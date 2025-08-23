Uhapšen Albanac kod Preševa – tokom provere autobusa, bacio heroin kroz prozor

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Vranju.

On se sumnjiči da je tokom granične provere autobusa u kojem je bio u svojstvu putnika, kod Stanice granične policije Preševo izbacio dva paketa u kojima se nalazila materija za koju se sumnja da je opojna droga heroin, ukupne težine 758,36 grama – kažu iz vranjske policije.

Kako su paketi opojne droge pronađeni odmah nakon što ih je bacio, policija je uhapsila S. Z. i na teret mu stavila krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je kod graničnog prelaza Preševo uhapsila 30-godišnjeg albanskog državljanina jer je tokom kontrole autobusa izbacio kroz prozor dva paketa sa 758 grama heroina.

