Večeras počinje „Nišvil“ – glavni deo programa u znaku ritam sekcije

Nastupom niškog džez sastava Falco Spirit od 19:30 počeće zvanični program 31. Nišvil džez festival na platou niške Tvrđave. Prvo veče posvećeno je britanskom bendu Level 42 i čuvenom panamsko-američkom bubnjaru Biliju Kobamu. Pored glavnih događaja na platou, posetioci će imati prilike da prisustvuju nastupima muzičara na ostalim, besplatnim binama. Direktor festivala Ivan Blagojević navodi da će ovogodišnji Nišvil biti posvećen bubnjarima i basistima, te da će Tvrđavom odzvanjati uigrane ritam sekcije.

Po tradiciji, glavni program na bini otvaraju niški muzičari i bendovi, a ove godine ta čast pripala je bendu Falco Spirit koji svira fjužn džez sa primesama fanka.

Već od 20:30 nastupiće Big Band RTS-a, dobitnici ovogodišnje Nišvilove nagrade za životno delo.

Big Band RTS; foto: Nikola Đukić

U pitanju je jedini profesionalni džez ansambl u Srbiji u formaciji big benda, koji je od osnivanja 1948. godine pozicioniran kao sastav sa odličnim interpretacijama i eminentnim dirigentima koje će večeras predvotiti Stjepko Gut.

Muziku koju će izvesti na bini je muzika Duška Gojkovića i neke od kompozicija koje je posvetio Nišvilu pre 10 godina.

Pokušavamo da doprinesemo kulturi naše zemlje. Trudimo se da džez scenu u Srbiji održimo živim kroz koncertne nastupe, emisije, snimanja i edukujemo novu publiku koja dolazi na koncerte. Većina naših koncerata su rasprodati i to je ono što nas raduje. Interesovanje za muziku koja ima istinski kvalitet i srž, nikada neće prestati, a što se tiče interesovanja mladih ljudi, bitan pokazatelj je da pola članova Big banda su mladi ljudi i mislim da smo na dobrom putu – rekli su iz benda.

Pet minuta pre 22 sata, zakazan je nastup prvih hedlajnera festivala. U pitanju je bend Level 42 i nastup u Nišu biće prvi u Srbiji.

Specifični po jedinstvenom spoju džeza, fanka, popa i elektronske muzike, Level 42 postao je poznat osamdesetih godina, kada su naklonost i pažnju javnosti skrenuli pesmom Lessons in Love koja je postala jedan od njihovih najpoznatijih singlova.

Veoma smo uzbuđeni što dolazimo, trebalo je 2021. godine, ali bio je kovid. To je razlog zbog čega smo prvi put sada ovde, malo stariji. Sve pesme koje smo inače radili bilo je za četvoročlani sastav, ovoga puta duvačka sekcija i prošireni sastav doneli su novu energiju našoj muzici, aranžmani su obogaćeni i niška publika može očekivati drugačiju energiju na bini – kažu iz benda.

Odmah nakon benda Level 42 čijem lideru benda Marku Kingomu 1985. godine izdavačka kuća osigurala palac na 3 miliona funti, nastupiće drugi hedlajner, bubnjar Bili Kobam i Spanish Contigent.

Bili Kobam; foto: Nikola Đukić

Udobno mi je u Nišu, savršeno, jer u ovoj životnoj dobi udobnost mi je potrebna. Kao mlađem muzičaru, bilo mi je potrebno da sviram sa muzičarima čijim idejama sam mogao da pomognem. Kao kompozitor želim da radim nešto što je jedinstveno i da to izložim javnosti. Nadam se da ću večeras izvesti šou bez problema i ostati na nogama – rekao je legendarni bubnjar.

Diamusk & International Dub Orchestra nastupiće pola sata nakon ponoći.

Bend predvodi bosansko-norveška umetnica Adisa Zvekić, koja će niškoj publici predstaviti muziku koja kombinuje dab, džez, rege i balkanske melodije, stvarajući jedinstven i savremen zvuk.

Veče na glavnoj bini zatvara Alvaro Correia Pinto Quintet u 1:30, a njihove jedinstvene kompozicije fuzija su zvuka od američkih kanona do modernog džeza.

Direktor festivala Ivan Blagojević govoreći o celokupnom programu Nišvila, istakao je da će ove godine najviše biti basista i bubnjara, te da će u Tvrđavi biti najbolja ritam sekcija.

Program na besplatnim binama

Na Open stejdžu večeras nastupaju čačanski bend Mixed Up od 19:30, zatim novosadski Cvikerton u 20:30, dok iz Grčke stiže Yiorgos Bereris Quartet u 21:30. Program zatvara bugarski sastav Mono & Stereos od 22:30.

Muzej stejdž ugostiće beogradskog gitaristu Dragana Tošića, niški Concept trio, bend Promonael iz Bačkog Petrovca, kao i međunarodni Kravchenko – Clees duo iz Ukrajine i Nemačke.

Na Welcome stejdž svira beogradski Yamara Band, a iz Bečeja dolazi bend Crossfire.

Tradicionalni Šaban and Balkan Brass stejdž na Letnjoj pozornici donosi zvuke truba i bubnjeva uz orkestar Bogdana Nikolića, orkestar Emira Salkovića, orkestar Cekića, kao i grčku Barikadu.

Hip-hop ljubitelji mogu da odu do istoimenog stejdža, gde nastupa di-džej Sunrise iz Srbije od 20 sati, potom Bigru i Paja Kratak od 21:10, dok će veče zatvoriti Sjekač iz Bosne i Hercegovine.

Tradicionalno, after je Midnajtu – od ponoći nastupa Safe-T iz Srbije, potom od 1:30 Italijan Nicola Conte, a od 3:30 do svitanja crnogorski Be Good.