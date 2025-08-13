Hronika

Udes na auto-putu kod Leskovca, troje povređenih

Leskovac
autor: Jelena Canić Milanović
hitna pomoc 3 scaled
Nezgoda se dogodila jutros oko 7:30 sati; ilustracija; foto: JV / Tamara Radovanović

Dva automobila su se sudarila jutros na auto-putu kod Leskovca, u visini sela Lipovica, a tri osobe su povređene, potvrđeno je Južnim vestima u policiji. Na auto-putu je bila formirana kilometarska kolona, a saobraćaj je bio obustavljen.

Udes se, kako kažu u policiji, dogodio oko 7:30 u smeru od Leskovca ka Nišu.

Sudarila su se dva putnička vozila, tri osobe su povređene i Hitna pomoć ih je odvezla u bolnicu – kažu iz policije.

Iz Opšte bolnice u Leskovcu kažu da su primili jednog povređenog koji je nakon pregleda pušten na kućno lečenje. Dve žene su prebačene u Univerzitetski klinički centar i dijagnostika je u toku, kažu u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

*Tekst je izmenjen nakon novih informacija iz Opšte bolnice i UKC

