Sledeće nedelje planirano prskanje protiv komaraca u Nišu

Duž rečnih tokova i zabarenih površina u ponedeljak, 9. i utorak, 10. juna od 8 sati biće izvršen drugi tretman suzbijanja larvi komaraca na teritoriji grada Niša.

Prvog dana biće planirano je prskanje u Niškoj Banji na priobaljima Ostrovačke, Kunovičke, Jelašničke, Kutinske reke od Lazarevog sela do uliva u reku Nišavu i Nišave sa leve strane, od konjičkog kluba Čegar do vikend-naselja Ostrovica i od konjičkog kluba do naselja Brzi Brod. U planu je prskanje i kod Tople bare i starog korita Nišave, poznatijeg kao Mrtvaja.

Takođe u ponedeljak ekipe preduzeća Sanit MBM i Ekos DDD prskaće i na teritoriji Opštine Medijana – priobalja Gabrovačke reke i Suvodolskog potoka od pruge Niš-Sofija do uliva u Nišavu i bara u starom koristu Nišave kod Brzog Broda.

Na teritoriji GO Crveni Krst: Priobalja Toponičke i Rujničke reke (od Bulevara 12. Februar do uliva u reku Nišavu), Humskog i Rujničkog potoka, priobalje Nišave desna obala od Železničkog mosta do uliva u Južnu Moravu,i priobalje Južne Morave od ušća sa Nišavom do izlaska iz KO Donja Trnava – navode.

Narednog dana prskaće se na Panteleju – priobavlja Malčanske, Breničke, Matejevačke reke i knezselskog potoka, dok će na Paliluli prskati priobalja Gabrovačke reke i suvodolskog potoka do pruge Niš-Sofija.

Takođe tretman prskanja protiv lavi komaraca biće izvršen i na priobalja leve strana Nišave od železničkog mosta do uliva u Južnu Moravu, kao i priobalje Južne Morave od ulaska u Gornje Međurovo do ušća sa Nišavom, batušinačke bare, bare pored Nišave i staro korito kod Medoševca, Ciganski ključ i bare između sela Trupale i Popovac.

Iz preduzeća kažu da će tretman biti obavljen ekološkim preparatom na bazi regulatora rasta sa specifičnim dejstvom na larve komaraca.

Dodaju da je preparat je neškodljiv za vodenu faunu i ostale organizme te ne iziskuje posebne mere predostrožnosti, a u slučaju ekstremna nepovoljnih vremenskih prilika tretman se odlaže za prvi naredni dan kada vremenski uslovi pogoduju.