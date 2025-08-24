Prokupčanin uz pretnju nožem opljačkao kiosk

33-godišnji T. T. tereti se da je u subotu uveče sa nožem u ruci ušao u jedan kiosk u Prokuplju, gde je uzeo oko 10.000 dinara, a zatim pobegao.
Kako je saopštila policija, on se tereti za krivično delo razbojništvo.
Određen mu je pritvor do 48 sati i biće priveden Osnovnom tužilaštvu u Prokuplju.
