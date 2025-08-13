Godišnjica gradske vlasti u Nišu: Šta (ni)je urađeno, šta kažu građani, a šta opozicija

Pre tačno godinu dana, u 4:31 ujutru, Niš je dobio novog gradonačelnika. Osim nabavke novih kontejnera i delimičnog rešavanja problema RK Železničar, iz obimnog ekspozea Dragoslava Pavlovića još ništa nije realizovano. On ignoriše pitanja o godišnjici gradske vlasti, dok predsednik Skupštine Igor Novaković kao najveći uspeh izdvaja očuvanje političke stabilnosti i socijalne sigurnosti. Opozicija kaže da je nova niška vlast nastavila lošu praksu prethodne, a promene uglavnom ne vide ni građani.

Više od 18 sati trajala je burna konstitutivna sednica Skupštine Niša, koja je završena pre tačno godinu dana, u ranim jutarnjim satima, kada je izabran novi gradonačelnik.

Pavlović izabran u 4:31 ujutru; foto: Jelena Mišić

Izgradnja obilaznice i izmeštanje pruge iz centra grada, nove zgrade fakulteta, tri nova instituta, završetak započetih i izgradnja novih vrtića, Nacionalni muzej južne Srbije, rekonstrukcija velike scene Pozorišta, završetak izgradnje stadiona “Čair”, pojačanje turističke ponude u Niškoj Banji i nove javne garaže u centru – neki su od planova koje je Pavlović najavio do kraja 4-godišnjeg mandata.

Od svega toga, za sada ništa nije urađeno, osim što je JKP Mediana kupila nove kontejnere i što je delimično rešen problem Rukometnog kluba Železničar, što su takođe bile stavke u ekspozeu.

Nova-stara gradska vlast nastavila je praksu prethodne kada je reč o diskriminaciji medija i pozivanju samo određenih novinara na konferencije i sednice Gradskog veća. I ove godine, desetine miliona dinara iz gradskog budžeta otišlo je prorežimskim medijima.

Niš je u poslednjih godinu dana dobio i novu televiziju, “niški informer”, gde rade ili su radili, između ostalih, sadašnji i bivši radnici u kabinetu gradonačelnika.

Konstitutivna sednica bila burna; foto: Jelena Mišić

Umesto besplatnih udžbenika, uvedena je novčana pomoć roditeljima osnovaca. Uveden je i besplatan javni prevoz za sve građane, ali tek nakon što je potrošeno 24 miliona dinara za validatore i nakon što je bez posla ostalo više od 100 konduktera.

Oštre reakcije javnosti izazvalo je to što je gradonačelnik Pavlović išao da se fotografiše sa pacijentom iz Severne Makedonije koji je bio u bolničkom krevetu, kao i sastanak naprednjaka u Oficirskom domu, kada su ih građani gađali jajima i kada je načelnik Komunalne milicije građanima pokazao srednji prst.

Građani zameraju lošu higijenu, problem napuštenih pasa i Filmske susrete

Različite su ocene u spektru od 1 do 10 koje su građani Niša u anketi Južnih vesti dali aktuelnoj gradskoj vlasti, koja danas obeležava godinu dana rada. Najniža ocena koju su dali je 3, a najviša 8. Neki od njih i ne znaju ko je aktuelni gradonačelnik.

Moja ocena je neka trojka. Nisam primetio nikakve posebne promene i zato ne bih uopšte mogao da se setim kada je došlo do promene gradske vlasti. Poslednjih nekoliko godina mi se čini sve podjednako – kaže Nišlija.

Građani imaju brojne zamerke; ilustracija; foto: Tamara Todorović

Neke od zamerki građana su loša higijena, problem napuštenih pasa, rupe na ulicama, ali i to što Niš posle tradicije duge 60 godina ostaje bez Filmskih susreta.

Sve mi se čini malo tužno. Toliko razmišljam o drugim dešavanjima u Srbiji, da mi je niška vlast potpuno van fokusa. Sve je podređeno drugim stvarima, pa nekako mislim da će sve to i da se reši zajedno, u paketu. Valjda sam vam dovoljno rekla – navodi građanka.

Za neke je gradska vlast u ovih godinu dana radila “korektno”, za neke “zadovoljavajuće”, za neke je “sve lepo”, a neki izdvajaju pozitivne promene u oblasti sporta.

Meni je sve lepo. Primam uredno penziju, radila sam, stanujem u centru, sama, ali dolaze mi sin i unuci – ističe Nišlijka.

