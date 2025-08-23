Hronika

Vozilo sletelo sa auto-puta kod Niša, povređene tri strane državljanke

Niš
autor: Nikola Đukić
policija
; foto: Aleksandar Kostić

Tri ženske osobe povređene su u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila jutros na auto-putu iz pravca Pirota ka Nišu, kada je vozilo „nisan“ udarilo u nadvožnjak i sletelo sa kolovoza. Sve tri povređene su austrijske državljanke turskog porekla i zbrinute su u niškom Univerzitetskom kliničkom centru.

Iz policije je saopšteno da se udes dogodio oko 6:20 kada je „nisan“ kojim je upravljala 55-godišnja žena, iz još neutvrđenih razloga, krećući se u pravcu Beograda, udarilo u nadvožnjak, a zatim sletelo u jarak kraj puta. 

Iz niškog Univerzitetskog kliničkog centra potvrđeno je da su sve tri povređene osobe austrijske državljanke turskog porekla. 

29-godišnja ženska osoba, nakon sagledavanja u reanimaciji UC UKC Niš, sa povredama lica hospitalizovana na Maksilofacijalnoj hirurgiji. 55-godišnja ženska osoba, nakon sagledavanja od strane specijalista urgentne medicine UKC Niš, zadržana je u opservaciji zarad daljeg praćenja. Treća ženska osoba koja je i najteže povređena, nakon sagledavanja u reanimaciji UC UKC Nis i hitnog hiruškog zbrinjavanja, primljena u jedinicu intezivnog lečenja Klinike za anesteziju i intenzivnu terapiju.


Prema nezvaničnim informacijama, 18-godišnjakinji je amputirana ruka.

Tokom trajanja uviđaja, saobraćaj na ovom delu auto-puta nije bio obustavljen. O saobraćajnoj nezgodi je obavešteno nadležno tužilaštvo.

Autor:
Povezane teme
Komentari (0)

Slični tekstovi

Komentari

0

Pošalji komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Preostalo Vam je još karaktera.


Molimo vas da se u komentarima držite teme teksta. Redakcija Južnih vesti zadržava pravo da – ukoliko ih proceni kao neumesne – skrati ili ne objavi komentare koji sadrže osvrte na nečiju ličnost i privatan život, uvrede na račun autora teksta i/ili članova redakcije kao i bilo kakvu pretnju, uvredu, nepristojan rečnik, govor mržnje, rasne i nacionalne uvrede ili bilo kakav nezakonit sadržaj.

Komentare pisane verzalom i linkove na druge sajtove ne objavljujemo. Južne vesti nemaju nikakvu obavezu obrazlaganja odluka vezanih za komentare i njihovo objavljivanje.

Mišljenja iznešena u komentarima su privatno mišljenje autora komentara i ne odražavaju stavove redakcije Južnih vesti.

Smatra se da ste slanjem komentara potvrdili saglasnost sa gore navedenim pravilima.

Administratorima Južnih vesti se možete obratiti preko Kontakt stranice.

Google Play App Store
Prijavite se na naš bilten

Ne propustite najvažnije događaje u nedelji.