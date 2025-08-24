Hronika

Prokupčanin uz pretnju nožem opljačkao kiosk

Prokuplje
autor: Aleksandar Kostić
Policija
Ukrao 10.000 dinara i pobegao; foto: Aleksandar Kostić

33-godišnji T. T. tereti se da je u subotu uveče sa nožem u ruci ušao u jedan kiosk u Prokuplju, gde je uzeo oko 10.000 dinara, a zatim pobegao.

Kako je saopštila policija, on se tereti za krivično delo razbojništvo.

Određen mu je pritvor do 48 sati i biće priveden Osnovnom tužilaštvu u Prokuplju.

