Vozilo sletelo sa auto-puta kod Niša, povređene tri strane državljanke

Tri ženske osobe povređene su u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila jutros na auto-putu iz pravca Pirota ka Nišu, kada je vozilo „nisan“ udarilo u nadvožnjak i sletelo sa kolovoza. Sve tri povređene su austrijske državljanke turskog porekla i zbrinute su u niškom Univerzitetskom kliničkom centru.

Iz policije je saopšteno da se udes dogodio oko 6:20 kada je „nisan“ kojim je upravljala 55-godišnja žena, iz još neutvrđenih razloga, krećući se u pravcu Beograda, udarilo u nadvožnjak, a zatim sletelo u jarak kraj puta.

Iz niškog Univerzitetskog kliničkog centra potvrđeno je da su sve tri povređene osobe austrijske državljanke turskog porekla.

29-godišnja ženska osoba, nakon sagledavanja u reanimaciji UC UKC Niš, sa povredama lica hospitalizovana na Maksilofacijalnoj hirurgiji. 55-godišnja ženska osoba, nakon sagledavanja od strane specijalista urgentne medicine UKC Niš, zadržana je u opservaciji zarad daljeg praćenja. Treća ženska osoba koja je i najteže povređena, nakon sagledavanja u reanimaciji UC UKC Nis i hitnog hiruškog zbrinjavanja, primljena u jedinicu intezivnog lečenja Klinike za anesteziju i intenzivnu terapiju.



Prema nezvaničnim informacijama, 18-godišnjakinji je amputirana ruka.

Tokom trajanja uviđaja, saobraćaj na ovom delu auto-puta nije bio obustavljen. O saobraćajnoj nezgodi je obavešteno nadležno tužilaštvo.