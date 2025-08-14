O komunalnim problemima građani Niša preko domaćina do JKP „Mediana“

Organizacijom posla Javno komunalno preduzeće Mediana je podelila Niš na 3 i zone i 26 kvartova, a svaki kvart ima svog jednog ili dva domaćina kom građani tog dela grada mogu da se obrate o problemima o higijeni, zelenilu, stanju posuda za komunalni i reciklabilni otpad, mobilijara, dečijih igrališta, klupica, đubrijera. Domaćini su zaposleni u Mediani čiji su brojevi telefona istaknuti na sajtu i čiji je zadatak da budu veza između građana i ovog komunalnog preduzeća.
Najava da će Niš biti podeljen na kvartove sa domaćinima bila je još oktobra 2023. godine, a od prošle godine to je i krenulo, a izmena je, kako objašnjavaju u JKP Mediana, „urađena kako bi se i oni delovi grada koji do sada nisu redovno održavani uveli u redovan program održavanja“.
Na svakom kvartu određen je domaćin kvarta, lice koje je zaduženo da se brine o higijeni, zelenilu, stanju posuda za komunalni i reciklabilni otpad, mobilijara (dečijih igrališta, klupica, đubrijera…), ukratako o svemu onome za šta je zadužena JKP „Mediana“ Niš – kažu u ovom preduzeću.
Njihovi brojevi telefona se nalaze na mapi Niša koja je podeljena po kvartovima, a koja je na sajtu Mediane.
Zone su podeljene po bojama, pa plava ima pet kvartova, žuta 13 kvartova, a crvena 8 kvartova.
— Komentari3
Haha prvi put čujem,znači ti si ljudi ama baš ništa ne rade…Najbolji poso,dajte mi 100 evra evo Ja ću radim haha…I za to li se prima plata, eeeee Božeeee!!!
Zvao ih!
Domaćin Darko kaže da nije on zadužen za odredjeni reon i prebacuje na koleginicu Violetu.
Domaćica Violeta kaže da nije ona zadužena za pomenuti reon i vraća loptu na kolegu Darka.
Problem se ne rešava i stvarno postoji sumnja da bilo šta rade za platu koju primaju.
Ako reše komunalni problem iz njihove nadležnosti javno ću ih pohvaliti!
Do tada… ništa kao i do sada što je bilo samo uz platu za neke!
Ima jedna vrlo bitna stvar koja me istinski zabrinjava.KAKVOG KVALITETA JE VODA KOJU PIJU MOJE NIŠLIJE???!
I zato javno molim opoziciju da to sazna!
Hvala