Prokupčanin uz pretnju nožem opljačkao kiosk

33-godišnji T. T. tereti se da je u subotu uveče sa nožem u ruci ušao u jedan kiosk u Prokuplju, gde je uzeo oko 10.000 dinara, a zatim pobegao.

Kako je saopštila policija, on se tereti za krivično delo razbojništvo.

Određen mu je pritvor do 48 sati i biće priveden Osnovnom tužilaštvu u Prokuplju.