Uspeh niških kajakaša: 11 medalja za „Gusar“ na Ibru

Niški klub Gusar osvojio je ukupno 11 medalja – 3 zlatne, 4 srebrne i 4 bronzane na Prvenstvu Srbije u kajak i kanu slalomu na divljim vodama, koje je proteklog vikenda održano na reci Ibar ispod Tvrđave Maglič.
Za Gusar su nastupali kadeti Filip Nurein i Lazar Aleksandrović, zatim pioniri Sergej Jovanović, Đorđe Mladenović, Vukota Stanković i Adam Aleksić i pionirka Danka Đorđević.
U pojedinačnoj konkurenciji u disciplini K-1 pioniri, Sergej Jovanović je postao vicešampion Srbije, dok je u istoj disciplini, ali u kategoriji kadeta, njegov klupski drug Filip Nurein osvojio bronzu.
U konkurenciji pionirki, na svom prvom takmičenju, Danka Đorđević takođe se okitila bronzanom medaljom.
U timskim vožnjama, pioniri Gusara Sergej Jovanović, Đorđe Mladenović i Adam Aleksić u disciplini K-1 osvojili su drugo mesto, dok su kadeti u istoj disciplini zasijali na najvišem pobedničkom postolju.
U ukupnom plasmanu, KKK Gusar je zauzeo drugo mesto, odmah iza domaćina KKK Ibar iz Kraljeva, a ispred KKK Studenica iz Ušća.
Drugog dana takmičenje se održalo na stazi Buk Grmčić, gde je u pojedinačnoj konkurenciji u kategoriji seniora u olimpijskoj disciplini K-1 titulu šampiona Srbije osvojio Marko Đorđević, dugogodišnji šampion. Isti uspeh je ponovio i u novoj ICF disciplini – kratak slalom K-1.
Povratnik u KKK Gusar Aleksandar Janjić osvojio je bronzanu medalju u olimpijskoj disciplini C-1.
Kajak slalomaši Gusara (Marko Đorđević, Miloš Jevtić, Dušan Stojiljković) su u konkurenciji seniora u timskoj vožnji u kategoriji seniora u disciplini 3hK-1 osvojili drugo, dok je druga postava njihovih klupskih kolega osvojila četvrto mesto.
U pojedinačnoj konkurenciji u kategoriji juniora u olimpijskoj disciplini K-1, mladi “gusar” Filip Nurein okitio se bronzanom medaljom. Isti uspeh je ponovio i u novoj ICF disciplini kratak slalom K-1.
U ukupnom ekipnom plasmanu, KKK Gusar je u juniorskoj i seniorskoj konkurenciji osvojio drugo mesto, iza KKK Ibar iz Kraljeva.
