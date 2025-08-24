Servisne informacije

Od tropskih vrućina do pljuskova i grmljavine na jugu Srbije sledeće nedelje

Jug Srbije
autor: Nikola Đukić
trg kralja milana leto vrucina scaled
Vremenske oscilacije naredne nedelje; foto: Tamara Radovanović

Nakon promenljivo oblačnog vikenda, jug Srbije, prema najavama meteorologa, očekuje nedelja sa značajnim temperaturnim oscilacijama – od tropskih vrućina sa temperaturama i preko 35 stepeni do osetnog pada temperature uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom.

Za vikend na jugu Srbije biće promenljivo oblačno i suvo, sa najvišim temperaturama od 23 do 26 stepeni.. 

Do 29. avgusta preovladavaće sunčano vreme, uz povremenu oblačnost u planinskim predelima. 

Kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom mogući su u ponedeljak, 25. avgusta na jugozapadu i jugu Srbije. 

Temperature će postepeno rasti, pa se od srede, 27. avgusta ponovo očekuju maksimalne temperature iznad 30 stepeni, da bi u petak, 29. avgusta dostigle i preko 35 stepeni.

Za dane narednog vikenda, 30. i 31. avgusta, meteorolozi najavljuju pad temperature. 

Kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se mestimično u subotu, što će doneti osveženje nakon vrelih dana.

  1. Da li ste primetili da posle svake kiše vod a koja se zadržava na kolovozu peni kad prodju vozila.Izgleda da je zagadjenje najveće i otrovi od saobraćaja.Vidim da se u autima sve po jedan vozi kad se vraćaju sa posla a svaki treći auto sa dva ili više putnika.Mrzi ih da se voze javnim prevozom mnogo smo postali lenj narod ja idem autobusima na posao i to menjam po tri linije.

