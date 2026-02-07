Zaplena narkotika u Nišu i hapšenje begunca zbog nasilja u Aleksincu

Niška policija uhapsila je 33-godišnjeg N. P. kod koga je pronađeno više od dva kilograma narkotika, kao i dvojicu muškaraca zatečenih u kupovini droge, dok je u saradnji sa beogradskim kolegama lociran i priveden je 44-godišnjak osumnjičen da je nakon fizičkog napada u aleksinačkom kafiću pobegao u prestonicu.

Pripadnici MUP-a su, po nalogu Višeg javnog tužilaštva, prekinuli lanac ulične prodaje narkotika u Nišu. Osumnjičeni 33-godišnji N. P. zatečen je u trenutku kada je dvojici sugrađana prodavao paketiće kokaina i marihuane.

Policija je prethodno zatekla N. P. u trenutku kada je D. K. prodao paketić sa manjom količinom materije za koju se sumnja da je kokain. Takođe, N. P. je zatečen i u momentu kada je M. G. prodao paket sa oko 60 grama materije za koju se sumnja da je marihuana, a kod M. G. su pronađene i psihoaktivne pečurke – kažu iz policije.

Daljim radom i pretresom prostorija koje N. P. koristi, pronađena je veća količina droge i novca.

Pretresom stana i drugih prostorija koje N. P. koristi pronađeno je oko 1,8 kilograma materije za koju se sumnja da je marihuana, oko 270 grama materije za koju se sumnja da je kokain, oko 145 grama materije za koju se sumnja da je heroin, tri vagice za precizno merenje, aparat za vakumiranje, kao i 85.500 dinara i 350 evra koji su, kako se sumnja, stečeni prodajom narkotika – navode iz policije.

Napad u centru Aleksinca dobio epilog u Beogradu

Operativnim radom kriminalističke policije okončano je bekstvo 44-godišnjeg A. M. iz okoline Aleksinca, koji se sumnjiči da je još 8. januara u jednom kafiću u centru grada pretukao 51-godišnjeg muškarca.

Nakon što je žrtvi zadao više udaraca u glavu i naneo povrede koje su konstatovane u aleksinačkoj bolnici, A. M. je pobegao, kažu iz policije i dodaju da je pronađen i uhapšen u Beogradu, nakon čega je sproveden nadležnom tužilaštvu pod sumnjom za nasilničko ponašanje.

Svim osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.