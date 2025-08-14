Eskalacija protesta u Nišu: Probijanje kordona, povređeni studenti i jaja za prostorije SPS-a

Nekoliko studenata je povređeno sinoć na protestu u Nišu tokom sukoba sa žandarmerijom, koja je blokirala ulicu u kojoj se nalaze prostorije SNS-a. Jednog od njih odvela je žandarmerija i studenti satima nisu znali gde se nalazi. I građani su dobili sredstvo nalik suzavcu ili biber spreju po očima. Novi zahtev koji je iznet na protestu je ostavka direktora policije Dragana Vasiljevića.
Studenti, profesori, ratni veterani, predstavnici opozicije i drugi građani protestovali su sinoć i noćas opet u Nišu zbog postupanja policije u Vrbasu i Bačkoj Palanci u utorak.
Okupili su se najpre kod Policijske uprave u Nade Tomić, išli do prostorija SPS-a i gađali ih jajima, a zatim pokušali da odu do prostorija Opštinskog odbora Srpske napredne stranke Medijana. Međutim, u tome ih je sprečio kordon policije.
Odatle su se uputili ka sedištu SNS-a u Vojvode Mišića, ali su upravo u toj ulici naišli opet na žandarmeriju, koja ih je sprečavala da prođu.
U jednom trenutku, okupljeni su podigli ruke i probili kordon, pa je tada došlo do fizičkog sukoba građana i policije.
Kordon je ubrzo opet formiran, pa ponovo probijen i tako nekoliko puta, a onda je policija upotrebila sredstvo nalik suzavcu ili biber spreju.
Nekoliko studenata je povređeno, među njima student Pravnog Bogdan Timotijević, koji kaže da je zadobio udarac po bubregu od policije, koja mu je i raskrvarila šake.
Hitna pomoć je intervenisala i zbog njegovog kolege Mateje Nikolića, kao i zbog studentkinje Mašinskog fakulteta Milice Najdanović, koja takođe tvrdi da je zadobila udarce od policije.
Studenta Filozofskog fakulteta Veljka policajac je udarao laktom dok je bio na asfaltu, a nakon toga su ga odveli odatle. Njegove kolege satima nisu znale gde se nalazi, a zatim su studenti objavili saopštenje da je pušten, da je dobro i da je bio u policijskoj ispostavi Medijana.
Jedan od povoda skupa u Nišu bio je i to što gradonačelnik sugrađane naziva “ustašama”, pa su tokom verbalne rasprave sa policijom građani zahtevali od njih da ih puste do SNS-a da pitaju Dragoslava Pavlovića zbog čega su “ustaše”.
Da li smo i mi koji smo 1999. godine bili na Košarama, Paštriku ili Đakovici bili ustaše – pita jedan veteran.
Za razliku od prethodne večeri, naprednjaci i gradski funkcioneri nisu izašli pred učesnike protesta.
Drago mi je što sam savestan, realan i razuman. Ne podržavam ni SNS ni blokadere, posebno mi ne pada na pamet da izlazim na ulice i dajem podršku bilo kome i učestvujem u budalaštinama. NIški SNS dobijaju instrukcije iz BG, ali i niški blokaderi dobijaju instrukcije iz BG. Ovo je unapred smišljeno, a aktivisti su samo pioni u političkoj igri i borbi za vlast. Na narodu je da shvati kako hoće. Ja sam sebe sačuvao, mirne glave.
NEUTRALAN=SNS BOT
Što se onda javljaš na svaku vest? Ugasi tv, ne čitaj vesti na internetu i uživaj u svom životu. Ili moraš da kucneš nešto da zaradiš za sendvičić.
Ovo je tipičan botovski komentar.Jedini blokader je AV sa svojom sektom koja nas i dovodi u propast i zato su se i svi normalni ljudi pobunili.
Podrska pravim studentima,u babusnici „studenti“ i „opozicija“ saradjuju sa sps i delom sns.Preletacevici.
Bravo
Samo ti sedi kuci i naruci kokice a zivot ide mimo tebe.
Ne lažite
Koji bre studenti? Dokle ćete rulju,teroriste, plaćenike….da nazivate studentima? Pravi studenti su oni koji uče,obrazuju se,polažu ispite. Oni koji ne idu da napadaju neistomišljenike, oni koji ne idu da blokiraju normalan svet. Bio je to studentski protest u početku, bila je podrška,bile su simpatije… A onda se sve to raspalo,onda se videla suština i istina šta se krije iza svega toga. Ostali su sada samo huligani i nasilnici.
