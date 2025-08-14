Brutalno na niškog studenta laktom u vrat: Lekarka upozorava na opasne posledice, kriminolog na torturu

Pripadnik Žandarmerije udarao je sinoć na protestu u Nišu studenta oborenog na asfalt laktom u vrat, a snimak je izazvao oštre reakcije javnosti širom Srbije. Dok bivši policajac i doktorand kriminologije kaže da se takvo postupanje policije može smatrati prekomernom upotrebom sile, ali i torturom, specijalistkinja fizikalne medicine i rehabilitacije upozorava da udarci po vratu i potiljku mogu dovesti do trajnih oštećenja nerava i ozbiljnih posledica po zdravlje.
Više puta se policija sinoć u Nišu fizički sukobljavala sa okupljenim građanima, a upotrebili su i sredstvo nalik biber spreju i suzavcu.
Prilikom jednog od sukoba, na ulicu je oboren student Filozofskog fakulteta, kojeg je nekoliko puta laktom u vrat udario pripadnik Žandarmerije.
Nakon toga, odveli su ga ulicom Vojvode Mišića, koja je bila zatvorena jer se u njoj nalaze prostorije Srpske napredne stranke.
Studenti tvrde da satima nisu znali gde se nalazi njihov kolega, pa su ga tražili od stanice do stanice, da bi tek u ranim jutarnjim satima saopštili da su konačno stupili u kontakt sa njim i da je dobro.
Postupanje policije izazvalo je oštre reakcije okupljenih učesnika protesta, pa su kolege čak sklonile pripadnika Žandarmerije koji je udarao mladića.
Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije i profesorka na Medicinskom fakultetu u Nišu Lidija Dimitrijević za Južne vesti kaže da udarci laktom u vrat ili potiljak, naročito kada se uzme u obzir štitnik koji policajac nosi na rukama, može dovesti do ozbiljnih i trajnih posledica.
To zavisi od ugla, od sile i od toga da li je bilo zamaha i kolikog. Dakle, dosta zavisi od fizike. Međutim, povrede po vratu i potiljku su svakako opasne. Tu su meka tkiva, krvni sudovi i živci. Može doći do ogrebotina i masnica, a može i do nastanka trajnih posledica. Može doći do otoka kičmene moždine koja je u kičmenom kanalu, do mijelopatije koja je hronična. Može da se nakupi krvi i da posle pukne neki krvni sud. To nisu bezazlene stvari. Udarac u vrat je vrlo rizičan – navodi ona.
Povrede zavise i od toga u kakvom je zdravstvenom stanju osoba koja prima udarce, dodaje dalje, ali je glavni faktor samo dejstvo sile i način povređivanja.
Kad se primenjuje bilo kakva mehanička sila tupim predmetom, štitnikom, koji je od neke grube plastike, taj udarac je uvek rizičan. Najbezazlenija stvar je modrica, hematom, masnica, podliv. Udarac u vrat može da dovede do oštećenja nervnih struktura, pa samim tim do nekih posledica koje su trajne – ističe profesorka.
U prilog tome koliko su rizični bilo kakvi udarci u predelu vrata, navodi primer pacijenta koji je zbog naizgled bezazlene dečije igre u školi, tokom koje je uhvaćen u “špansku kragnu”, ostao nepokretan.
Bio je dete. Sada je u kolicima, kompletno je oduzet i ne može da pomera ni ruke ni noge – kaže Dimitrijević.
Bivši policajac i doktorand kriminologije Dušan Stanković ističe da je nanošenje udarca mladiću koji je bio u povijenom položaju ne samo nepotrebno, već se može smatrati prekomernom upotrebom sile, ali i policijskom torturom.
Zakon o policiji predviđa srazmernu i suzdržanu upotrebu sredstava prinude, u šta se ubraja i fizička snaga koju je policijac upotrebio. Sa snimka je vidljivo da je došlo do velike gužve, nije jasno da li se lice opiralo ili su drugi građani pokušali da spreče njegovo privođenje, ali to svakako ne opravdava ovakav postupak policajca koji je mogao da dovede teških povreda, s obzirom na mesto nanošenja udarca, tj. vitalne delove tela kao što je vrat – navodi Stanković.
Smatra da je problem u tome što policajci nisu dovoljno obučeni za postupanja u ovakvim situacijama.
Sa snimaka je takođe vidljivo da se policajci osećaju nelagodno i poniženo jer ne smeju da primene ovlašćenja prema “režimskoj strani”. Veliki broj policajaca je već na bolovanju zbog svega što se dešava poslednjih meseci jer je to jedini način da izbegnu sukobe sa građanima dok policijski sindikati o tome ćute i ne štite njihova prava niti integritet službe – zaključuje Stanković.
Podsetimo, nekoliko studenata je povređeno sinoć na protestu u Nišu tokom sukoba sa Žandarmerijom, koja je blokirala ulicu u kojoj se nalaze prostorije SNS-a.
I građani su dobili sredstvo nalik suzavcu ili biber spreju po očima. Novi zahtev koji je iznet na protestu je ostavka direktora policije Dragana Vasiljevića.
Jeste li vi ljudi normalni, naguravaju se s policijom, pokušavaju da probiju kordon i sad je čudno što ga policajac udara i nije na asfaltu kako pišete, ustao je i dalje se suprostavlja policiji. Aj zamislite šta bi mu se desilo da je u Francuskoj il Nemačkoj.
Zamisli da je u Iranu. Bitno da biju i teraju van Srbije mlade ljude. Vi penzioneri možete mirno da spavate i gledate kako vam tuku unuke. Ljubite mu ruku i dalje.
Поступак жандарма ме збуњује и чуди ;покушава да га неутралише уместо да га сладоледом понуди.
„Aj“ zamisli da je tvoje dete. Mada sumnjam da baksuz poput tebe ume da razmišlja.
Što policija ne primeni silu na ove što ih gađaju vatrometom? Što policija pobeže onomad kad je napadoše navijači Zvezde? Zašto policija ne privodi građane skrivene pod fantomkama sa letvama i šipkama u rukama, nego ih propušta i ćaska s njima?
samo napred studenti lomite i vlasti i korumpiranu policiju PUMPAJ
Samo motka Srbiju spasava!
To je taj četničko radikalski ćaci stil, promena je neminovna a onda sledi brutalna osveta na svim nivoima…
Možemo da navijamo za bilo koga ali nasilje s jedne strane, rodice i nasilje s druge strane! Ovi što se raduju prebijanju nekog, koji protestvuje, moraju da shvate, da batina ima dva kraja! Ali, njih baš briga, pišu ovde gluposti, jer su im pozicije, makar i botovske, ugrožene! Briga njih i za studenta i zandarma, koji ga je tukao! Vazno da njime ne izmakne apanaza za botovanje! „STO SE GUBO RODI..“
Историја Србије је дугачка, ово данас је само један црн тренутак. Један властољубив човек зграбио је сву моћ, сву власт и све институције и по методи divide et impera, поделио народ, унео мржњу и насиље. Будимо мудри и саборни, проћи ће.
Na žalost izgleda da ste i vi ipak odlučili da počnete sa cenzurom.