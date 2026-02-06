Slučaj uređaja za praćenje kanti za smeće u Nišu: Poslanica Milošević traži da se izjasni Poverenik

Nakon što je JKP Mediana u Nišu postavila GPS uređaje na kante za prikupljanje otpada, što v. d. direktorke nije želela da obrazloži i pojasni, poslanica Stranke slobode i pravde Jelena Milošević traži od Poverenika da se izjasni da li je to po Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, s obzirom na žalbe radnika o tome da će se pratiti i njihovo kretanje.

Uređaje za praćenje kanti JKP Mediana je nabavila u sklopu tendera čija je ukupna vrednost preko 30.000 evra, a ugovor je sklopljen sa firmom Mobile Solutions iz Beograda. Koliko tačno novca od tog iznosa je dato za GPS uređaje na kantama – nije precizirano, a v. d. direktorke Irena Stamenković nije želela da komentariše.

Tako je ostalo nejasno koja je tačno svrha ovih uređaja, a to osim građana, pitaju i radnici Mediane.

Milošević kaže da se, prema njihovim svedočenjima, oni osećaju poniženo i zabrinuto jer veruju da će pratiti i njih, za šta tvrde da nisu dali saglasnost.

Rukovodstvo JKP Mediana, sa druge strane, tvrdi da se novi sistem uvodi radi poboljšanja organizacije posla, efikasnijeg skupljanja otpada, ujednačenog standarda i normativa rada i da ovo rešenje iziskuje minimalne finansijske troškove uz odgovorno upravljanje javnim sredstvima. Takođe, tvrde da je ovakvo postupanje u skladu sa praksom Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti – ističe poslanica.

Zato se obratila Povereniku i od njega traži da se izjasni da li je odluka Mediane o postavljanju uređaja za praćenje u skladu sa praksom Poverenika i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Zahteva i da Poverenik odgovori na pitanje da li je Mediana zatražila njegovo mišljenje o uvođenju GPS uređaja pre nego što ih je postavila na kante.

Podsetimo, u tenderskoj dokumentaciji navedeno je da je ideja uvođenja uređaja za praćenje kanti “evidencija o položaju komunalne opreme”, odnosno “katastar komunalne opreme”.