SNS BANDI SE BLIZI KRAJ
Da se razumemo, sa jedne strane su studenti i građani, a sa druge organizovana kriminalna grupa, tj. SNS kartel naoružan šipkama, letvama, pirothehnikom. U sredini je policija koja štiti kriminalce. Ovo što ste napisali na početku odgovara ovome drugom. Protesti su bili mirni dok provokacije nisu krenule s druge druge strane. Zna se ko je huškač.
Normalan svet je blokiran zahvaljujući AV i njegovoj sekti.
Bitno je, ali i teško, ostati smiren i neostrašćen u ovim vremenima i ne padati u vatru, ne raspravljati se sa bližnjima, porodicom, prijateljima, komšijama zbog politike i suprotnih stavova. Čuvajte ljude oko sebe, jer će vam trebati i za dobra i za loša vremena. Ljudi u euforiji kažu ili urade nešto nekontrolisano i zamere se za sitnicu, zbog političke pristrasnosti. Ne dozvolite sebi manipulaciju, budite razumni i savesni.
Jel ovo poruka za Daleta?
Razumem da je koalicija bila iznuđena odluka da bi u tom trenutku partija preživela, ali sada nas je dovela dotle da u Nišu nemamo ni 5% glasova i da nam građani jajima gađaju kancelarije. Pod hitno treba izaći iz koalicije i vratiti Ružića.
…5.oktobra ste se izvukli, sada nećete, kada narod oslobodi Srbiju od ove lopovske izdajničke vlasti bićete pozvani na odgovornost pred zakonima države Srbije, pa ćemo videti šta će reći nezavisno sudstvo, nadam se da ćete svi biti lustrirani i da ćete dobiti zatvorske kazne i doživotnu zabranu bavljenja politikom
Ruzica Djindjic prva da kaze ODAKLE JOJ PARE kad nema dana radnog staza
„Novi zahtev koji je iznet na protestu je ostavka direktora policije Dragana Vasiljevića.“ Direktora postavlja Vlada SRBIJE izabranog na konkurs. STO SE NIS MESA U OVE BUDALASTINE?
Koji su to studenti koji ne uce?
MInimaks:“ U kafani u centru Zagreba, ustadoh ja ustase svi“
Studenti koje ne uče su vaši studenti koji imaju više provedenih godina u zatvoru nego dana na fakultetu.
Dežurni botovi „Savestan građanin“ i „Dragan Ra“ pokušavaju da glume narod koji kao hoće tetki da odnese lek, ali nije mogao zbog protesta (iako da prošeta kroz protest može svako pa i SNS-ovci, iako saobraćajna policija preusmerava saobraćaj i prolazi se prvom sledećom ulicom pored protesta, …).
Nego kad prvi iz SNS-a napipa zatvor, pevaće i ko je krao, i ko je tukao i ko je botovao …
Do pobede!
A koga vi nerazumni i ostrašćeni glumite. Nema vas 1.000 na ulici i hoćete da ste narod a svi koji ne misle kao vi su ćaci i botovi.
Jel tako bilo i 15. marta da nas nema? Pitam za drugara…
Zaboravio si da dodaš i Dragana R.
Bravo, čuvaj tu mirnu glavu a ja se nadam da ti neće betonski blok pasti na nju jer bi bilo greota. Nadam se da te na naplatnoj rampi neće ubiti babić tako što će se zakucati u tebe sa 200 na sat, da te neće reketirati sns kriminalci kada ti živne privatni posao, da ti neće dete zgaziti mitrovićev sin kolima, da ti posao neće uzeti polupismeni sns uhleb, da te neće operisati sns doktor sa kupljenom diplomom…
Odlično još malo i teramo ćacije SNS sektu uz Niša zauvek! Pozdrav svima sa slobodne Medijane!
@Dragan Ra, sram te bilo, slugo SNSa, odlazi sa ovog sajta, da ga svojim komentarima ne zagadjujes,imas onu odvratnu televiziju koja bruka grad, pa ces tamo naci svoju vrstu. Ovde se narod digao, nisu samo studenti, nego gradjani Nisa, njihova deca, sve sto ima zdrav razum. Ovo je borba dobra i zla, da li sam koji kao redovan vojnik i kao rezervista na Kosarama ratovao, da bi ova sekta unistila sve sto je zdravo, sve opljackala…
Tačno, ovo je borba dobra i zla. Ne znam gde će neutralni.
policajac je udarao laktom dok je bio na asfaltu-полиција више и не зна да бије ; ногом у главу је простије и елегантније.
Slušaj prijatelju…
Niti sam dežurni bot,niti sluga SNS-a. Lako je proveriti da nisam ni u jednoj partiji. Lako je proveriti i da sam se i ja borio devedesetih. Ali sa drugim ciljem od tvog – da zemlju ne vode stranci i plaćenici. Borio sam se za demokratiju, za sukob mišljenja,a ne sukob građana koji različito misle. Za razliku od tebe i tebi sličnih, uvažavam svako argumentovano mišljenje i ne mrzim onog ko drugačije misli od mene.
