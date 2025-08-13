Počela prodaja karata za Dejvis kup u Nišu – karte 500 dinara

Prodaja ulaznica za meč Svetske grupe I Dejvis kupa, koji će Srbija i Turska odigrati u niškoj hali „Čair“, počela je danas. Cena dnevne karte je 500 dinara za parter ili tribine.
Niš će 12. i 13. septembra biti domaćin Dejvis kupa, prvi put posle 7 godina pauze, a od danas su u prodaji karte za ovaj važan sportski događaj.
Dnevna pojedinačna ulaznica za tribine košta 500 dinara.
U petak, 12. septembra na programu su dva singl meča i igraće prvi protiv drugog igrača iz obe reprezentacije sa žreba obavljenog dan ranije.
U subotu, 13. septembra na programu su tri meča.
Prvi na teren izlaze dublovi, a zatim najbolji singl igrači obe reprezentacije, a meč završavaju druge table selekcija.
Ulaznice mogu da se kupe putem sajta Tickets.rs i na svim prodajnim mestima ovog distributera.
U Nišu ih je devet i nalaze se u Delfi knjižarama u Delta planetu i Obrenovićevoj ulici, zatim u tri knjižare Hijeroglif, 1, 5 i 8, u Vožda Karađorđa, na Trgu kralja Milana i Trgu Pavla Stojkovića, knjižari Indigo u Obrenovićevoj ulici, Meridian Niš01 u TC Kalča, kao i na benzinskim stanicama OMV Niš 1 i 2 u Dimitrija Tucovića i Bulevaru 12. februara.
Mečevi su 12. i 13. septembra u hali „Čair“.
— Komentari1
Ma, nemoj uopšte da se trudite da kupite karte, na bilo koj način! Ćaci, botovi i njihovi sefovi, direktori, dobili su besplatno, pa će neki i valjati a drugi, da budu viđeni, dolaze. Ako Nole igra, teško da smeju! Ima, ona čuvena, od nekadašnje zamenice Sotirovske-Ima li, ko na Vimbldon, da se kupe jagode sa šlagom?