Radnički osvojio bod protiv Partizana – remi na „Čairu“

autor: Ljubica Jocić
radnicki partizan stadion foto aleksandar kostic
Pune tribine uglavnom navijača Partizana; foto: Aleksandar Kostić

Vođstvo Partizana, preokret Radničkog, odlična partija golmana niške ekipe, pa na kraju remi (2:2) u šestom kolu Superlige na meču na stadionu „Čair“ u Nišu pred punim tribinama, uglavnom navijačima u crno-belim dresovima. Nišlije su prekinule niz od dva poraza, a Beograđani niz od četiri trijumfa.

Pune tribine stadiona „Čair“, a veću podršku imali su gosti koji su i poveli na ovom meču već u 17. minutu pogotkom Jovana Miloševića.

Domaćima je 20 minuta trebalo da izjednače, a gol Đorđa Petrovića je, nakon provere VAR-a, priznat.

U drugom poluvremenu Radnički je bio bolji, pa je stigao i preokret – u 73. minutu Radivoj Bosić je bio strelac, međutim izjednačenje je stiglo za samo 3 minuta golom Karabeljova.

Junak Radničkog je svakako Strahinja Manojlović, golman koji je branio i nemoguće.

Na kraju, Radnički je osvojio bod nakon dva vezana poraza, pa je sada sa 5 bodova na 11. mestu.

U narednom kolu Nišlije igraju u Kragujevcu sa imenjakom.

meraklije jug foto aleksandar kostic
foto: Aleksandar Kostić
partizan foto aleksandar kostic
foto: Aleksandar Kostić
rad par foto aleksandar kostic
foto: Aleksandar Kostić
radnicki foto aleksandar kostic
foto: Aleksandar Kostić

Radnički – Partizan 2:2 (1:1)

Stadion „Čair“, Niš
Sudija: Novak Simović
Žuti kartoni:
RADNIČKI: Manojlović – Petrović, Vitas, Pavlović, M. Ilić – Mijailović, Jamkam – Srećković, V.Ilić, Belaković – Bosić
PARTIZAN: Milošević – Roganović, Milić, Simić, Jurčević – Dragojević (od 60. Karabeljov), Ugrešić – Sek (od 60. B. Kostić), Vukotić, Trifunović – J. Milošević

radnicki partizan foto aleksandar kostic
foto: Aleksandar Kostić
radnicki partizan semafor foto aleksandar kostic
foto: Aleksandar Kostić
stadion cari foto aleksandar kostic
foto: Aleksandar Kostić
tomislav sivic radnicki foto aleksandar kostic
Tomislav Sivić; foto: Aleksandar Kostić
Autor:
Komentari

3

  2. Бод је освојио Партизан.Раднички је изгубио 2.Водио је.Напишете подела бодова а не овако.Испада да је Раднички требао да изгуби па је освојио бод

