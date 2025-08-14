Hronika

Zaplenjen i oduzet zlatni nakit na prelazu Preševo

Preševo
autor: Tamara Radovanović
1 1
Foto: Uprava carina

Skoro pola kilograma zlatnog nakita vrednog preko 2,5 miliona dinara zaplenjeno je na graničnom prelazu Preševo, kažu iz Uprave carina.

Kako navode, reč je o 440 grama 14-karatnog zlatnog nakita, koji nije bio prijavljen, a koji je pronađen u prtljagu jednog vozila, sakriven u kutijama toaletne vode.

Vozaču je prevosnažnom presudom nadležnog suda izrečena novčana kazna od 60.000 dinara, kao i mera trajnog oduzimanja robe.

Zaplena se desila 10. avgusta, dodaju iz Uprave carina.

Autor:
Povezane teme
Komentari (0)

Slični tekstovi

Komentari

0

Pošalji komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Preostalo Vam je još karaktera.


Molimo vas da se u komentarima držite teme teksta. Redakcija Južnih vesti zadržava pravo da – ukoliko ih proceni kao neumesne – skrati ili ne objavi komentare koji sadrže osvrte na nečiju ličnost i privatan život, uvrede na račun autora teksta i/ili članova redakcije kao i bilo kakvu pretnju, uvredu, nepristojan rečnik, govor mržnje, rasne i nacionalne uvrede ili bilo kakav nezakonit sadržaj.

Komentare pisane verzalom i linkove na druge sajtove ne objavljujemo. Južne vesti nemaju nikakvu obavezu obrazlaganja odluka vezanih za komentare i njihovo objavljivanje.

Mišljenja iznešena u komentarima su privatno mišljenje autora komentara i ne odražavaju stavove redakcije Južnih vesti.

Smatra se da ste slanjem komentara potvrdili saglasnost sa gore navedenim pravilima.

Administratorima Južnih vesti se možete obratiti preko Kontakt stranice.

Google Play App Store
Prijavite se na naš bilten

Ne propustite najvažnije događaje u nedelji.