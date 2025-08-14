Kultura

Spomenik kulture „Markovo kale“ zarastao u travu i šiblje – pre arheološkog istraživanja neophodno čišćenje

Vranje
autor: Jelena Canić Milanović
Tvrđava u lošem stanju; foto: Dejana Cvetković

Nepokretno kulturno dobro i spomenik kulture od velikog značaja za Srbiju, srednjovekovno utvrđenje “Markovo kale” kod Vranja, već godinama je zapušteno i sada je uraslo u visoku travu i šiblje. Na jesen se planiraju arheološka istraživanja, za koje Ministarstvo kulture i Grad Vranje daju 3,9 miliona dinara, ali će pre toga lokalitet morati da se očisti od rastinja.

Prema nekim istraživačima utvrđenje je postojalo i u 6. veku, arheolozi spekulišu da je imalo kule visoke i do 30 metara, legenda kaže da je bilo grad Kraljevića Marka, pominje se i kao Golubićev grad – međutim sve to nije bilo dovoljno da se ovo mesto promoviše i održava.

foto: Dejana Cvetković

Tvrđava je obrasla u rastinje, skrivena u zelenilu i lošem je stanju, kao da nije reč o vrednom spomeniku kulture.

Zato će pre dolaska arheologa morati prvo da se očisti, navodi dr Vesna Bikić iz Arheološkog instituta u Beogradu.

Tvrđava je u dosta lošem stanju, zarasla u gustu travu i visoko šiblje, pa je neophodno da se najpre izvrši čišćenje lokaliteta naročito uz bedeme i oko kula. Potom bi se obavilo detaljno dokumentovanje zatečenog stanja. S obzirom na to da je tvrđava dobrim delom bila istražena osamdesetih godina, ovogodišnja istraživanja bi bila usmerena na neistražene delove, pre svega prostor oko ulaza u tvrđavu na južnoj strani – ističe Bikić.

foto: Dejana Cvetković

Objašnjava da je cilj ovog istraživanja, koje će se raditi na jesen, da se preostali zidovi konzerviraju i delimično obnove, kako bi se tvrđava uključila u turističku ponudu.

Inače, arheološko istraživanje lokaliteta „Markovo kale“ Ministarstvo kulture izdvojilo 1.400.000 dinara, a Grad Vranje 2.500.000 dinara.

Tvrđava Markovo kale je 4,5 km udaljena od Vranja, sazidana na grebenu visine 750 m, između planina Krstilovice i Pljačkovice, uz stari put Vranje-Leskovac i na sadašnjem putu Vranje-Vlase-Mijovci, u klisuri Gradske reke.

foto: Dejana Cvetković
Komentari (3)

Slični tekstovi

Komentari

3

  1. Markovo Kale? Sta ce nam to, ne jede se i pije, nek propadne, nije šteta! Kultura, istorija, koj će mi, kad, licno, nemam korist!

    Odgovori

    • Satkastičan komentar ali na žalost svaki „ćaci“ tako razmišlja…

      Odgovori

