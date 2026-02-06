Počinje Salon knjige u Pirotu, otvara ga dobitnik NIN-ove nagrade

27. Salon knjige i grafike otvara se večeras i trajaće do naredne subote, 14. februara. Otvoriće ga u 18 sati Darko Tuševljanović, dobitnik NIN-ove nagrade za 2025. godinu. Ulaz na sajam knjiga je besplatan.
Nakon svečanog otvaranja, ovogodišnji dobitnik prestižne književne nagrade predstaviće upravo roman Karota, za koji je i nagrađen.
Gost sajma biće i niški pisac Dejan Stojiljković koji će u subotu, 7. februara, od 18 sati, predstaviti svoja dela Dorćolski rekvijem i Čuvar prelaza.
Istoričarka Ivana Spasović promovisaće 8. februara od 18 sati naučnu biografiju Stevana Sremca „Zar već! Istina o Stevanu Sremcu“, kao i knjigu Julijin balkon s pogledom na slobodu koju čini nekoliko istoriografskih radova o stvarnim, izuzetnim, a nepoznatim Srpkinjama koje su rođene u 19. veku.
Mališani će 9. i 10. februara imati priliku da se druže sa piscem Aleksandrom Janjuševićem, a gost sajma biće i ovogodišnji dobitnik nagrade „Beogradski pobednik“ Enes Halilović koji će predstaviti svoj roman Bekos.
Na Salonu će biti promovisane i monografije o Crvenoj zvezdi i Radetu Draincu, memoari Paje Jovanovića, kao i izdanja kuće Solaris i RTS izdavaštva.
Salon se održava u sajamskom prostoru u Pirotu, a ulaz je slobodan.
