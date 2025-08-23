Hronika

Uhapšen kod Niša sa 300 kilograma rezanog duvana

Niš
autor: Nikola Đukić
9S1A8636
Određeno mu je zadržavanje do 48 sati; Ilustracija; foto: Aleksandar Kostić

Pripadnici niške policije zaustavili su u petak, 22. avgusta na auto-putu u blizini Niša “fijat” u kome su pronašli 300 kilograma rezanog duvana i uhapsili 34-godišnjaka.

Uhapšeni S. N. iz okoline Bogatića sumnjiči se da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda.

Policija je juče, na auto-putu u blizini Niša, zaustavila „fijat“ kojim je osumnjičeni upravljao i u automobilu pronašla 300 kilograma rezanog duvana. Pronađeni duvan predat je Poreskoj policiji u Nišu – navode iz policije.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužiocu.

Autor:
Povezane teme
Komentari (1)

Slični tekstovi

Komentari

1

Pošalji komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Preostalo Vam je još karaktera.


Molimo vas da se u komentarima držite teme teksta. Redakcija Južnih vesti zadržava pravo da – ukoliko ih proceni kao neumesne – skrati ili ne objavi komentare koji sadrže osvrte na nečiju ličnost i privatan život, uvrede na račun autora teksta i/ili članova redakcije kao i bilo kakvu pretnju, uvredu, nepristojan rečnik, govor mržnje, rasne i nacionalne uvrede ili bilo kakav nezakonit sadržaj.

Komentare pisane verzalom i linkove na druge sajtove ne objavljujemo. Južne vesti nemaju nikakvu obavezu obrazlaganja odluka vezanih za komentare i njihovo objavljivanje.

Mišljenja iznešena u komentarima su privatno mišljenje autora komentara i ne odražavaju stavove redakcije Južnih vesti.

Smatra se da ste slanjem komentara potvrdili saglasnost sa gore navedenim pravilima.

Administratorima Južnih vesti se možete obratiti preko Kontakt stranice.

Google Play App Store
Prijavite se na naš bilten

Ne propustite najvažnije događaje u nedelji.