Centar Niša danas bez struje

Zbog sistematske zamene brojila, delovi užeg i šireg centra Niša, ali i pojedine ulice u naselju Deveti maj i selu Donje Vlase, u subotu, 7. februara, biće bez električne energije od 8 do 17 sati, saopštila je Elektrodistribucija Niš.
Iz niškog ogranka EDS-a navode da je reč o planiranim radovima na unapređenju kvaliteta i pouzdanosti snabdevanja električnom energijom, zbog kojih je neophodno privremeno isključenje potrošača na više lokacija u gradu i okolini.
Bez struje će biti delovi sledećih ulica: Generala Tranijea, Svetozara Markovića, Trg Sinđelićev, Cara Dušana, Obilićev venac, Obrenovićeva, Davidova, Balkanska, Generala Milojka Lešjanina, Nikole Pašića, Milorada Veljkovića Špaje, Ćirila i Metodija, kao i delovi naselja Deveti maj i Donjeg Vlasa.
Navode da se najveći deo radova izvodi bez isključenja krajnjih kupaca, ali da pojedine aktivnosti nije moguće sprovesti bez obustave napajanja, zbog bezbednosti radnika.
Građanima poručuju da će se truditi da prekidi u snabdevanju traju što kraće i mole za razumevanje.
Komentari
Kao što se ovako organizovano menjaju strujomeri, tako treba organizovati čipovanje pasa. Vlasnik šeta psa, ekipa ga proverava, čipuje i zapisuje vlasnika. Otudjenje ili uginuće mora da se prijavi i ne bi bilo toliko lutalica i ujeda po gradu.
Pored toge, strogo kažnjavati vlasnike čiji psi vrše nuždu na javnim površinama.
Kakve to veze ima sa ovim člankom? Možda si trebao da pomeneš da treba bolje kontrolisati napolitanke i druge latkiše na merenje koji kupujemo i konzumiramo neophodno je da nam svaki put bez obzira na gramažu prodavac da celu deklaraciju sa rokom upotrebe proizvoda. Eto i ovo je vrlo bitno. 🙂
Sistemstsko,ali unistsvanje korisnika,pod okriljem sumnjivih nalogbodavaca ovog posla.
Menjaju strujomere takodje još uvek nema računa za struju januar 2026.Pogledajte samo koliko imaju reklamacija na portalu uvid u račun.Stare mehaničke uklopne časovnike u m.r.o.ostavili iako se ne koriste veliki stručnjaci.Vi koji ste sada na redu bićete sigurno oštećeni sa mutljavinom oko računa(zamena strujomera)Totalno loša organizacija rada elektrogangstera