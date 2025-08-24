Od tropskih vrućina do pljuskova i grmljavine na jugu Srbije sledeće nedelje

Nakon promenljivo oblačnog vikenda, jug Srbije, prema najavama meteorologa, očekuje nedelja sa značajnim temperaturnim oscilacijama – od tropskih vrućina sa temperaturama i preko 35 stepeni do osetnog pada temperature uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom.

Za vikend na jugu Srbije biće promenljivo oblačno i suvo, sa najvišim temperaturama od 23 do 26 stepeni..

Do 29. avgusta preovladavaće sunčano vreme, uz povremenu oblačnost u planinskim predelima.

Kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom mogući su u ponedeljak, 25. avgusta na jugozapadu i jugu Srbije.

Temperature će postepeno rasti, pa se od srede, 27. avgusta ponovo očekuju maksimalne temperature iznad 30 stepeni, da bi u petak, 29. avgusta dostigle i preko 35 stepeni.

Za dane narednog vikenda, 30. i 31. avgusta, meteorolozi najavljuju pad temperature.

Kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se mestimično u subotu, što će doneti osveženje nakon vrelih dana.