Stanković: Gradska vlast kopira ideje opozicione Medijane

Proteklih godinu dana prošlo je u pokušajima gradske vlasti da “očisti fleke” koje je za sobom ostavila prethodna garnitura, kaže odbornik i poslanik Narodnog pokreta Srbije Đorđe Stanković.

Oni ništa novo nisu uradili. Neke stvari koje je Dragana Sotirovski uništavala godinama pokušali su, ali nisu uspeli, da vrate makar na nulu, a kamoli da ih unaprede. I dalje je to poltronska lokalna vlast, koja sluša naređenja sa drugih nivoa. Građani su im u drugom planu. Pokušavaju populističkim merama da poprave svoj rejting, ali s obzirom na to koliko su štete načinili, taj rejting je nemoguće popraviti. Često čujemo da se bore za neke infrastrukturne projekte i velike stvari, ali uglavnom samo najavljuju to. Retko šta se realizuje. Cela država je u finansijskom kolapsu, fokusirana na EXPO. Umesto da se ulaže u Niš i jug, sve staje, pa čak i neke planirane niške investicije, poput porodilišta i stadiona, da bi se završio EXPO. To je opet na štetu Nišlija i građana juga Srbije – navodi on.

Đorđe Stanković; foto: Tamara Radovanović

Smatra i da je gradska vlast u proteklih godinu dana “krala” ideje opozicione Opštine Medijana.

Možemo da citiramo Nikolu Teslu, koji je rekao da mu nije žao što su ukrali njegove ideje, već što nisu imali svoje. Lokalna vlast je bezidejna i uglavnom kopira ideje Opštine Medijana. Podstakli smo ih da osnovcima daju novac za udžbenike, jer je to prvo uradila Medijana. Predlog odborničke grupe “Biramo” biće da svim srednjoškolcima u Medijani damo novac za udžbenike, verovatno po 10.000 dinara do četvrtog razreda srednje škole, a četvrtom 20.000, kako bi imali više novca i zbog mature. Pošto Grad pažljivo prati šta radimo, želimo da ih podstaknemo da to uvedu i na nivou celog Niša – ističe Stanković.

Milošević: Pavlović kao influenser i “Instagram gradonačelnik”

“Sve je isto, samo nje nema” – kaže poslanica Stranke slobode i pravde Jelena Milošević, koja smatra da se Pavlović ne ponaša kao gradonačelnik, već kao influenser.

Potpuno je nebitno da li se gradonačelnik zove Dragana ili Dragoslav. Politika i šabloni su isti. Po ugledu na Sotirovski, Pavlović ćuti. Ne odgovara na pitanja novinara, opozicije i građana. Grad je pun rupa i prljav. Gradonačelnik se ponaša kao influenser. Građani mogu da ga vide samo na Instagramu. Slika se i sipa prazna obećanja. Od realizacije ništa. U najavi su i nove zloupotrebe, odnosno novo oštećenje budžeta, budući da je besplatan gradski prevoz sve samo nije besplatan. Onaj pokušaj namirivanja radnika propalih fabrika je takođe propao jer to nije ni zamišljeno ni sprovedeno kako treba. Projektovani budžet je daleko od realizovanog. Pavlović ništa nije naučio od grešaka Sotirovski. Poručujem mu da ih ne ponavlja, to nije dobro, jer vidimo gde je ona sada – navodi Milošević.

Jelena Milošević; foto: privatna arhiva

Milić: Partijska, a ne narodna vlast

Glavna tema kojom se aktuelna niška vlast bavi jeste pretvaranje javnih površina u mešovite, smatra Dragan Milić. Kao negativne stvari izdvaja i otpuštanje radnika Benetona, Džonsona i Leonija.

Ovo je još nesposobnija u odnosu na prethodne gradske vlasti. Jesu li napravili neki vrtić, neku školu, ambulantu? Od Niša prave favelu. Grad je razrovan, kao da živimo u Gazi. Ima li neka ulica da je normalna? Idite Vizantijskim bulevarom, nastradaćete. Pod milim Bogom nema nikakvog rezultata. 3.300 ljudi ostaje bez posla do kraja godine. To je njihov rezultat u ovih godinu dana. Cene su skočile do nebesa, svaka im čast na tome. Koliko puta je poskupelo grejanje, voda i ostalo? Podigli su cenu poreza – ističe Milić.

Dodaje i da je i dalje nerešen problem vodosnabdevanja i zagađenja vazduha.

