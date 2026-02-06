Sport

Strelkinja iz Lebana odbranila titulu šampionke Evrope, zlato na prvenstvu osvojila i mlada Leskovčanka

Lebane
autor: Jelena Canić Milanović
strelkinje scaled
Veliki uspeh na prvenstvu u Bugrasu; foto: Streljački savez Srbije

Na Evropskom prvenstvu vazdušnim oružjem za kadetski i mlađejuniorski uzrast, koje se održava u Burgasu, zlato su osvojile 18-godišnja Anastasija Živković, članica Gatosa iz Lebana, i 14-godišnja Lena Ristić, članica leskovačkog kluba GT.

Anastasija Živković je odbranila titulu šampionke Evrope vazdušnom puškom za takmičarke do 18 godina, dok je kadetkinja Lena Ristić pobedila u disciplini „Solo“ vazdušnim pištoljem, u kojoj se umesto krugova računaju „hitovi“.

Anastasija je do zlata došla pogodivši 420,2 kruga, čak 1,1 više od drugoplasirane Bugarke Tončeve, objašnjavaju iz Streljačkog saveza Srbije.

Mlada Leskovčanka je u disciplini solo, koja ima 3 faze, u prvoj bila drugoplasirana, a u drugoj bila uspešnija i od mogućih 20 zabeležila 13 pogodaka i sa ukupno 31 se popela na prvo mesto i prošla u meč za zlato u kom joj je rivalka bila Eva Grimel (Nemačka).

U mečevima za zlato pobeđuje strelac koji prvi zabeleži 12 „hitova“. Nemica je bolje počela, povela sa 5:3. Tada je Jasna Šekarić, naš selektor, uzela „tajm aut“, a saveti koje je dala Leni su urodili plodom. Ristićeva je uhvatila dobar ritam i posle 18. hica povela sa 11:7. U naredne dve serije nije zabeležila pogotke, dok je Nemica dodala još jedan „hit“ na svoj rezultat. Meč je rešen posle 21. serije, u kojoj su obe takmičarke bile precizne, pa je Ristićeva došla do zlata trijumfom 12:9 – navode iz Streljačkog saveza.

Drugog dana, strelci puškom će učestvovati u disciplini „Solo“, a pištoljem u klasičnom nadmetanju.

Autor:
Komentari (1)

Slični tekstovi

Komentari

1

Pošalji komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Preostalo Vam je još karaktera.


Molimo vas da se u komentarima držite teme teksta. Redakcija Južnih vesti zadržava pravo da – ukoliko ih proceni kao neumesne – skrati ili ne objavi komentare koji sadrže osvrte na nečiju ličnost i privatan život, uvrede na račun autora teksta i/ili članova redakcije kao i bilo kakvu pretnju, uvredu, nepristojan rečnik, govor mržnje, rasne i nacionalne uvrede ili bilo kakav nezakonit sadržaj.

Komentare pisane verzalom i linkove na druge sajtove ne objavljujemo. Južne vesti nemaju nikakvu obavezu obrazlaganja odluka vezanih za komentare i njihovo objavljivanje.

Mišljenja iznešena u komentarima su privatno mišljenje autora komentara i ne odražavaju stavove redakcije Južnih vesti.

Smatra se da ste slanjem komentara potvrdili saglasnost sa gore navedenim pravilima.

Administratorima Južnih vesti se možete obratiti preko Kontakt stranice.

Google Play App Store
Prijavite se na naš bilten

Ne propustite najvažnije događaje u nedelji.