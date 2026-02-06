Ubijena žena u Nišu

Telo žene nađeno je jutros u Babičkog odreda u Nišu, a 56-godišnji muškarac uhapšen je zbog sumnje da ju je ubio, kažu iz policije. Iz Višeg javnog tužilaštva navode da je naložena obdukcija i da sumnjaju da je žena ubijena vatrenim oružjem.

Iz Policijske uprave u Nišu kažu da je 56-godišnji osumnjičeni uhapšen u Aleksincu.

Na terenu su jutros bili forenzičari i policija, a deo ulice bio je zatvoren za saobraćaj.

Iz Višeg tužilaštva ističu da su, zajedno sa policijom, obavili uviđaj i da su dali nalog da se telo preveze do Zavoda za sudsku medicinu u Nišu, kako bi se obavila obdukcija.

Više javno tužilaštvo u Nišu obavešteno je da je dana 6. februara 2026. godine, u jutarnjim časovima u Nišu, u ulici Babičkog odreda, zatečeno beživotno telo ženske osobe i da postoje osnovi sumnje da je lišena života iz vatrenog oružja – navode iz Tužilaštva.

Dodaju da su naložili i preduzimanje svih neophodnih radnji radi rasvetljavanja okolnosti događaja.

*Tekst je dopunjen informacijama iz Višeg javnog tužilaštva u Nišu i novim informacijama iz policije.