Za „Prihvatilište za decu i mlade“ i „Kutak za aktivnu starost“ Grad Niš izdvaja 25,6 miliona

Iz budžeta Grada Niša biće izdvojeno ukupno 25,6 miliona dinara za nastavak finansiranja projekata „Prihvatilište za decu i mlade“ i „Kutak za aktivnu starost“, odlučeno je na sednici Gradskog veća. Iako se ove usluge oslanjaju na postojeće kapacitete ustanova socijalne zaštite, one se formalno realizuju kroz jednogodišnje projektno partnerstvo sa Gerontološkim centrom, Domom „Duško Radović“ i Centrom za socijalni rad.

Za rad sa decom bez roditeljskog staranja predviđaju se 22 miliona dinara, dok je za kutak u Gerontološkom centru opredeljeno 3,6 miliona.

Zamenik načelnika Gradske uprave za socijalnu zaštitu Miljan Petrović rekao je da rad sa korisnicima usluga Gerontološkog centra ove godine obuhvata duplo veći broj ljudi nego prošle godine.

Usluga “Kutak za aktivnu starost” prvi put je zaživela prošle godine, a ove godine je planirano povećanje broja korisnika sa 50 na 100. Za ovaj projekat je u budžetu grada izdvojeno 3.600.000 dinara. Postoji i mogućnost uključivanja spoljnih korisnika u skladu sa kapacitetima – navodi.

Zamenik načelnika Gradske uprave za socijalnu i porodičnu zaštitu, obrazovanje, kulturu i sport Miljan Petrović; foto: Nikola Đukić



Sa druge strane, znatno veći iznos od 22 miliona dinara usmerava se ka Domu „Duško Radović“ za potrebe prihvatilišta, gde je metod rada direktno vezan za intervencije socijalnih službi.

Cilj projekta “Prihvatilište za decu i mlade” je rad sa najugroženijim grupama, prvenstveno decom bez roditeljskog staranja. Osnovni metod rada je individualni savetodavni rad u saradnji sa voditeljem slučaja iz Centra za socijalni rad. Projektom je predviđeno do 100 korisnika – precizirao je Petrović.

Nakon davanja saglasnosti Veća, ova rešenja mogu ostati na snazi narednih godinu dana, ukoliko odbornici niške Skupštine na narednoj sednici daju pozitivno mišljenje.