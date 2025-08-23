Uhapšen Albanac kod Preševa – tokom provere autobusa, bacio heroin kroz prozor

Policija je kod graničnog prelaza Preševo uhapsila 30-godišnjeg albanskog državljanina jer je tokom kontrole autobusa izbacio kroz prozor dva paketa sa 758 grama heroina.
Kako su paketi opojne droge pronađeni odmah nakon što ih je bacio, policija je uhapsila S. Z. i na teret mu stavila krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
On se sumnjiči da je tokom granične provere autobusa u kojem je bio u svojstvu putnika, kod Stanice granične policije Preševo izbacio dva paketa u kojima se nalazila materija za koju se sumnja da je opojna droga heroin, ukupne težine 758,36 grama – kažu iz vranjske policije.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Vranju.
