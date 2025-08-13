Kultura

Izložba inspirisana muzikom na „Nišvilu“ – slike Aleksandre Mirić kao note komponuju melodiju života

Niš
autor: Jelena Canić Milanović
note vk
foto: Vanja Keser

20 slika intenzivnog kolorita i prepoznatljivih likova koji su zatečeni u melodiji svakodnevice, postavka je izložba radova niške umetnice Aleksandre Mirić koja je otvorena u „Salonu 77“, odnosno Bali Begovoj džamiji u niškoj Tvrđavi. Postavka „Note“ inspirisana je muzikom i deo je ovogodišnjeg „Nišvila“, a zainteresovani je mogu pogledati do nedelje, 17. avgusta.

Umetnica Aleksandra Mirić kaže da su slike nastale iz egzistencijalnog rolerkostera ličnih i društvenih promena, kao i kroz istraživanje pozitivnog i negativnog prostora, pozitivnih i negativnih emocija, sputanih i nesputanih postupaka.

Pozadina svake slike je slika za sebe, ekspresivna, nova ideja neopterećena ciljem ili krajnjim rezultatom. Ona je predstava intimnog života, misli, osećanja, koja ne poznaje stegu tuđih očekivanja – objašnjava Mirićeva.

note3 vk
foto: Vanja Keser

Sve slike su, kaže, nastale tokom poslednje dve godine, a tematski su objedinjene pod naslovom “Note“.

NOTE su tačke koje pevaju. Dolaze u san, oglašavajući se na jeziku koji nije stvaran, ali se razume. Slike su partiture mira — nastale u tišini između poteza četke i od zvuka kojim boja svira kad niko ne gleda. Stvorene su iz plesa, uz vibracije unutrašnjeg svemira – kaže umetnica.

note4 vk
foto: Vanja Keser

Recenzent izložbe Emilija Bilić primećuje da je u opusu Aleksandre Mirić dominantan motiv je ljubav – prijateljska, roditeljska, partnerska, ljubav kao univerzalni jezik komunikacije ne samo među ljudima, već u celokupnom živom svetu.

Samostalnim petim po redu predstavljanjem u gradu u kome živi i stvara, autorka je nastavljajući da istražuje u okvirima individualnog likovnog izraza i poetike, nadahnuta muzikom prezentovala dela, koja poput notnih zapisa, iz slike u sliku komponuju melodije, daju im ritam, simbolizujući puls svakodnevice i života. Privržena primarnoj tematici, novi motiv u svojim radovima utkala je u kontekst osećanja koja budi i impresija koje ostavlja, poput naklonosti prema muzici, ljubavne pesme, tonova koji ispunjavaju i podsećaju na prijatne trenutke, melodije koje izazivaju setu i radost – ocenjuje viši kustos Emilija Bilić.

Aleksandra je arhitekta-konzervator. Dobitnica je brojnih nagrada za izvanredne doprinose razvoju nauke i kulture, a njene slike se nalaze u privatnim i javnim zbirkama u zemlji i inostranstvu. Na jedinom srpskom likovnom konkursu posvećenom nadrealizmu, „Matiću u čast“, koji organizuje Muzej Horreum Margi, njena slika „Sveci što marširaju“ nagrađena je 2017. godine prvom nagradom.

note2 vk
foto: Vanja Keser

