Dupli koncert Nikole Vranjkovića u niškom Feedback-u 

Jedan od najuticajnijih alternativnih muzičara na regionalnoj rok sceni Nikola Vranjković, održaće dva koncerta u niškom klubu Feedback sredinom marta. Datumi rezervisani za novi susret sa publikom u Nišu su četvrtak i petak, 19. i 20. mart. Oba koncerta zakazana su za 21 sat.

Vranjkovićevi koncerti godinama unazad važe za specifično muzičko i vizuelno iskustvo, poznato po dinamici koja se kreće od minimalizma do slojevitih aranžmana, kao i po trajanju koje je neretko i duže od tri sata.

Repertoar za predstojeće koncerte doneće presek njegove dosadašnje karijere, a i ovog puta pred Nišlije dolazi sa proverenom ekipom muzičara.

Kako se za njegove koncerte u Nišu redovno traži karta više, organizatori su se odlučili za dupli program kako bi svi poštovaoci njegovog zvuka imali priliku da prisustvuju koncertu.

Iako je informacija o duplom koncertu Nikole Vranjkovića već poznata javnosti, tek sada počinje prodaja karata po ceni od 1.800 dinara u pretprodaji na sajtu bilet.rs i Check in Travel agenciji.