Pa loše si se izborio izgleda…Danas imamo jednoumlje jednog čoveka,strani plaćenici svakako su tu oko njego i njegovih bliskih ljudi a demokratija je mrtvo slovo na papiru obzirom da se svako privodi ko ima malo kritičniji stav prema vlasti čak i na društvenim mrežama. A iskreno te fore za strane plaćenike su toliko jadne i izlizane
Niko ovde nema ništa protiv sukoba mišljenja i pluralizma, baš naprotiv – za to se i borimo.
Nego što malo ne kucaš komentare na sajtu Informera i RTS-a? Tamo ne može i ne sme? E pa i za to se borimo, da ne postoji kvazi medij kao Informer i da na RTS-u imamo pluralizam.
Studenti i narod Srbije do pobede!
Pazite se fabrikovanih i podmuklih komentara a pogotovo ovih koji kažu „svi su oni isti, samo se bore za vlast“ ili „ja sam neutralan, nisam za opoziciju, ni za blokadere“ Bla bla bla…Janjičarski komentari dolaze iz INTERNET TIMA sns sekte i imaju za cilj da zbune i manipulišu sa narodom. Potrebna je temeljna lustracija koja će obuhvatiti sve direktore,poverenike,funkcionere a i ove sitne parazitske ulizičke botove !
O Bože koji mentalni sklop moraš da imaš da čestite ljude odnosno heroje koji su branili K i M i davali srce i živote za otadzbinu nazivaš ustašama ! U vojsci smo imali čast i obraz, bez morala ti nisi pravi vojnik ! U najmanju ruku gradonačelnik mora javno da se izvini svim borcima i podnese neopozivu ostavku
Ne znam zašto obraćate pažnju na nesuvisle komentare ? @Nišlija je pobrojao „autore“… doduše, spisak nije konačan ali javiće se preostali .
Jednostavno ih zaobidjite , nemojte im minusirati komentare i videćemo koliko ih njihovih „saboraca“ i „čuvara“ Srbije podržava ! A i koliko ih lopova i kriminalaca podržava ! Haaa…
@Dragan Ra, ajde onda da razjasnimo, ko placa studente, da li ih placa idol tvog vodje Sreder, njegov savetnik Bler, Klinton kome je dao milionce, Solc koga ceka ispred automobila, Zelenski koga naoruzava, Kurti kome je dao celo Kosovo, Hrvati ili kako ih ti zoves ustase, odakle potice predsednik skupstine po dedi,Makron koji je najbolji prijatelj sa njim od koga kupuje avione i kome je dao aerodrom, Putin, Tramp, KO KO!? Tvoj vodja je najvecis.p
„ISLAMISIČKA Slobodna Bosna otkrila je prave namere blokadera huligana koji su juče sprovodili vandalizam na ulicama širom Srbije.
Oni likuju nad prolivenom krvlju na srpskim ulicama i prenose izjavu autonomaša Aleksandra Olenika koji kaže da će prvo da ruše Srbiju, kako bi kasnije srušili srpstvo u Banjaluci i Podgorici.“
Ovo su drugi napisali.
Za pametne dovoljno.
kada dođe u glavu da nisu svi koji su protiv huligana studenata za sns huligane i da 4 miliona građana ne podržava ni studente huligane ni sns huligane onda će nešto zaista da se promeni, ali u naredne 10 godine nema šanse, ostaće ovih 2,5 miliona koji će da glasaju i podržavaju i jedne i druge i samo neka nastave i dobro bi bilo za nas ostale i da počnu da se kolju po ulicama…
Policijo-SAMO NAPRED!!!
Tu si da branis DRZAVU SRBIJU i usatavni poredak.
Makron je primenio sva sredstva u Francuskoj.
Tramp sad cisti D.C i ne pita nikog.
Samo napred- primenite svoja ovlascenja- ni manje ni vise!!!
PODRSKA!!!
@Dragan R, i onda ce to srpstvo da brani tvoj predsednik sa brnabom i radikalima. Pa tu gde su oni branili srpstvo, tu Srba vise nema, sto ne odbranise srpstvo na Kosovo, nego ce da brane u Beogradu. Srpstvo unistava tvoj vodja za to je placen i od toliko zemalja koje nabrojah ti se uhvati za Bosnu, koja i sama nije drzava, a Srbe predvodi Dodik koji kasvetno ne zna ni da se prekrsti i koji krije srpsku zastavu, kad mu dodje Erdogan
Žao mi je što ne vidiš dalje od nosa…
Ne mogu i dalje da lajkujem komentare i nisam jedina azurirajte to.