O komunalnim problemima građani Niša preko domaćina do JKP „Mediana“

Organizacijom posla Javno komunalno preduzeće Mediana je podelila Niš na 3 i zone i 26 kvartova, a svaki kvart ima svog jednog ili dva domaćina kom građani tog dela grada mogu da se obrate o problemima o higijeni, zelenilu, stanju posuda za komunalni i reciklabilni otpad, mobilijara, dečijih igrališta, klupica, đubrijera. Domaćini su zaposleni u Mediani čiji su brojevi telefona istaknuti na sajtu i čiji je zadatak da budu veza između građana i ovog komunalnog preduzeća.

Najava da će Niš biti podeljen na kvartove sa domaćinima bila je još oktobra 2023. godine, a od prošle godine to je i krenulo, a izmena je, kako objašnjavaju u JKP Mediana, „urađena kako bi se i oni delovi grada koji do sada nisu redovno održavani uveli u redovan program održavanja“.

Na svakom kvartu određen je domaćin kvarta, lice koje je zaduženo da se brine o higijeni, zelenilu, stanju posuda za komunalni i reciklabilni otpad, mobilijara (dečijih igrališta, klupica, đubrijera…), ukratako o svemu onome za šta je zadužena JKP „Mediana“ Niš – kažu u ovom preduzeću.

Njihovi brojevi telefona se nalaze na mapi Niša koja je podeljena po kvartovima, a koja je na sajtu Mediane.

Zone su podeljene po bojama, pa plava ima pet kvartova, žuta 13 kvartova, a crvena 8 kvartova.