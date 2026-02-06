Politika

Slučaj uređaja za praćenje kanti za smeće u Nišu: Poslanica Milošević traži da se izjasni Poverenik

autor: Tamara Radovanović
Milošević pita da li Mediana ima odobrenje Poverenika; ilustracija; foto: Ljubica Jocić

Nakon što je JKP Mediana u Nišu postavila GPS uređaje na kante za prikupljanje otpada, što v. d. direktorke nije želela da obrazloži i pojasni, poslanica Stranke slobode i pravde Jelena Milošević traži od Poverenika da se izjasni da li je to po Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, s obzirom na žalbe radnika o tome da će se pratiti i njihovo kretanje.

Uređaje za praćenje kanti JKP Mediana je nabavila u sklopu tendera čija je ukupna vrednost preko 30.000 evra, a ugovor je sklopljen sa firmom Mobile Solutions iz Beograda. Koliko tačno novca od tog iznosa je dato za GPS uređaje na kantama – nije precizirano, a v. d. direktorke Irena Stamenković nije želela da komentariše.

Tako je ostalo nejasno koja je tačno svrha ovih uređaja, a to osim građana, pitaju i radnici Mediane.

Milošević kaže da se, prema njihovim svedočenjima, oni osećaju poniženo i zabrinuto jer veruju da će pratiti i njih, za šta tvrde da nisu dali saglasnost.

Rukovodstvo JKP Mediana, sa druge strane, tvrdi da se novi sistem uvodi radi poboljšanja organizacije posla, efikasnijeg skupljanja otpada, ujednačenog standarda i normativa rada i da ovo rešenje iziskuje minimalne finansijske troškove uz odgovorno upravljanje javnim sredstvima. Takođe, tvrde da je ovakvo postupanje u skladu sa praksom Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti – ističe poslanica.

Zato se obratila Povereniku i od njega traži da se izjasni da li je odluka Mediane o postavljanju uređaja za praćenje u skladu sa praksom Poverenika i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Zahteva i da Poverenik odgovori na pitanje da li je Mediana zatražila njegovo mišljenje o uvođenju GPS uređaja pre nego što ih je postavila na kante.

Podsetimo, u tenderskoj dokumentaciji navedeno je da je ideja uvođenja uređaja za praćenje kanti “evidencija o položaju komunalne opreme”, odnosno “katastar komunalne opreme”.

  1. Da nije smešno bilo bi glupo a i neko se ugrađuje u ugradnju isporuku i održavanje sistema i uređaja

  2. Ma i treba da se prate a ne da sede po parkovima dok im prodje radno vreme,ja sam video skoro troje u parku u centru sede na klupici i pričaju sedeli su sat ipo.Mislim da treba sve da uvedu a ne radnici koji stvarno rade ispaštaju zbog neradnike.

  5. Šta sa 80℅ zaposlenih Mediane koji sede u toplom kancelarijama. Uhlebe, botovi i moralni patuljci. Stranački zaposlenici od G17 do SNS-a. Setili se da čistačima zbog kojih postoji Medija uvode GPS. Sramota.

  7. Sada su kante za djubre „na udaru“ ! Mnogi ih obilaze i uzimaju iz njih da se prehrane ! Na žalost… a mnogima je smešno ! „Grsnice su zakon“ a ne kante za djubre !

