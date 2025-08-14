Eskalacija protesta u Nišu: Probijanje kordona, povređeni studenti i jaja za prostorije SPS-a

Nekoliko studenata je povređeno sinoć na protestu u Nišu tokom sukoba sa žandarmerijom, koja je blokirala ulicu u kojoj se nalaze prostorije SNS-a. Jednog od njih odvela je žandarmerija i studenti satima nisu znali gde se nalazi. I građani su dobili sredstvo nalik suzavcu ili biber spreju po očima. Novi zahtev koji je iznet na protestu je ostavka direktora policije Dragana Vasiljevića.

Studenti, profesori, ratni veterani, predstavnici opozicije i drugi građani protestovali su sinoć i noćas opet u Nišu zbog postupanja policije u Vrbasu i Bačkoj Palanci u utorak.

Okupili su se najpre kod Policijske uprave u Nade Tomić, išli do prostorija SPS-a i gađali ih jajima, a zatim pokušali da odu do prostorija Opštinskog odbora Srpske napredne stranke Medijana. Međutim, u tome ih je sprečio kordon policije.

Foto: Tamara Radovanović

Odatle su se uputili ka sedištu SNS-a u Vojvode Mišića, ali su upravo u toj ulici naišli opet na žandarmeriju, koja ih je sprečavala da prođu.

U jednom trenutku, okupljeni su podigli ruke i probili kordon, pa je tada došlo do fizičkog sukoba građana i policije.

Kordon je ubrzo opet formiran, pa ponovo probijen i tako nekoliko puta, a onda je policija upotrebila sredstvo nalik suzavcu ili biber spreju.

Nekoliko studenata je povređeno, među njima student Pravnog Bogdan Timotijević, koji kaže da je zadobio udarac po bubregu od policije, koja mu je i raskrvarila šake.

Hitna pomoć je intervenisala i zbog njegovog kolege Mateje Nikolića, kao i zbog studentkinje Mašinskog fakulteta Milice Najdanović, koja takođe tvrdi da je zadobila udarce od policije.

Studenta Filozofskog fakulteta Veljka policajac je udarao laktom dok je bio na asfaltu, a nakon toga su ga odveli odatle. Njegove kolege satima nisu znale gde se nalazi, a zatim su studenti objavili saopštenje da je pušten, da je dobro i da je bio u policijskoj ispostavi Medijana.

Jedan od povoda skupa u Nišu bio je i to što gradonačelnik sugrađane naziva “ustašama”, pa su tokom verbalne rasprave sa policijom građani zahtevali od njih da ih puste do SNS-a da pitaju Dragoslava Pavlovića zbog čega su “ustaše”.

Da li smo i mi koji smo 1999. godine bili na Košarama, Paštriku ili Đakovici bili ustaše – pita jedan veteran.

Za razliku od prethodne večeri, naprednjaci i gradski funkcioneri nisu izašli pred učesnike protesta.