Uvode restrikcije vode. Kako ih nije sramota? Vodovod ima gubitak vode od 50%, a šta su povodom toga uradili u ovih godinu dana? Ništa. Voda ide niz ulicu i dalje. Proširili su parking zone, bravo. Uvode harače da šišaju građane. Očekujem da će početi da nam naplaćuju taksu od 1.000 dinara što udišemo vazduh. To je poslednje što nisu uradili. Imamo skandal sa fontanama. Znaju da im se bliži kraj, pa gledaju da što više urade za svoju korist pre nego što odu. Samo nešto najavljuju, a ništa se ne dešava. Niš je na kolenima, ali oni se oko toga ne uzbuđuju jer imaju svoju partijsku agendu. Ovo nije narodna, već partijska vlast – zaključuje Milić.

Dragan Milić; foto: Jelena Mišić

Novaković: Očuvali smo dostojanstvo Skupštine Niša

Dok gradonačelnik Pavlović ignoriše pitanja novinara Južnih vesti o tome kako ocenjuje prvu godinu svog mandata, šta dalje i dokle se stiglo sa planovima iz ekspozea, predsednik Skupštine Niša Igor Novaković (SPS) kaže da je zadovoljan, ali da želi više i bolje.

Moglo je, naravno, i više. Uvek može više. Moglo je više u promociji Niša na republičkom nivou, u ubrzanju pojedinih infrastrukturnih projekata, kao i u boljoj vidljivosti uspeha koji su postignuti. Ali to nije razlog za pesimizam – naprotiv, to je prostor za napredak – navodi on.

Kao uspehe ove gradske vlasti izdvaja očuvanje političke stabilnosti i socijalne sigurnosti, kao i ulaganje u zdravstvo, obrazovanje i infrastrukturu, novčanu pomoć roditeljima osnovaca i povećanje učešća Grada u pokrivanju troškova boravka dece u privatnim vrtićima.

Igor Novaković; foto: Jelena Mišić

Kaže i da su za deset meseci uspeli da ostvare ono što mnoge prethodne vlasti nisu za više od dve decenije.

Isplatili smo finansijsku pomoć radnicima koji su decenijama čekali pravdu nakon neuspešnih i pljačkaških privatizacija. Zaostale zarade bile su dug države i društva prema tim ljudima, a mi smo ga vratili. Prvi put u istoriji grada uveden je potpuno besplatan javni prevoz za sve, bez razlike i diskriminacije, za svakog čoveka u Nišu. Upravo završavamo izgradnju Naučno-tehnološkog parka 2 i očekujemo da do kraja godine bude završen – ističe Novaković.

Kada je reč o gradskoj Skupštini, kaže da “funkcioniše stabilno”, da uspešno sprečava nastanak haosa u njoj i da je očuvano njeno dostojanstvo.

Moje očekivanje je da Skupština u narednim godinama bude još funkcionalnija, otvorenija prema građanima, ali i da odbrani Niš od onih koji bi da ga koriste kao poligon za lične ili stranačke obračune. Ne bavim se prognozama, bavim se poslom. Ako građani, odbornici i politička većina smatraju da radim u interesu grada, biću tu. Ako ne, zahvaljujem se i idem dalje. SPS ne trguje funkcijama, mi nosimo odgovornost – poručuje Novaković.

“Kordon policije koji čuva odbornike prizor za pamćenje”

Docentkinja na Departmanu za komunikologiju i novinarstvo Filozofskog fakulteta u Nišu Marta Mitrović kaže da sadašnja vlast pokazuje nešto bolji odnos prema javnosti u odnosu na prethodnu, ali da je diskriminacija medija u pozivanju na događaje i dalje zabrinjavajuća.

Posebno problematično je otvaranje Niš TV, za koju su gradske institucije dale saglasnost da koristi ime grada u nazivu, iako ova “televizija” nema dozvolu za emitovanje niti je upisana u registar medija. To će nesumnjivo ostati još jedno negativno nasleđe ove vlasti – ističe Mitrović.

Rad niške vlasti u proteklih godinu dana, prema njenim rečima, obeležile su i negativne reakcije čelnika na studentske i građanske proteste, ali i to što su pod uticajem protesta načinili izvesne ustupke.

Jedan od najupečatljivijih poteza bila je odluka o uvođenju besplatnog javnog prevoza, što je značajna pomoć za veliki deo stanovništva koje živi na granici siromaštva. Međutim, taj korak deluje kao iznuđen, naročito imajući u vidu da su neposredno pre toga kupljeni validatori za očitavanje karata, čija je vrednost prelazila 200.000 evra – navodi ona.

