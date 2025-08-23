Uhapšen kod Niša sa 300 kilograma rezanog duvana

Pripadnici niške policije zaustavili su u petak, 22. avgusta na auto-putu u blizini Niša “fijat” u kome su pronašli 300 kilograma rezanog duvana i uhapsili 34-godišnjaka.
Uhapšeni S. N. iz okoline Bogatića sumnjiči se da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda.
Policija je juče, na auto-putu u blizini Niša, zaustavila „fijat“ kojim je osumnjičeni upravljao i u automobilu pronašla 300 kilograma rezanog duvana. Pronađeni duvan predat je Poreskoj policiji u Nišu – navode iz policije.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužiocu.
