Od tropskih vrućina do pljuskova i grmljavine na jugu Srbije sledeće nedelje

Nakon promenljivo oblačnog vikenda, jug Srbije, prema najavama meteorologa, očekuje nedelja sa značajnim temperaturnim oscilacijama – od tropskih vrućina sa temperaturama i preko 35 stepeni do osetnog pada temperature uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom.
Za vikend na jugu Srbije biće promenljivo oblačno i suvo, sa najvišim temperaturama od 23 do 26 stepeni..
Do 29. avgusta preovladavaće sunčano vreme, uz povremenu oblačnost u planinskim predelima.
Kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom mogući su u ponedeljak, 25. avgusta na jugozapadu i jugu Srbije.
Temperature će postepeno rasti, pa se od srede, 27. avgusta ponovo očekuju maksimalne temperature iznad 30 stepeni, da bi u petak, 29. avgusta dostigle i preko 35 stepeni.
Za dane narednog vikenda, 30. i 31. avgusta, meteorolozi najavljuju pad temperature.
Kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se mestimično u subotu, što će doneti osveženje nakon vrelih dana.
Da li ste primetili da posle svake kiše vod a koja se zadržava na kolovozu peni kad prodju vozila.Izgleda da je zagadjenje najveće i otrovi od saobraćaja.Vidim da se u autima sve po jedan vozi kad se vraćaju sa posla a svaki treći auto sa dva ili više putnika.Mrzi ih da se voze javnim prevozom mnogo smo postali lenj narod ja idem autobusima na posao i to menjam po tri linije.