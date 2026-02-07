Dupli koncert Nikole Vranjkovića u niškom Feedback-u 

Jedan od najuticajnijih alternativnih muzičara na regionalnoj rok sceni Nikola Vranjković, održaće dva koncerta u niškom klubu Feedback sredinom marta. Datumi rezervisani za novi susret sa publikom u Nišu su četvrtak i petak, 19. i 20. mart. Oba koncerta zakazana su za 21 sat.
Vranjkovićevi koncerti godinama unazad važe za specifično muzičko i vizuelno iskustvo, poznato po dinamici koja se kreće od minimalizma do slojevitih aranžmana, kao i po trajanju koje je neretko i duže od tri sata.
Repertoar za predstojeće koncerte doneće presek njegove dosadašnje karijere, a i ovog puta pred Nišlije dolazi sa proverenom ekipom muzičara.
Kako se za njegove koncerte u Nišu redovno traži karta više, organizatori su se odlučili za dupli program kako bi svi poštovaoci njegovog zvuka imali priliku da prisustvuju koncertu.
Iako je informacija o duplom koncertu Nikole Vranjkovića već poznata javnosti, tek sada počinje prodaja karata po ceni od 1.800 dinara u pretprodaji na sajtu bilet.rs i Check in Travel agenciji.
Molimo vas da se u komentarima držite teme teksta. Redakcija Južnih vesti zadržava pravo da – ukoliko ih proceni kao neumesne – skrati ili ne objavi komentare koji sadrže osvrte na nečiju ličnost i privatan život, uvrede na račun autora teksta i/ili članova redakcije kao i bilo kakvu pretnju, uvredu, nepristojan rečnik, govor mržnje, rasne i nacionalne uvrede ili bilo kakav nezakonit sadržaj.
Komentare pisane verzalom i linkove na druge sajtove ne objavljujemo. Južne vesti nemaju nikakvu obavezu obrazlaganja odluka vezanih za komentare i njihovo objavljivanje.
Mišljenja iznešena u komentarima su privatno mišljenje autora komentara i ne odražavaju stavove redakcije Južnih vesti.
Smatra se da ste slanjem komentara potvrdili saglasnost sa gore navedenim pravilima.
Administratorima Južnih vesti se možete obratiti preko Kontakt stranice.
— Komentari1
Bravo
Lepo je kad najavite na vreme događaj