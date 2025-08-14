Niška „Toplana“ uzima kredit od blizu 1 milijarde dinara zbog duga prema „Jugorosgasu“

Gradska toplana u Nišu uzeće dugoročni kredit za 950 miliona dinara, a v. d. direktora ovog javnog preduzeća Živojin Tasić kaže da će on biti iskorišćen da se „pokrije“ dug od 630 miliona za isporučen gas „Jugorosgasu“, dok će ostatak novca takođe biti dat ovom snabdevaču kao avans za predstojeću grejnu sezonu.
Saglasnost za uzimanje kredita, koji će biti isplaćivan narednih 5 godina, Toplani je danas dalo Gradsko veće, a direktor Tasić ističe da se dug prema jedinom snabdevaču gasa gomila godinama i da je u januaru ove godine bio oko 1 milijarde dinara.
Gradska toplana u ovom trenutku duguje „Jugorosgasu“ ukupno 630 miliona dinara. Ostala sredstva koja se uzimaju kreditom ćemo iskoristi kao avans „Jugorosgasu“ kako bi obezbedili da u narednoj grejnoj sezoni nemamo kašnjenja u isplati obaveza za gas. Ovaj dug se stvorio u prethodnom periodu zbog velike fluktuacije cene gasa na tržištu i nemogućnosti usklađivanja cene u realnom vremenu. Naime, potrebno je dva ili tri meseca u odnosu na promenu cene gasa koju mi dobijemo da bi to uskladili su cenu sa našom cenom prema korisnicima – objašnjava Tasić.
Ističe da će ovim Toplana biti osigurana da joj ne bude blokiran račun od strane „Jugorosgasa“. Kaže i da su veliki trošak imali i zbog plaćanja zateznih kamata zbog dugovanja.
Na nivou jedne godine Toplana je plaćala oko 100 miliona dinara po pitanju zatezne kamate. Sada ćemo imati uštedu jer nećemo plaćati zateznu kamatu i nećemo imati više kratkoročne kredite. Oslobodićemo se jedne velike balasti – napominje Tasić.
V. d. direktora Gradske toplane kaže da je ukupan dug koji građani i pravna lica imaju prema ovom preduzeću iznosi 1,2 milijardu dinara.
Ima dosta potraživanja koja su nenaplativa, jer se građani i privrednici pozivaju na zastarelost. Zato tražimo načine da ne dođe do zastarelosti. Ona je za građane do godinu dana, a za pravna lica tri godine.
Kaže da ukupno mesečno naplate 90% od računa koje izdaju. Polovinu plate redovne platiše, a preostalih 40% su zapravo računi od ranije koje građani plaćaju kako ne bi došlo do izvršenja.
Molimo vas da se u komentarima držite teme teksta. Redakcija Južnih vesti zadržava pravo da – ukoliko ih proceni kao neumesne – skrati ili ne objavi komentare koji sadrže osvrte na nečiju ličnost i privatan život, uvrede na račun autora teksta i/ili članova redakcije kao i bilo kakvu pretnju, uvredu, nepristojan rečnik, govor mržnje, rasne i nacionalne uvrede ili bilo kakav nezakonit sadržaj.
Komentare pisane verzalom i linkove na druge sajtove ne objavljujemo. Južne vesti nemaju nikakvu obavezu obrazlaganja odluka vezanih za komentare i njihovo objavljivanje.
Mišljenja iznešena u komentarima su privatno mišljenje autora komentara i ne odražavaju stavove redakcije Južnih vesti.
Smatra se da ste slanjem komentara potvrdili saglasnost sa gore navedenim pravilima.
Administratorima Južnih vesti se možete obratiti preko Kontakt stranice.
— Komentari10
kakav je srecan sto uzima kredit, hahahah. Sta ga briga, nit njegove pare, nit njegov dug… a podebela plata kaplje svakog prvog, milina
Toplanski ćaci…
Ovi su egzemplar za … neću da završim rečenicu . „Toplana“ plaća , da, ali čijim novcem ? Nikako da shvate da te troškove plaćaju korisnici njihovih usluga tj. mi ! E , ako je u pitanju domaćinsko poslovanje – onda je dobro mada sumnjam! Ko zna koliko ih ima koji ništa ne rade a i ne znaju da rade a možda i ne dolaze na posao kao i u drugim JP. Važno je da je narod zadovoljan i prezadovoljan…
Opet ce to platiti gradjani Nisa poskupljenjem fiksnog dela grejanja od 15%. Grejali ne grejali placacemo 15% vise godisnje. Trazili ste gledajte!
Ja redovno plaćam.Gde su moje pare 30 godina unazad?
Mnogo pitanja ima:
zasto se gas uzime preko posrednika Jugorosgas-a, umesto direktno od srbijagas-a (jugorosgas je fiktivna firma sa par zaposlenih i sedistem u svajcarskoj, sluzi samo da se neko ugradjuje u prodaju gasa)?
Koliki su gubici toplane i ko ima privileguju da koristi a ne placa?
Zapravo nema mnogo pitanja, samo ta dva, ali ima mnogo netransparentnosti i mutljavina nasim parama
A kako ste uspeli da napravite toliki dug i zašto računi nisu blokirani
Sad ce da poskupe i varjabilni deo par puta da bi im mi vratili potrosači kredit.
Predlazem sledeci sastanak studenata ispred toplane, ali ne uvece vec u 7:00h ujutru, da vidimo ko i koliko njih dolazi naposao. Direktora propitati kako se posluje, ko to duguje i zasto ih nije tuzio? Sada postoje ovlasceni izvrsioci koji jedva cekaju da uteraju dugovanje a i da to masno naplate.
Sad je jasno zašto u druge proleterske brigade više nije ekološki mazut,nego se prebacuje na gas….!