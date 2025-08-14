Sport

Uspeh niških kajakaša: 11 medalja za „Gusar“ na Ibru

Niš
autor: Tamara Radovanović
IMG 6588e8e253ed915f16653719d96695b8 V
Uspeh Nišlija; foto: KKK "Gusar"

Niški klub Gusar osvojio je ukupno 11 medalja – 3 zlatne, 4 srebrne i 4 bronzane na Prvenstvu Srbije u kajak i kanu slalomu na divljim vodama, koje je proteklog vikenda održano na reci Ibar ispod Tvrđave Maglič.

Za Gusar su nastupali kadeti Filip Nurein i Lazar Aleksandrović, zatim pioniri Sergej Jovanović, Đorđe Mladenović, Vukota Stanković i Adam Aleksić i pionirka Danka Đorđević.

U pojedinačnoj konkurenciji u disciplini K-1 pioniri, Sergej Jovanović je postao vicešampion Srbije, dok je u istoj disciplini, ali u kategoriji kadeta, njegov klupski drug Filip Nurein osvojio bronzu. 

U konkurenciji pionirki, na svom prvom takmičenju, Danka Đorđević takođe se okitila bronzanom medaljom.

U timskim vožnjama, pioniri Gusara Sergej Jovanović, Đorđe Mladenović i Adam Aleksić u disciplini K-1 osvojili su drugo mesto, dok su kadeti u istoj disciplini zasijali na najvišem pobedničkom postolju.

U ukupnom plasmanu, KKK Gusar je zauzeo drugo mesto, odmah iza domaćina KKK Ibar iz Kraljeva, a ispred KKK Studenica iz Ušća.

Drugog dana takmičenje se održalo na stazi Buk Grmčić, gde je u pojedinačnoj konkurenciji u kategoriji seniora u olimpijskoj disciplini K-1 titulu šampiona Srbije osvojio Marko Đorđević, dugogodišnji šampion. Isti uspeh je ponovio i u novoj ICF disciplini – kratak slalom K-1.

Povratnik u KKK Gusar Aleksandar Janjić osvojio je bronzanu medalju u olimpijskoj disciplini C-1.

Kajak slalomaši Gusara (Marko Đorđević, Miloš Jevtić, Dušan Stojiljković) su u konkurenciji seniora u timskoj vožnji u kategoriji seniora u disciplini 3hK-1 osvojili drugo, dok je druga postava njihovih klupskih kolega osvojila četvrto mesto.

U pojedinačnoj konkurenciji u kategoriji juniora u olimpijskoj disciplini K-1, mladi “gusar” Filip Nurein okitio se bronzanom medaljom. Isti uspeh je ponovio i u novoj ICF disciplini kratak slalom K-1.

U ukupnom ekipnom plasmanu, KKK Gusar je u juniorskoj i seniorskoj konkurenciji osvojio drugo mesto, iza KKK Ibar iz Kraljeva.

Autor:
Povezane teme
Komentari (0)

Slični tekstovi

Komentari

0

Pošalji komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Preostalo Vam je još karaktera.


Molimo vas da se u komentarima držite teme teksta. Redakcija Južnih vesti zadržava pravo da – ukoliko ih proceni kao neumesne – skrati ili ne objavi komentare koji sadrže osvrte na nečiju ličnost i privatan život, uvrede na račun autora teksta i/ili članova redakcije kao i bilo kakvu pretnju, uvredu, nepristojan rečnik, govor mržnje, rasne i nacionalne uvrede ili bilo kakav nezakonit sadržaj.

Komentare pisane verzalom i linkove na druge sajtove ne objavljujemo. Južne vesti nemaju nikakvu obavezu obrazlaganja odluka vezanih za komentare i njihovo objavljivanje.

Mišljenja iznešena u komentarima su privatno mišljenje autora komentara i ne odražavaju stavove redakcije Južnih vesti.

Smatra se da ste slanjem komentara potvrdili saglasnost sa gore navedenim pravilima.

Administratorima Južnih vesti se možete obratiti preko Kontakt stranice.

Google Play App Store
Prijavite se na naš bilten

Ne propustite najvažnije događaje u nedelji.