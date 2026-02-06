Strelkinja iz Lebana odbranila titulu šampionke Evrope, zlato na prvenstvu osvojila i mlada Leskovčanka

Na Evropskom prvenstvu vazdušnim oružjem za kadetski i mlađejuniorski uzrast, koje se održava u Burgasu, zlato su osvojile 18-godišnja Anastasija Živković, članica Gatosa iz Lebana, i 14-godišnja Lena Ristić, članica leskovačkog kluba GT.
Anastasija Živković je odbranila titulu šampionke Evrope vazdušnom puškom za takmičarke do 18 godina, dok je kadetkinja Lena Ristić pobedila u disciplini „Solo“ vazdušnim pištoljem, u kojoj se umesto krugova računaju „hitovi“.
Anastasija je do zlata došla pogodivši 420,2 kruga, čak 1,1 više od drugoplasirane Bugarke Tončeve, objašnjavaju iz Streljačkog saveza Srbije.
Mlada Leskovčanka je u disciplini solo, koja ima 3 faze, u prvoj bila drugoplasirana, a u drugoj bila uspešnija i od mogućih 20 zabeležila 13 pogodaka i sa ukupno 31 se popela na prvo mesto i prošla u meč za zlato u kom joj je rivalka bila Eva Grimel (Nemačka).
U mečevima za zlato pobeđuje strelac koji prvi zabeleži 12 „hitova“. Nemica je bolje počela, povela sa 5:3. Tada je Jasna Šekarić, naš selektor, uzela „tajm aut“, a saveti koje je dala Leni su urodili plodom. Ristićeva je uhvatila dobar ritam i posle 18. hica povela sa 11:7. U naredne dve serije nije zabeležila pogotke, dok je Nemica dodala još jedan „hit“ na svoj rezultat. Meč je rešen posle 21. serije, u kojoj su obe takmičarke bile precizne, pa je Ristićeva došla do zlata trijumfom 12:9 – navode iz Streljačkog saveza.
Drugog dana, strelci puškom će učestvovati u disciplini „Solo“, a pištoljem u klasičnom nadmetanju.
— Komentari1
Bravo