Marta Mitrović; foto: Filozofski fakultet u Nišu

Pozitivno je, smatra ona, to što su sanirane pojedine ulice u Nišu, kao i to što su skraćene zaštitne ograde na bulevarima. Međutim, podseća da niko nije preispitao odgovornost za taj propust.

Ima primera dobrih i korisnih intervencija, ali ostaje utisak da se ključnim problemima, kao što su korupcija i politička odgovornost, i dalje ne pristupa sa potrebnom ozbiljnošću. Takođe, generalni odnos lokalne vlasti prema građanima je problematičan. Čini se da vlasti ne percipiraju građane kao one kojima su dužne da polažu račune. Hapšenja predstavljena kao spektakl nisu uspela da smire društvene tenzije i nezadovoljstvo građana, što nije iznenađujuće, s obzirom na to da smo svedočili praksi koju je javnost prepoznala kao “sportski ribolov” – uhvati, uslikaj, pusti – priča Mitrović.

Dodaje da je ugled niške Skupštine u poslednjih nekoliko meseci unižen, a za to “krivi” njeno predsednika Igora Novakovića.

Od testiranja na narkotike, preko neprimerenog ponašanja prema novinaru N1, pa do konstantnih sukoba između vlasti i opozicije u skupštinskoj sali. Takođe, uvrede upućene studentima od strane vladajuće koalicije dodatno su zaoštrile atmosferu – navodi Mitrović.

Prizor koji će ostati zapamćen jeste postavljanje kordona policije ispred Skupštine Niša, kaže ona i dodaje da to govori o strahu odbornika od reakcija javnosti.

“Gradonačelnik se mora birati na ime”

Sociolog i univerzitetski profesor u penziji Đokica Jovanović kaže za Južne vesti da ne vidi razlike u ponašanju i idejama ove garniture gradske vlasti u odnosu na nekoliko prethodnih.

Veruje da se ništa značajno neće promeniti sve dok Nišlije ne budu imale priliku da biraju gradske čelnike lično, na osnovu njihovih imena i prezimena.

Vi morate da imate priliku da birate gradonačelnika, šefa policije i šefa suda. Dakle, da građani to biraju. Ne bi trebalo da može bilo ko sa strane da utiče na to ko će to biti. Mi se ovde najbolje znamo. Ako ja kao građanin budem mogao da biram izvesnog Peru Perića da bude gradonačelnik, šef policije ili šef suda, da mu lično, na ime, dam glas, ja ću posle biti i dalje zainteresovan da vidim kako on radi. Zato i nemate takve izbore kod nas. Nema te partije koja će da naredi šta da radi čoveku koga Vi i ja biramo – pojašnjava Jovanović.

Dodaje i da aktuelna niška vlast samo pravi privid transparentnosti i uključivanja građana u donošenju važnih odluka.

Oni kao pozovu građane, pa oni kao mogu da kažu šta misle, da daju predloge. To je mimikrija. Ne primećujem da su građani za to baš zainteresovani jer i sami znaju da je to jedan igrokaz. Građani u velikoj meri treba da utiču kako će se i u koje svrhe trošiti lokalni budžet, kroz razne debate. Ovde od toga nema ništa jer će lokalna vlast raditi onako kako joj kažu iz centra – ističe Jovanović.

Đokica Jovanović; foto: JV

Ipak, pozitivne promene vidi u lokalnom parlamentu, zbog većeg broja odbornika opozicije – ne zbog kvaliteta opozicije, kako kaže, već zato što smatra da je to pokazatelj da građani postaju zainteresovaniji za gradsku politiku.

Od poslednjih izbora u Nišu, ljudima nije baš svejedno ko će sedeti u lokalnom parlamentu. Vidim u tome i snagu opozicije, ne zato što se njoj mnogo veruje, o njenom kvalitetu sam takođe vrlo kritičan, već zato što je građanima jasno da su nužne bilo kakve alternative i bilo kakva javna debata. Oni su gradonačelnika Niša birali do kasno u noć i to je ružno, ali pokazuje da neki ljudi više neće da pristaju na to da deluju po diktatu – zaključuje Jovanović.

Godinu dana nakon maratonske konstitutivne sednice Skupštine Niša, aktuelna gradska vlast suočava se s brojnim kritikama i optužbama za neispunjena obećanja, lošu upravu i populizam, dok građani, opozicija i stručnjaci ocenjuju da su najavljeni projekti ostali samo mrtvo slovo na papiru.

Do kada će tako biti, pokazaće vreme, ali i odluke o potencijalnim vanrednim lokalnim izborima, o kojima se u niškoj javnosti sve više govori poslednjih nedelja.