za tu firmu brat moj je radio tamo i mnogo se namučio.Uvozite radnike iz Maroka,Indije,Tunisa…
A ti pišeš umesto brata koji se mnogo namučio..verovatno nema snage da piše..
Sve je stvar mišljenja.. Eto ja sam radio 5god u niškoj Yuri.. Sve je bilo ok.
Ispade Yura zlatna od ovih novih firmi u Nišu.. Ko god je otišao rekao je da bolja beše Yura..
Ma,nije vazno,vazno da ste svi bili aktivisti sekte,koja vas je namagarcila!
Radio si u drugom sektoru na sečenju na liniji motača kablova sigurno nisi.Traka i sečenje težak i lak posao ili si bio lider,fider.Ovi koji su dali otkaze ili su otišli za inostranstvo ili u državne firme iz tog sektora.Iskreno.
Разлаз, вратите се пољопривреди, не будите слуге туђинима у сопственој држави, живели смо и живећемо без страних израбљивача…
@Сељак : Šta da radimo sa unutrašnjim izrabljivačima ? Jesi li dobio subvencije od države ili prosipaš mleko ?
Nišku Juri nije otvorila ,,sekta,,već G17(Dinkić)juna 2011 godine
Pa ciji je ,sad taj Dinkic i njegovi najblizi saradnici? Vas,ako nisi znao.
@Argumenti : Ko je bio na vlasti 2011.g. ?
„Glavni“ je bio Toma „Lopata“ , „Stiropor“ … tj. sekta i fondacija njegove supruge ! Labav si sa pamćenje!