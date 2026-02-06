Pokret „Mi, snaga naroda“ traži da Gerontološki centar Niš objavi razloge poskupljenja smeštaja

Šta tačno korisnici Gerontološkog centra u Nišu dobijaju nakon poskupljenja smeštaja – pitaju iz Gradskog odbora Pokreta “Mi, snaga naroda” i traže javno obrazloženje povećanja cena u toj ustanovi. Predlažu i nezavisnu kontrolu uslova boravka i kvaliteta ishrane.
Iz tog Pokreta smatraju da su svedočenja korisnika o uslovima i ishrani u niškom Gerontološkom „sramota za jednu državnu ustanovu socijalne zaštite“.
Izjave korisnika da se jedan batak deli na tri tanjira i da tokom čitavog meseca ne pojedu ni kilogram mesa predstavljaju sramotu za jednu državnu ustanovu socijalne zaštite. Prema dostupnim podacima i svedočenjima, ishrana se svodi na paštete, makarone, pasulj, griz i poparu, dok se voće neretko zamenjuje najjeftinijim prerađevinama, što ni nutritivno ni zdravstveno ne može zadovoljiti potrebe starijih osoba – navode iz Pokreta “Mi, snaga naroda”.
Podsećaju i na nalaze inspektora koji su ukazivali na lošu higijenu, neprijatne mirise, probleme sa džeparcem i nedovoljan kvalitet hrane.
Postavljamo jasno i javno pitanje: šta tačno građani i njihove porodice dobijaju ovim poskupljenjem? Sigurno ne kvalitetniju ishranu niti bolje uslove boravka, jer se korisnici ove ustanove godinama unazad žale na nedovoljne obroke, lošu higijenu i neadekvatnu uslugu – ističu iz Pokreta.
Smatraju da je nedopustivo da se socijalne ustanove vode tržišnom logikom umesto principima socijalne pravde, brige i poštovanja ljudskog dostojanstva.
Naši roditelji, bake i deke nisu brojke u cenovniku. Posebno zabrinjava činjenica da nadležni iz Gerontološkog centra ne daju odgovore na pitanja javnosti, dok se teret lošeg upravljanja i sistemskih propusta prebacuje na leđa najstarijih i najranjivijih građana – kažu iz Pokreta.
Traže od nadležnih institucija hitno javno obrazloženje poskupljenja, nezavisnu kontrolu kvaliteta ishrane i uslova boravka, objavljivanje strukture troškova poslovanja Gerontološkog centra Niš, kao i konkretne mere za poboljšanje uslova života korisnika.
Podsetimo, u državnom Gerontološkom centru u Nišu je poskupeo smeštaj, pa od 1. februara cene dostužu 83.000 mesečno. Zašto su cene uvećane i da li to znači da će se poboljšati uslovi – pitanja su na koja iz te ustanove ne odgovaraju.
— Komentari9
Dežurni bot koji je zadužen za portal JV tj jedino ovlašćeno lice za ovaj portal iz sns internet tima neka da svoje viđenje iz svog ugla.Sve je jedno koji potpis koristi. Dragan R, Ljubisa D ili Горан Т.
Ja sam vec naglasila da treba vratiti N. Sotirovskog, te da ce Ustanova procvetati, poput Postanske stedionice.
Postalo je glupo prozivati ljude da su botovi, ne bi li se oglasili svojim mišljenjem. Odavno prevaziđen način forumske borbe, i izaziva kontraproduktivna dejstva, tj. prozivači postaju nova generacija botova, ograničena veštačka inteligencija.
Promeniti kompletan stručni tim Gerontološkog Centra Niš. Dovesti mlade ljude umesto korumpiranih socijalnih radnika i ostalih.
Može nam se i tačka
Све је делимично добро док корисници тих социјалних институција не почну умирати због услова у којима бораве. Моја мајка је пре неколико година због декубита преминула у дому за старе у Књажевцу (такође државна институција) !
Doselio sam se na bulevar kod Zone1 1979.god i odkako znam taj starački dom je bio na zlom glasu.Jednom sam vodio neke mlade ljude tamo koji su hteli da naprave koncert duhovne muzike za stare ljude bez ikakve naknade, to je glatko odbijeno jer bi se stari ljudi „uznemirili od buke“.To zmisjko leglo treba razbucati, a direktora ne u zatvor, nego tu u dom da bude pod istim uslovima!
„Prosečna penzija je mnogo bolja od Hrvatske, Crne Gore, zemalja regiona, Norveške, Nemačke. Nije još na evropskom proseku, Evropske unije, ali se ubrzano približava. Bolja je i do Luksemburga. Ko je to uradio? Pa, uradio je Aleksandar Vučić“.
’leba Vam, A. Brnabić, dajte neku banku stanarima Gerontološkog u Nišu: ovog meseca je poskupeo i svi se hvatamo za glavu kako platiti. Vodeći smo, ali po ubeđenju da je biti glup oličenje mudrosti
Ugroženo je i osoblje: mali broj negovatelja, spremača, higijeničara radi 200/h za više od 700 stanara. Svaka čast caru naše otadžbine: bacio nas sve na Kosovo polje
P.S. Stanari iz novog objkta (smatrani za viši sloj) takođe pričaju o poskupljenju. Aman, sirotina neprekidno krade, moli za kašičicu kafe, cigaretu. Da mi spazam nije tako jako napao noge, glasno bih opsovala i predsdnika, i premijera, i predsednika Skupštine i ceo zbor SNS sekte