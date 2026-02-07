Centar Niša danas bez struje

Zbog sistematske zamene brojila, delovi užeg i šireg centra Niša, ali i pojedine ulice u naselju Deveti maj i selu Donje Vlase, u subotu, 7. februara, biće bez električne energije od 8 do 17 sati, saopštila je Elektrodistribucija Niš.

Iz niškog ogranka EDS-a navode da je reč o planiranim radovima na unapređenju kvaliteta i pouzdanosti snabdevanja električnom energijom, zbog kojih je neophodno privremeno isključenje potrošača na više lokacija u gradu i okolini.

Bez struje će biti delovi sledećih ulica: Generala Tranijea, Svetozara Markovića, Trg Sinđelićev, Cara Dušana, Obilićev venac, Obrenovićeva, Davidova, Balkanska, Generala Milojka Lešjanina, Nikole Pašića, Milorada Veljkovića Špaje, Ćirila i Metodija, kao i delovi naselja Deveti maj i Donjeg Vlasa.

Navode da se najveći deo radova izvodi bez isključenja krajnjih kupaca, ali da pojedine aktivnosti nije moguće sprovesti bez obustave napajanja, zbog bezbednosti radnika.

Građanima poručuju da će se truditi da prekidi u snabdevanju traju što kraće i mole za razumevanje.