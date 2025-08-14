Zaplenjen i oduzet zlatni nakit na prelazu Preševo

Vozaču je prevosnažnom presudom nadležnog suda izrečena novčana kazna od 60.000 dinara, kao i mera trajnog oduzimanja robe.

Kako navode, reč je o 440 grama 14-karatnog zlatnog nakita, koji nije bio prijavljen, a koji je pronađen u prtljagu jednog vozila, sakriven u kutijama toaletne vode.

Skoro pola kilograma zlatnog nakita vrednog preko 2,5 miliona dinara zaplenjeno je na graničnom prelazu Preševo, kažu iz Uprave carina.

