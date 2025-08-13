Udes na auto-putu kod Leskovca, troje povređenih

Dva automobila su se sudarila jutros na auto-putu kod Leskovca, u visini sela Lipovica, a tri osobe su povređene, potvrđeno je Južnim vestima u policiji. Na auto-putu je bila formirana kilometarska kolona, a saobraćaj je bio obustavljen.
Udes se, kako kažu u policiji, dogodio oko 7:30 u smeru od Leskovca ka Nišu.
Sudarila su se dva putnička vozila, tri osobe su povređene i Hitna pomoć ih je odvezla u bolnicu – kažu iz policije.
Iz Opšte bolnice u Leskovcu kažu da su primili jednog povređenog koji je nakon pregleda pušten na kućno lečenje. Dve žene su prebačene u Univerzitetski klinički centar i dijagnostika je u toku, kažu u ovoj zdravstvenoj ustanovi.
*Tekst je izmenjen nakon novih informacija iz Opšte bolnice i UKC
Molimo vas da se u komentarima držite teme teksta. Redakcija Južnih vesti zadržava pravo da – ukoliko ih proceni kao neumesne – skrati ili ne objavi komentare koji sadrže osvrte na nečiju ličnost i privatan život, uvrede na račun autora teksta i/ili članova redakcije kao i bilo kakvu pretnju, uvredu, nepristojan rečnik, govor mržnje, rasne i nacionalne uvrede ili bilo kakav nezakonit sadržaj.
Komentare pisane verzalom i linkove na druge sajtove ne objavljujemo. Južne vesti nemaju nikakvu obavezu obrazlaganja odluka vezanih za komentare i njihovo objavljivanje.
Mišljenja iznešena u komentarima su privatno mišljenje autora komentara i ne odražavaju stavove redakcije Južnih vesti.
Smatra se da ste slanjem komentara potvrdili saglasnost sa gore navedenim pravilima.
Administratorima Južnih vesti se možete obratiti preko Kontakt stranice.
— Komentari0