Proglašeni najbolji proizvođači vina na „Vinskom balu“ u Vlasotincu

Na 39. Vinskom balu održana su takmičenja koja su privukla veliki broj posetilaca dvodnevne manifestacije, a pored najboljih proizvođača vina, proglašeni su i pobednici u karikaturama, brzom ispijanju špricera, izabrana je najlepša devojka bala, a vinska povorka prošla je ulicama Vlasotinca.

Prvog dana manifestacije održan je „Vlasinski kotlić“ na kome su pripremani vinogradarska janija i druga tradicionalna jela, a letnji pljusak nije omeo organizatore, ali ni publiku da do kraja večeri uživa u degustacijama izloženih vina u vinskom kutku, nastupima kulturno-umetničkih društava i na kraju prve večeri u koncertu Saše Matića.

foto: Opština Vlasotince

Drugi dan počeo je odbojkaškim turnirom „Trofej Vinskog bala“ na kome su pobedile odbojkašice Crvene zvezde u kategoriji 2011. godište i mlađe.

foto: Opština Vlasotince

U dvorištu Kulturnog centra postavljena je izložba karikatura i proglašene najbolje, a 1. mesto u konkurenciji 32 rada pripalo je Miloradu Rankovu iz Vršca, drugo Vladimiru Stevoviću iz Kragujevca, a treće Goranu Ćeličaninu iz Varvarina.

Trećenagrađeni autor je ujedno vodio radionicu za izradu karikaturu, na kojoj su se edukovala deca uzrasta od petog do osmog razreda. Ovo je bila prva radionica ovakve vrste, a namera organizatora je da postane tradicionalna. Na njoj su pobedili Eva Miladinović, Aleksa Stanković i Andrija Đorđević.

foto: Opština Vlasotince

U Vinskom kutku, osim degustacije i prodaje domaćih vina, najviše pažnje privuklo je takmičenje u brzom ispijanju špricera. Među petoricom učesnika najbrži je bio Miroslav Pavlović iz Vlasotinca, kome je pripalo vinsko burence.

foto: Opština Vlasotince



Proglašeni najbolji vinari

foto: Opština Vlasotince

Najbolji vinari 39. Vinskog bala su, u kategoriji vrhunskih belih vina Suzana Adamović, koja je osvojila 1. mesto, 2. mesto pripalo je Draganu Pešiću, a 3. mesto Nenadu Mitiću.

U kategoriji tradicionalnih belih vina najbolja je bila Gordana Pešić, drugoplasirani je Velibor Milošević, a trećeplasirani Novica Petrović.

U kategoriji vrhunskih crvenih vina najbolja je bila Suzana Adamović, drugi Časlav Stojiljković i treći Saša Jović.

U kategoriji tradicionalnih crvenih vina pobedu je odneo Jovan Pečenković, drugo mesto zauzeo je Bratislav Ristić, a treće Dejan Novičić.

Najboljim vinarima pripale su nagrade u vidu polipropilenske buradi različite zapremine, zavisno od nagrade, a svim izlagačima – vinarima u Vinskom kutku Opština je darivala vinsku burad od inoksa.

Proglašeni najbolji proizvođači vina na "Vinskom balu" u Vlasotincu 8

Iste večeri birana je i najlepša devojka Vinskog bala, a titulu je ponela Vlasotinčanka Ivana Jović. Prva pratilja je Sanela Sekula iz Pariza, druga pratilja Milijana Kulić iz Vlasotinca, a 39. Vinski bal završen je koncertom Marine Visković.