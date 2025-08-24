Uhapšeni osumnjičeni zbog ubadanja mladića u Nišu

Jedan 21-godišnjak tereti se za pokušaj ubistva, a još četvoro uhapšenih iz Niša i okoline za učestvovanje u tuči u jednom niškom klubu u kojoj je 23-godišnjak uboden nožem.

Nišlija D. T. (21) osumnjičen je za pokušaj ubistva, a zbog učestvovanja u tuči uhapšeni su još Đ. M. (20) i N. V. (25), kao i L. K. (18) i N. P. (21).

D. T. se sumnjiči da je noćas, u jednom noćnom klubu u Nišu, prilikom tuče u kojoj je učestvovalo i četvoro osumnjičenih Đ. M, N. V, L. K. i N. P, ubo dvadesettrogodišnjeg mladića u stomak. Povređeni mladić je sa teškim telesnim povredama zbrinut u Univerzitetsko-kliničkom centru Niš – saopštila je policija u nedelju uveče.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.