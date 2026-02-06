Pokret „Mi, snaga naroda“ traži da Gerontološki centar Niš objavi razloge poskupljenja smeštaja

Šta tačno korisnici Gerontološkog centra u Nišu dobijaju nakon poskupljenja smeštaja – pitaju iz Gradskog odbora Pokreta “Mi, snaga naroda” i traže javno obrazloženje povećanja cena u toj ustanovi. Predlažu i nezavisnu kontrolu uslova boravka i kvaliteta ishrane.

Iz tog Pokreta smatraju da su svedočenja korisnika o uslovima i ishrani u niškom Gerontološkom „sramota za jednu državnu ustanovu socijalne zaštite“.

Izjave korisnika da se jedan batak deli na tri tanjira i da tokom čitavog meseca ne pojedu ni kilogram mesa predstavljaju sramotu za jednu državnu ustanovu socijalne zaštite. Prema dostupnim podacima i svedočenjima, ishrana se svodi na paštete, makarone, pasulj, griz i poparu, dok se voće neretko zamenjuje najjeftinijim prerađevinama, što ni nutritivno ni zdravstveno ne može zadovoljiti potrebe starijih osoba – navode iz Pokreta “Mi, snaga naroda”.

Podsećaju i na nalaze inspektora koji su ukazivali na lošu higijenu, neprijatne mirise, probleme sa džeparcem i nedovoljan kvalitet hrane.

Postavljamo jasno i javno pitanje: šta tačno građani i njihove porodice dobijaju ovim poskupljenjem? Sigurno ne kvalitetniju ishranu niti bolje uslove boravka, jer se korisnici ove ustanove godinama unazad žale na nedovoljne obroke, lošu higijenu i neadekvatnu uslugu – ističu iz Pokreta.

Smatraju da je nedopustivo da se socijalne ustanove vode tržišnom logikom umesto principima socijalne pravde, brige i poštovanja ljudskog dostojanstva.

Naši roditelji, bake i deke nisu brojke u cenovniku. Posebno zabrinjava činjenica da nadležni iz Gerontološkog centra ne daju odgovore na pitanja javnosti, dok se teret lošeg upravljanja i sistemskih propusta prebacuje na leđa najstarijih i najranjivijih građana – kažu iz Pokreta.

Traže od nadležnih institucija hitno javno obrazloženje poskupljenja, nezavisnu kontrolu kvaliteta ishrane i uslova boravka, objavljivanje strukture troškova poslovanja Gerontološkog centra Niš, kao i konkretne mere za poboljšanje uslova života korisnika.

Podsetimo, u državnom Gerontološkom centru u Nišu je poskupeo smeštaj, pa od 1. februara cene dostužu 83.000 mesečno. Zašto su cene uvećane i da li to znači da će se poboljšati uslovi – pitanja su na koja iz te ustanove ne odgovaraju.