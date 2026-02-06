Hronika

Ubijena žena u Nišu

Niš
autor: Tamara Radovanović
Telo nađeno jutros; foto: JV

Telo žene nađeno je jutros u Babičkog odreda u Nišu, a 56-godišnji muškarac uhapšen je zbog sumnje da ju je ubio, kažu iz policije. Iz Višeg javnog tužilaštva navode da je naložena obdukcija i da sumnjaju da je žena ubijena vatrenim oružjem.

Iz Policijske uprave u Nišu kažu da je 56-godišnji osumnjičeni uhapšen u Aleksincu.

Na terenu su jutros bili forenzičari i policija, a deo ulice bio je zatvoren za saobraćaj.

Iz Višeg tužilaštva ističu da su, zajedno sa policijom, obavili uviđaj i da su dali nalog da se telo preveze do Zavoda za sudsku medicinu u Nišu, kako bi se obavila obdukcija.

Više javno tužilaštvo u Nišu obavešteno je da je dana 6. februara 2026. godine, u jutarnjim časovima u Nišu, u ulici Babičkog odreda, zatečeno beživotno telo ženske osobe i da postoje osnovi sumnje da je lišena života iz vatrenog oružja – navode iz Tužilaštva.

Dodaju da su naložili i preduzimanje svih neophodnih radnji radi rasvetljavanja okolnosti događaja.

*Tekst je dopunjen informacijama iz Višeg javnog tužilaštva u Nišu i novim informacijama iz policije.

  2. Vaterno oruzje i niko nije cuo?Treba Srbiju pokriti kamerama kao sto su to uradili kinezi pa da vidis kako nema kriminala.

    • Treba Srbiju odloboditi od OKG okupatora,a institucije ,ljudi u njima da rade svoj poso,časno ,po ustavu i zakonu,onda i kamere neće trebati!!!

    • Pisete napamet , jer dosta komsija je culo pucnjavu i istrcali su na ulicu da vide sra se dogadja. Nemojte napamet da pisete.

  3. Kukali su da su devedesete opasne da tacno je , samo sto se sada ubijaju obični ljudi , bombe bacaju , melju ljudi i to svaki dan bez i jednog ozbiljnog razloga sobzirom da su sad svi kriminalci jer imaju dobar auto i pomalo bilduju to je valjda neki upis u opasne momke a ono sto je najzalosnije vise nisu ni oni vec i salterske radnice,prodavačice,kasirke,opstinarke i ostali !!!

